Баклажаны в духовке: ТОП-5 рецептов для летнего ужина
Лучшие рецепты баклажанов, запеченных в духовке
Баклажаны в духовке можно готовить разными способами: фаршировать, запекать вместе с мясом и овощами, добавлять в пиццу. В любом случае получится очень вкусно.
Смотрите видео, как приготовить вяленые баклажаны:
Выбирая баклажаны, внимательно их осмотрите: хорошие овощи плотные и упругие, с глянцевой кожурой, без повреждений и пятен. Перед приготовлением баклажаны нужно нарезать, посолить, оставить на 15-30 минут и промыть, чтобы убрать горечь.
Карнаярык: рецепт фаршированных баклажанов по-турецки
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 3 баклажана
- 250 г фарша из баранины или говядины
- 1 репчатый лук
- 2 зубчика чеснока
- 3 помидора
- 1 зеленый острый перец
- 2 ст.л. томатной пасты
- 1 пучок петрушки
- Соль, молотый перец – по вкусу
- Сливочное масло – по вкусу
- Растительное масло – по вкусу
Способ приготовления:
- Баклажаны помыть и удалить плодоножки. Далее баклажаны нужно очистить полосками: срезать кожицу продолговатыми лентами, чередуя полоски с кожицей.
- В середине каждого баклажана сделать вдоль надрез глубиной примерно 2 см. Залить баклажаны подсоленной водой и оставить на 30 минут. Затем промыть и обсушить.
- Обжарить баклажаны на растительном масле со всех сторон на среднем огне, до мягкости и золотистого цвета. Выложить баклажаны на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир.
- Лук мелко порезать и обжарить на сливочном масле до прозрачности. Добавить фарш, перемешать и тушить 3-4 минуты. Затем добавить 1 столовую ложку томатной пасты, перемешать и тушить еще минуту.
- Помидоры очистить и измельчить в пюре, добавить в фарш. Чеснок натереть на мелкой терке, половинку острого перца нарезать тонкими полосками. Чеснок и перец добавить в начинку, перемешать и готовить все вместе 10 минут. Посолить и поперчить по вкусу. В конце добавить мелко нарезанную петрушку, перемешать и снять с огня.
- Баклажаны аккуратно раскрыть по надрезам. Переложить баклажаны в форму для запекания и наполнить подготовленной начинкой. Сверху украсить половинками острого перца и кружочками помидоров.
- Столовую ложку томатной пасты смешать с 2 стаканами воды, посолить, поперчить по вкусу; залить полученной смесью баклажаны. Запекать в предварительно разогретой до 200 градусов духовке около 20-25 минут.
- На гарнир можно подать рис или картофельное пюре.
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Рататуй: классический рецепт в духовке
Время приготовления:
Ингредиенты:
- 2 средних баклажана
- 1-2 средних кабачка
- 4-5 средних помидора
- Соль
Для томатного соуса:
- 1 небольшая луковица
- 1/2 шт. болгарского перца
- 2 спелых и сладких помидора
- 1 ст.л. томатной пасты
- 2 ст.л. сухого вина
- 2 ст.л. оливкового масла для жарки
- Соль, перец
Для пряной приправы:
- 1/4 шт. перца чили
- 1/2 шт. болгарского перца
- 1 ст.л. петрушки
- 1 зубчик чеснока
- 3 ст.л. оливкового масла
Способ приготовления:
- Баклажаны и кабачки нарезать кружками толщиной 2-3 мм.
- Помидоры нарезать кружками или полукружками (в зависимости от размера помидоров).
- Приготовить томатный соус. Лук очистить и мелко нарезать. Из болгарского перца вынуть середину и нарезать маленькими кубиками.
- Помидоры обдать кипятком, снять кожицу и мелко нарезать.
- В разогретой с оливковым маслом сковороде обжарить лук в течение 2 минут. Пожить перец и готовить еще 2-3 минуты на среднем огне, все время помешивая.
- Добавить в сковороду мякоть томатов и тушить, помешивая, еще 5 минут.
- Добавить томатную пасту, соль, перец и довести до кипения. Влить белое вино, довести до кипения и выключить.
- На дно формы для запекания выложить подготовленный томатный соус. На соус вертикально уложить ломтики овощи, чередуя: кружок помидора, кружок баклажана, кружок кабачка. Таким образом выкладывать овощи, пока не будет заполнена вся форма.
- Приготовить пряную приправу. Чили и болгарский перец порезать мелкими кубиками. Зелень вымыть, обсушить и мелко нарезать. Чеснок очистить и мелко порубить.
- Соединить зелень, перец, чеснок, добавить оливковое масло и перемешать. Сверху овощи посолить, равномерно распределить сверху пряную приправу и сбрызнуть оливковым маслом.
- Накрыть форму с рататуем пергаментной бумагой и запекать 60 минут в нагретой до 180-190 градусов духовке. После приготовления дать блюду постоять 10-15 минут, не открывая пергамент.
Запеченные баклажаны с мясом в духовке
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 3 баклажана
- 400 г смешанного мясного фарша
- 1 луковица
- 2 помидора среднего размера
- 1 ст. томатного сока
- 1 болгарский перец
- 2–3 зубчика чеснока
- 1 щепотка сушеной мяты
- 1 щепотка сушеного орегано
- Несколько веточек петрушки
- 50 мл растительного масла
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Баклажаны нарезать кружочками толщиной 1 см. Посолить и оставить на 20 минут, чтобы выделился сок и ушла горечь. Промыть и обсушить бумажным полотенцем.
- Нарезать очищенный лук мелкими кубиками. Половину добавить в фарш, перемешать, посолить и поперчить.
- Приготовить соус: оставшийся лук потушить на растительном масле 3-5 минут. Нарезать помидоры и перец кубиками. К луку добавить томаты, перец и чеснок, пропущенный через пресс, потушить еще 5 минут и влить томатный сок, посолить и поперчить. Довести до кипения и выключить. Снять с огня, приправить мятой и орегано и перемешать.
- На каждый кружочек баклажана выложить немного фарша и аккуратно поставить его в форму с высокими бортиками. Выкладывать нужно по кругу.
- Залить соусом и запекать при 180 С в течение 45 минут. Подавать с веточками петрушки.
Фаршированные баклажаны с творогом в духовке
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 1 баклажан
- 150 г творога
- 100 г твердого сыра
- 1 яйцо
- 1/2 ч.л. сушеной петрушки
- 1/2 ч.л. сушеного базилика
- 2 зубчика чеснока
- Щепотка морской соли
- Щепотка острого молотого перца
- 1 ч.л. оливкового масла
Способ приготовления:
- Баклажан хорошо помыть и разрезать вдоль пополам, оставив плодоножку.
- Затем отправить половинки в кипящую подсоленную воду и варить примерно 15-20 минут.
- Спустя 20 минут достать баклажаны и дать им остыть.
- В творог добавить базилик и петрушку, пропущенный через пресс чеснок и тертый сыр.
- С помощью ложки аккуратно удалить из отваренных половинок баклажанов мякоть так, чтобы осталась только кожица.
- Нарезать мякоть ножом и добавить ее к творожной начинке.
- Добавить взбитое вилкой яйцо, соль, перец и все тщательно перемешать. Наполнить шкурки баклажанов начинкой.
- Форму для выпечки смазать маслом, добавить фаршированные баклажаны.
- Запекать в разогретой духовке до 180 градусов духовке около 30 минут.
Пицца с баклажанами по-сицилийски в духовке
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
Для теста:
- 1 1/2 чашки теплой воды
- 2 ч.л. сахара
- 1 1/2 чайных ложки активных сухих дрожжей
- 2 чайные ложки соли
- 2 столовые ложки оливкового масла
- 3 3/4 стакана муки
Для соуса:
- 800 мл консервированных помидоров
- 2 ч.л. сушеного орегано
- 1 ст.л. оливкового масла
- 1 1/4 чайной ложки соли
- 1/2 чайной ложки черного перца
Для начинки:
- 1 крупный баклажан
- Соль
- 1/4 стакана растительного масла
- 1 свежий помидор
- 1 маленький красный лук, тонко нарезанный
- 225 г измельченной моцареллы
- 1/2 чашки сыра пармезан, тертого
- Свежий базилик
Способ приготовления:
- Смешайте теплую воду, дрожжи и сахар. Оставьте на 15 минут. Добавьте соль и оливковое масло. Постепенно всыпьте муку и замесите тесто. Полейте сверху оливковым маслом, еще раз вымесите, накройте кухонным полотенцем и подождите 2 часа.
- Пока тесто подходит, сделайте соус: смешайте помидоры, орегано, оливковое масло, соль и перец в кухонном комбайне. Взбейте до получения однородной массы. Отложите.
- Баклажаны помойте, срежьте кончики и нарежьте тонким пластинками. Щедро посыпьте солью с обеих сторон и оставьте в дуршлаге на 45 минут, пока баклажаны не выпустят сок. Промойте холодной водой, чтобы удалить лишнюю соль, и тщательно протрите бумажными полотенцами.
- В сковороде с толстым дном нагрейте масло на среднем огне. Обжарьте баклажаны с обеих сторон в течение 2-3 минут. Выложите на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.
- Застелите противень пергаментной бумагой и выложите сверху тесто для пиццы. Растяните тесто по всей поверхности, при необходимости подливая оливковое масло.
- Полейте заготовку томатным соусом и посыпьте моцареллой. Выложите сверху тонко нарезанный лук и жареные баклажаны.
- Выпекайте в течение 15-20 минут до золотистого цвета. Достаньте готовую пиццу из духовки, посыпьте сыром пармезан, кусочками нарезанного помидора и свежим базиликом. Остудите в течение 5-10 минут перед подачей.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить рулетики из баклажанов. "Сегодня" также делились рецептами баклажанной икры.
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