Банановое мороженое из одного ингредиента от Гордона Рамзи

Из замороженных бананов можно приготовить вкусный десерт

Гордон Рамзи Фото: gordonramsay.com

Гордон Рамзи – знаменитый британский шеф-повар, рестораны которого удостоены 12-ти звезд Мишлен. Кроме этого, он является ведущим многих кулинарных шоу. На своем сайте Гордон рассказал, как приготовить из замороженных бананов вкусный десерт.

Банановое мороженое из одного ингредиента

Ингредиенты:

4 спелых банана

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Рецепт приготовления:

Нарежьте очищенные бананы на куски и положите их контейнер, пригодный для морозильной камеры. Поместите в морозильник и оставьте на ночь или пока фрукты не замерзнут. Когда вы будете готовы к приготовлению мороженого, положите замороженные кусочки банана в кухонный комбайн и начните взбивать в режиме "Импульс", чтобы они разбились на маленькие кусочки. Лопаткой соскоблите бананы со стенок комбайна, затем взбейте до получения гладкой кремообразной массы. Банановое мороженое можно есть сразу, а можно отправить в морозильную камеру на час, чтобы оно больше схватилось.

Напомним, ранее Гордон Рамзи назвал три тренда в еде, от которых стоит отказаться. Шеф также рассказал, где ни за что не станет есть.

Смотрите видео о тайнах жизни Гордона Рамзи:

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