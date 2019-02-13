Банановое мороженое из одного ингредиента от Гордона Рамзи
Из замороженных бананов можно приготовить вкусный десерт
Гордон Рамзи – знаменитый британский шеф-повар, рестораны которого удостоены 12-ти звезд Мишлен. Кроме этого, он является ведущим многих кулинарных шоу. На своем сайте Гордон рассказал, как приготовить из замороженных бананов вкусный десерт.
Банановое мороженое из одного ингредиента
Ингредиенты:
- 4 спелых банана
Рецепт приготовления:
- Нарежьте очищенные бананы на куски и положите их контейнер, пригодный для морозильной камеры.
- Поместите в морозильник и оставьте на ночь или пока фрукты не замерзнут.
- Когда вы будете готовы к приготовлению мороженого, положите замороженные кусочки банана в кухонный комбайн и начните взбивать в режиме "Импульс", чтобы они разбились на маленькие кусочки.
- Лопаткой соскоблите бананы со стенок комбайна, затем взбейте до получения гладкой кремообразной массы.
- Банановое мороженое можно есть сразу, а можно отправить в морозильную камеру на час, чтобы оно больше схватилось.
Напомним, ранее Гордон Рамзи назвал три тренда в еде, от которых стоит отказаться. Шеф также рассказал, где ни за что не станет есть.
Смотрите видео о тайнах жизни Гордона Рамзи:
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Источник: Сегодня