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Баранина с тмином и мятой: рецепт от Юлии Высоцкой

Май – сезон, когда баранина самая вкусная и нежная

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:16
Баранина с тмином и мятой
Баранина с тмином и мятой
Фото: Depositphotos

Запеченная баранина в духовке – идеальный рецепт для праздничного ужина. Мята, тмин, лимон и острый перец придают ей потрясающий аромат. Чтобы маринад как следует пропитал мясо, отправьте баранину в холодильник на ночь. 

Смотрите видео, как выбрать качественную баранину:

Баранина с тмином и мятой

Ингредиенты: 

Основные: 

  • Бараний окорок на косточке – 2 1/2 куска
  • Морская соль крупного помола – 1 ч. л. 

Для маринада: 

  • Лимоны – 2 шт.
  • Перец чили красный – 2 шт.
  • Чеснок – 10 зубчиков
  • Мята – 1 пучок
  • Оливковое масло – 5 ст. л.
  • Тмин – 1 ст. л.

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Рецепт приготовления:

  1. Духовку предварительно разогреть до 200°С.
  2. Зубчики чеснока почистить и раздавить плоской стороной ножа.
  3. Перец чили нарезать небольшими кусочками, предварительно удалив семена из одного стручка (если боитесь острого – удаляйте из обоих).
  4. Листья мяты мелко порубить.
  5. Из лимонов выжать сок.
  6. Приготовить маринад, соединив оливковое масло, лимонный сок, мяту, перец чили, чеснок и тмин.
  7. В баранине сделать глубокие надрезы вдоль кости и небольшие надрезы на мясе.
  8. Обмазать баранину маринадом, постараться наполнить им все надрезы в мясе и оставить мариноваться минимум на час.
  9. Запекать около полутора-двух часов в разогретой духовке. Подавать, присыпав крупной морской солью.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить шурпу из баранины на костре. "Сегодня" также делились рецептом каре ягненка в духовке.

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Источник: Сегодня
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