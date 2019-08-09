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Баклажаны в духовке: ТОП-5 рецептов для летнего ужина

Лучшие рецепты баклажанов, запеченных в духовке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:55
Запеченные баклажаны в духовке
Запеченные баклажаны в духовке
Фото: Depositphotos

Баклажаны в духовке можно готовить разными способами: фаршировать, запекать вместе с мясом и овощами, добавлять в пиццу. В любом случае получится очень вкусно.

Смотрите видео, как приготовить вяленые баклажаны:

Выбирая баклажаны, внимательно их осмотрите: хорошие овощи плотные и упругие, с глянцевой кожурой, без повреждений и пятен. Перед приготовлением баклажаны нужно нарезать, посолить, оставить на 15-30 минут и промыть, чтобы убрать горечь.

Карнаярык: рецепт фаршированных баклажанов по-турецки

Баклажаны по-турецки в духовке
Баклажаны по-турецки в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 3 баклажана
  • 250 г фарша из баранины или говядины
  • 1 репчатый лук
  • 2 зубчика чеснока
  • 3 помидора
  • 1 зеленый острый перец
  • 2 ст.л. томатной пасты
  • 1 пучок петрушки
  • Соль, молотый перец – по вкусу
  • Сливочное масло – по вкусу
  • Растительное масло – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Баклажаны помыть и удалить плодоножки. Далее баклажаны нужно очистить полосками: срезать кожицу продолговатыми лентами, чередуя полоски с кожицей. 
  2. В середине каждого баклажана сделать вдоль надрез глубиной примерно 2 см. Залить баклажаны подсоленной водой и оставить на 30 минут. Затем промыть и обсушить.
  3. Обжарить баклажаны на растительном масле со всех сторон на среднем огне, до мягкости и золотистого цвета. Выложить баклажаны на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир.
  4. Лук мелко порезать и обжарить на сливочном масле до прозрачности. Добавить фарш, перемешать и тушить 3-4 минуты. Затем добавить 1 столовую ложку томатной пасты, перемешать и тушить еще минуту.
  5. Помидоры очистить и измельчить в пюре, добавить в фарш. Чеснок натереть на мелкой терке, половинку острого перца нарезать тонкими полосками. Чеснок и перец добавить в начинку, перемешать и готовить все вместе 10 минут. Посолить и поперчить по вкусу. В конце добавить мелко нарезанную петрушку, перемешать и снять с огня. 
  6. Баклажаны аккуратно раскрыть по надрезам. Переложить баклажаны в форму для запекания и наполнить подготовленной начинкой. Сверху украсить половинками острого перца и кружочками помидоров.
  7. Столовую ложку томатной пасты смешать с 2 стаканами воды, посолить, поперчить по вкусу; залить полученной смесью баклажаны. Запекать в предварительно разогретой до 200 градусов духовке около 20-25 минут.
  8. На гарнир можно подать рис или картофельное пюре.

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Рататуй: классический рецепт в духовке

Рецепт рататуя в духовке
Рецепт рататуя в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

Ингредиенты:

  • 2 средних баклажана
  • 1-2 средних кабачка
  • 4-5 средних помидора
  • Соль

Для томатного соуса:

  • 1 небольшая луковица
  • 1/2 шт. болгарского перца
  • 2 спелых и сладких помидора
  • 1 ст.л. томатной пасты
  • 2 ст.л. сухого вина
  • 2 ст.л. оливкового масла для жарки 
  • Соль, перец

Для пряной приправы:

  • 1/4 шт. перца чили 
  • 1/2 шт. болгарского перца
  • 1 ст.л. петрушки
  • 1 зубчик чеснока
  • 3 ст.л. оливкового масла

Способ приготовления:

  1. Баклажаны и кабачки нарезать кружками толщиной 2-3 мм.
  2. Помидоры нарезать кружками или полукружками (в зависимости от размера помидоров).
  3. Приготовить томатный соус. Лук очистить и мелко нарезать. Из болгарского перца вынуть середину и нарезать маленькими кубиками.
  4. Помидоры обдать кипятком, снять кожицу и мелко нарезать.
  5. В разогретой с оливковым маслом сковороде обжарить лук в течение 2 минут. Пожить перец и готовить еще 2-3 минуты на среднем огне, все время помешивая.
  6. Добавить в сковороду мякоть томатов и тушить, помешивая, еще 5 минут.
  7. Добавить томатную пасту, соль, перец и довести до кипения. Влить белое вино, довести до кипения и выключить.
  8. На дно формы для запекания выложить подготовленный томатный соус. На соус вертикально уложить ломтики овощи, чередуя: кружок помидора, кружок баклажана, кружок кабачка. Таким образом выкладывать овощи, пока не будет заполнена вся форма.
  9. Приготовить пряную приправу. Чили и болгарский перец порезать мелкими кубиками. Зелень вымыть, обсушить и мелко нарезать. Чеснок очистить и мелко порубить.
  10. Соединить зелень, перец, чеснок, добавить оливковое масло и перемешать. Сверху овощи посолить, равномерно распределить сверху пряную приправу и сбрызнуть оливковым маслом.
  11. Накрыть форму с рататуем пергаментной бумагой и запекать 60 минут в нагретой до 180-190 градусов духовке. После приготовления дать блюду постоять 10-15 минут, не открывая пергамент.

Запеченные баклажаны с мясом в духовке

Запеченные баклажаны с мясом в духовке
Запеченные баклажаны с мясом в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 3 баклажана
  • 400 г смешанного мясного фарша 
  • 1 луковица
  • 2 помидора среднего размера
  • 1 ст. томатного сока
  • 1 болгарский перец
  • 2–3 зубчика чеснока
  • 1 щепотка сушеной мяты
  • 1 щепотка сушеного орегано
  • Несколько веточек петрушки
  • 50 мл растительного масла
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Баклажаны нарезать кружочками толщиной 1 см. Посолить и оставить на 20 минут, чтобы выделился сок и ушла горечь. Промыть и обсушить бумажным полотенцем.
  2. Нарезать очищенный лук мелкими кубиками. Половину добавить в фарш, перемешать, посолить и поперчить.
  3. Приготовить соус: оставшийся лук потушить на растительном масле 3-5 минут. Нарезать помидоры и перец кубиками. К луку добавить томаты, перец и чеснок, пропущенный через пресс, потушить еще 5 минут и влить томатный сок, посолить и поперчить. Довести до кипения и выключить. Снять с огня, приправить мятой и орегано и перемешать.
  4. На каждый кружочек баклажана выложить немного фарша и аккуратно поставить его в форму с высокими бортиками. Выкладывать нужно по кругу.
  5. Залить соусом и запекать при 180 С в течение 45 минут. Подавать с веточками петрушки.

Фаршированные баклажаны с творогом в духовке

Фаршированные баклажаны с творогом
Фаршированные баклажаны с творогом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 1 баклажан
  • 150 г творога
  • 100 г твердого сыра
  • 1 яйцо
  • 1/2 ч.л. сушеной петрушки
  • 1/2 ч.л. сушеного базилика
  • 2 зубчика чеснока
  • Щепотка морской соли
  • Щепотка острого молотого перца
  • 1 ч.л. оливкового масла

Способ приготовления:

  1. Баклажан хорошо помыть и разрезать вдоль пополам, оставив плодоножку.
  2. Затем отправить половинки в кипящую подсоленную воду и варить примерно 15-20 минут.
  3. Спустя 20 минут достать баклажаны и дать им остыть.
  4. В творог добавить базилик и петрушку, пропущенный через пресс чеснок и тертый сыр.
  5. С помощью ложки аккуратно удалить из отваренных половинок  баклажанов мякоть так, чтобы осталась только кожица.
  6. Нарезать мякоть ножом и добавить ее к творожной начинке.
  7. Добавить взбитое вилкой яйцо, соль, перец и все тщательно перемешать. Наполнить шкурки баклажанов начинкой.
  8. Форму для выпечки смазать маслом, добавить фаршированные баклажаны.
  9. Запекать в разогретой духовке до 180 градусов духовке около 30 минут.

Пицца с баклажанами по-сицилийски в духовке

Пицца с баклажанами в духовке
Пицца с баклажанами в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

Для теста:

  • 1 1/2 чашки теплой воды
  • 2 ч.л. сахара
  • 1 1/2 чайных ложки активных сухих дрожжей
  • 2 чайные ложки соли
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • 3 3/4 стакана муки

Для соуса:

  • 800 мл консервированных помидоров
  • 2 ч.л. сушеного орегано
  • 1 ст.л. оливкового масла
  • 1 1/4 чайной ложки соли
  • 1/2 чайной ложки черного перца

Для начинки:

  • 1 крупный баклажан
  • Соль
  • 1/4 стакана растительного масла
  • 1 свежий помидор
  • 1 маленький красный лук, тонко нарезанный
  • 225 г измельченной моцареллы
  • 1/2 чашки сыра пармезан, тертого
  • Свежий базилик

Способ приготовления:

  1. Смешайте теплую воду, дрожжи и сахар. Оставьте на 15 минут. Добавьте соль и оливковое масло. Постепенно всыпьте муку и замесите тесто. Полейте сверху оливковым маслом, еще раз вымесите, накройте кухонным полотенцем и подождите 2 часа.
  2. Пока тесто подходит, сделайте соус: смешайте помидоры, орегано, оливковое масло, соль и перец в кухонном комбайне. Взбейте до получения однородной массы. Отложите.
  3. Баклажаны помойте, срежьте кончики и нарежьте тонким пластинками. Щедро посыпьте солью с обеих сторон и оставьте в дуршлаге на 45 минут, пока баклажаны не выпустят сок. Промойте холодной водой, чтобы удалить лишнюю соль, и тщательно протрите бумажными полотенцами.
  4. В сковороде с толстым дном нагрейте масло на среднем огне. Обжарьте баклажаны с обеих сторон в течение 2-3 минут. Выложите на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.
  5. Застелите противень пергаментной бумагой и выложите сверху тесто для пиццы. Растяните тесто по всей поверхности, при необходимости подливая оливковое масло.
  6. Полейте заготовку томатным соусом и посыпьте моцареллой. Выложите сверху тонко нарезанный лук и жареные баклажаны.
  7. Выпекайте в течение 15-20 минут до золотистого цвета. Достаньте готовую пиццу из духовки, посыпьте сыром пармезан, кусочками нарезанного помидора и свежим базиликом. Остудите в течение 5-10 минут перед подачей.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить рулетики из баклажанов. "Сегодня" также делились рецептами баклажанной икры.

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Источник: Сегодня
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