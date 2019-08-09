Баклажаны в духовке: ТОП-5 рецептов для летнего ужина

Лучшие рецепты баклажанов, запеченных в духовке

Запеченные баклажаны в духовке Фото: Depositphotos

Баклажаны в духовке можно готовить разными способами: фаршировать, запекать вместе с мясом и овощами, добавлять в пиццу. В любом случае получится очень вкусно.

Смотрите видео, как приготовить вяленые баклажаны:

Выбирая баклажаны, внимательно их осмотрите: хорошие овощи плотные и упругие, с глянцевой кожурой, без повреждений и пятен. Перед приготовлением баклажаны нужно нарезать, посолить, оставить на 15-30 минут и промыть, чтобы убрать горечь.

Карнаярык: рецепт фаршированных баклажанов по-турецки

Баклажаны по-турецки в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

3 баклажана

250 г фарша из баранины или говядины

1 репчатый лук

2 зубчика чеснока

3 помидора

1 зеленый острый перец

2 ст.л. томатной пасты

1 пучок петрушки

Соль, молотый перец – по вкусу

Сливочное масло – по вкусу

Растительное масло – по вкусу

Способ приготовления:

Баклажаны помыть и удалить плодоножки. Далее баклажаны нужно очистить полосками: срезать кожицу продолговатыми лентами, чередуя полоски с кожицей. В середине каждого баклажана сделать вдоль надрез глубиной примерно 2 см. Залить баклажаны подсоленной водой и оставить на 30 минут. Затем промыть и обсушить. Обжарить баклажаны на растительном масле со всех сторон на среднем огне, до мягкости и золотистого цвета. Выложить баклажаны на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир. Лук мелко порезать и обжарить на сливочном масле до прозрачности. Добавить фарш, перемешать и тушить 3-4 минуты. Затем добавить 1 столовую ложку томатной пасты, перемешать и тушить еще минуту. Помидоры очистить и измельчить в пюре, добавить в фарш. Чеснок натереть на мелкой терке, половинку острого перца нарезать тонкими полосками. Чеснок и перец добавить в начинку, перемешать и готовить все вместе 10 минут. Посолить и поперчить по вкусу. В конце добавить мелко нарезанную петрушку, перемешать и снять с огня. Баклажаны аккуратно раскрыть по надрезам. Переложить баклажаны в форму для запекания и наполнить подготовленной начинкой. Сверху украсить половинками острого перца и кружочками помидоров. Столовую ложку томатной пасты смешать с 2 стаканами воды, посолить, поперчить по вкусу; залить полученной смесью баклажаны. Запекать в предварительно разогретой до 200 градусов духовке около 20-25 минут. На гарнир можно подать рис или картофельное пюре.

Рататуй: классический рецепт в духовке

Рецепт рататуя в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

Ингредиенты:

2 средних баклажана

1-2 средних кабачка

4-5 средних помидора

Соль

Для томатного соуса:

1 небольшая луковица

1/2 шт. болгарского перца

2 спелых и сладких помидора

1 ст.л. томатной пасты

2 ст.л. сухого вина

2 ст.л. оливкового масла для жарки

Соль, перец

Для пряной приправы:

1/4 шт. перца чили

1/2 шт. болгарского перца

1 ст.л. петрушки

1 зубчик чеснока

3 ст.л. оливкового масла

Способ приготовления:

Баклажаны и кабачки нарезать кружками толщиной 2-3 мм. Помидоры нарезать кружками или полукружками (в зависимости от размера помидоров). Приготовить томатный соус. Лук очистить и мелко нарезать. Из болгарского перца вынуть середину и нарезать маленькими кубиками. Помидоры обдать кипятком, снять кожицу и мелко нарезать. В разогретой с оливковым маслом сковороде обжарить лук в течение 2 минут. Пожить перец и готовить еще 2-3 минуты на среднем огне, все время помешивая. Добавить в сковороду мякоть томатов и тушить, помешивая, еще 5 минут. Добавить томатную пасту, соль, перец и довести до кипения. Влить белое вино, довести до кипения и выключить. На дно формы для запекания выложить подготовленный томатный соус. На соус вертикально уложить ломтики овощи, чередуя: кружок помидора, кружок баклажана, кружок кабачка. Таким образом выкладывать овощи, пока не будет заполнена вся форма. Приготовить пряную приправу. Чили и болгарский перец порезать мелкими кубиками. Зелень вымыть, обсушить и мелко нарезать. Чеснок очистить и мелко порубить. Соединить зелень, перец, чеснок, добавить оливковое масло и перемешать. Сверху овощи посолить, равномерно распределить сверху пряную приправу и сбрызнуть оливковым маслом. Накрыть форму с рататуем пергаментной бумагой и запекать 60 минут в нагретой до 180-190 градусов духовке. После приготовления дать блюду постоять 10-15 минут, не открывая пергамент.

Запеченные баклажаны с мясом в духовке

Запеченные баклажаны с мясом в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

3 баклажана

400 г смешанного мясного фарша

1 луковица

2 помидора среднего размера

1 ст. томатного сока

1 болгарский перец

2–3 зубчика чеснока

1 щепотка сушеной мяты

1 щепотка сушеного орегано

Несколько веточек петрушки

50 мл растительного масла

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Баклажаны нарезать кружочками толщиной 1 см. Посолить и оставить на 20 минут, чтобы выделился сок и ушла горечь. Промыть и обсушить бумажным полотенцем. Нарезать очищенный лук мелкими кубиками. Половину добавить в фарш, перемешать, посолить и поперчить. Приготовить соус: оставшийся лук потушить на растительном масле 3-5 минут. Нарезать помидоры и перец кубиками. К луку добавить томаты, перец и чеснок, пропущенный через пресс, потушить еще 5 минут и влить томатный сок, посолить и поперчить. Довести до кипения и выключить. Снять с огня, приправить мятой и орегано и перемешать. На каждый кружочек баклажана выложить немного фарша и аккуратно поставить его в форму с высокими бортиками. Выкладывать нужно по кругу. Залить соусом и запекать при 180 С в течение 45 минут. Подавать с веточками петрушки.

Фаршированные баклажаны с творогом в духовке

Фаршированные баклажаны с творогом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

1 баклажан

150 г творога

100 г твердого сыра

1 яйцо

1/2 ч.л. сушеной петрушки

1/2 ч.л. сушеного базилика

2 зубчика чеснока

Щепотка морской соли

Щепотка острого молотого перца

1 ч.л. оливкового масла

Способ приготовления:

Баклажан хорошо помыть и разрезать вдоль пополам, оставив плодоножку. Затем отправить половинки в кипящую подсоленную воду и варить примерно 15-20 минут. Спустя 20 минут достать баклажаны и дать им остыть. В творог добавить базилик и петрушку, пропущенный через пресс чеснок и тертый сыр. С помощью ложки аккуратно удалить из отваренных половинок баклажанов мякоть так, чтобы осталась только кожица. Нарезать мякоть ножом и добавить ее к творожной начинке. Добавить взбитое вилкой яйцо, соль, перец и все тщательно перемешать. Наполнить шкурки баклажанов начинкой. Форму для выпечки смазать маслом, добавить фаршированные баклажаны. Запекать в разогретой духовке до 180 градусов духовке около 30 минут.

Пицца с баклажанами по-сицилийски в духовке

Пицца с баклажанами в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

Для теста:

1 1/2 чашки теплой воды

2 ч.л. сахара

1 1/2 чайных ложки активных сухих дрожжей

2 чайные ложки соли

2 столовые ложки оливкового масла

3 3/4 стакана муки

Для соуса:

800 мл консервированных помидоров

2 ч.л. сушеного орегано

1 ст.л. оливкового масла

1 1/4 чайной ложки соли

1/2 чайной ложки черного перца

Для начинки:

1 крупный баклажан

Соль

1/4 стакана растительного масла

1 свежий помидор

1 маленький красный лук, тонко нарезанный

225 г измельченной моцареллы

1/2 чашки сыра пармезан, тертого

Свежий базилик

Способ приготовления:

Смешайте теплую воду, дрожжи и сахар. Оставьте на 15 минут. Добавьте соль и оливковое масло. Постепенно всыпьте муку и замесите тесто. Полейте сверху оливковым маслом, еще раз вымесите, накройте кухонным полотенцем и подождите 2 часа. Пока тесто подходит, сделайте соус: смешайте помидоры, орегано, оливковое масло, соль и перец в кухонном комбайне. Взбейте до получения однородной массы. Отложите. Баклажаны помойте, срежьте кончики и нарежьте тонким пластинками. Щедро посыпьте солью с обеих сторон и оставьте в дуршлаге на 45 минут, пока баклажаны не выпустят сок. Промойте холодной водой, чтобы удалить лишнюю соль, и тщательно протрите бумажными полотенцами. В сковороде с толстым дном нагрейте масло на среднем огне. Обжарьте баклажаны с обеих сторон в течение 2-3 минут. Выложите на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Застелите противень пергаментной бумагой и выложите сверху тесто для пиццы. Растяните тесто по всей поверхности, при необходимости подливая оливковое масло. Полейте заготовку томатным соусом и посыпьте моцареллой. Выложите сверху тонко нарезанный лук и жареные баклажаны. Выпекайте в течение 15-20 минут до золотистого цвета. Достаньте готовую пиццу из духовки, посыпьте сыром пармезан, кусочками нарезанного помидора и свежим базиликом. Остудите в течение 5-10 минут перед подачей.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить рулетики из баклажанов. "Сегодня" также делились рецептами баклажанной икры.

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