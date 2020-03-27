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Бананы: польза и вред для здоровья

Свойства бананов, как и других пищевых продуктов, полностью определяются их химическим составом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:05

Банан – один из самых популярных и полезных фруктов в мире. Он сытный, вкусный и мгновенно дарит заряд бодрости.

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Когда мы едим бананы, то получаем витамины C и E, а также витамин B6, отвечающий за поддержание уровня глюкозы в крови и помогающий успокоить нервную систему. А благодаря содержащемуся в бананах железу можно поднять уровень гемоглобина в крови.

Питательная ценность банана

Бананы очень полезны
Бананы очень полезны
Фото: freepik.com

Состав одного банана среднего размера (около 100 г) следующий:

  • Калории: 89
  • Вода: 75%
  • Белок: 1,1 г
  • Углеводы: 22,8 г
  • Сахар: 12,2 г
  • Клетчатка: 2,6 г
  • Жир: 0,3 грамма

Если вам все еще нужны причины, почему нужно включить бананы в свой рацион, читайте перечень полезных свойств ниже.

Полезные свойства бананов

Бананы содержат много калия
Бананы содержат много калия
Фото: freepik.com

По мнению диетологов, химический состав бананов настолько гармоничен и сбалансирован, что сложно повторим как природой, так и в искусственных условиях. Регулярное, но в то же время умеренное потребление бананов в пищу принесет пользу вашему здоровью, и вот почему:

  • благодаря содержанию калия и магния бананы позитивно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы, питают и насыщают кислородом клетки мозга, приводят в норму водно-солевой баланс;
  • за счет тех же калия и магния, активно употребляя бананы, удается скорее бросить курить; посредством этих микроэлементов организм проще преодолевает так называемый "барьер зависимости";
  • благодаря высокому содержанию витаминов группы В и триптофанов бананы помогают преодолеть нервное напряжение, снять стресс, подавить вспышку гнева;

Смотрите видео, как правильно выбрать бананы:

  • Один-два банана в день обеспечат отличное настроение, поскольку те же триптофаны из бананов в организме человека превращаются в гормон радости серотонин;
  • благодаря высокому содержанию железа, банан полезен для образования гемоглобина в крови;
  • клетчатка в составе бананов помогает устранить нарушения в функционировании в системе ЖКТ; бананы рекомендуются в восстановительном периоде при поражениях слизистой оболочки ротовой полости и пищеварительного тракта;
  • содержание в банане натуральных сахаров делает этот фрукт источником быстрой энергии, а значит, порция бананов показана при повышенной утомляемости и высоких физических и интеллектуальных нагрузках;
  • бананы помогают в лечении кашля;
  • бананы полезны для здоровья и красоты кожи, нередко их мякоть используют в качестве основы для питательных масок; мякоть банана на воспаленные участки кожи или укусы насекомых позволяет снять кожный зуд и раздражение.

Вред бананов: кому нельзя их есть

У бананов есть противопоказания
У бананов есть противопоказания
Фото: freepik.com

Бананы, к сожалению, не относятся к числу фруктов, совершенно лишенных противопоказаний. К потенциальному вреду от злоупотребления бананами можно отнести:

  • банан выводит жидкость из организма, способствует сгущению крови;
  • повышение вязкости крови с последующим снижением кровеносных потоков к отдельным органам или частям тела;
  • вышеуказанный факт неблагоприятен для лиц с варикозным расширением вен и для мужчин с проблемами эрекции;
  • по схожим причинам нежелательно употребление бананов в пищу больным с тромбофлебитом, ишемической болезнью сердца и всем остальным, у кого отмечается повышенная свертываемость крови;
  • для некоторых людей бананы могут стать причиной вздутия живота, а потому их употребление не рекомендуется людям с синдромом раздраженного кишечника;
  • не рекомендуются бананы и людям с повышенной массой тела, они ведь высококалорийны; этот фрукт не столько нужно исключить из рациона, сколько употреблять его по минимуму или в согласовании с разработанной медиком диетой;
  • искусственное дозревание бананов способствует тому, что определенная часть сложных углеводов (крахмал и клетчатка) конвертируются в углеводы с высоким гликемическим индексом, а значит, такой банан из полезного для диабетиков превращается во вредный.

Бананы, выращенные в искусственных промышленных условиях, могут содержать канцерогены тиабендазол и хлорамизол. Это пестициды, использующиеся для борьбы с вредителями. В соответствии с санитарными нормами на предмет пестицидов продукцию проверяют до того, как она попадает на прилавки.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать так, чтобы бананы не темнели.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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Источник: eurolab.ua
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