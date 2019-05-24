Баранина с тмином и мятой: рецепт от Юлии Высоцкой

Май – сезон, когда баранина самая вкусная и нежная

Баранина с тмином и мятой Фото: Depositphotos

Запеченная баранина в духовке – идеальный рецепт для праздничного ужина. Мята, тмин, лимон и острый перец придают ей потрясающий аромат. Чтобы маринад как следует пропитал мясо, отправьте баранину в холодильник на ночь.

Смотрите видео, как выбрать качественную баранину:

Баранина с тмином и мятой

Ингредиенты:

Основные:

Бараний окорок на косточке – 2 1/2 куска

Морская соль крупного помола – 1 ч. л.

Для маринада:

Лимоны – 2 шт.

Перец чили красный – 2 шт.

Чеснок – 10 зубчиков

Мята – 1 пучок

Оливковое масло – 5 ст. л.

Тмин – 1 ст. л.

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Рецепт приготовления:

Духовку предварительно разогреть до 200°С. Зубчики чеснока почистить и раздавить плоской стороной ножа. Перец чили нарезать небольшими кусочками, предварительно удалив семена из одного стручка (если боитесь острого – удаляйте из обоих). Листья мяты мелко порубить. Из лимонов выжать сок. Приготовить маринад, соединив оливковое масло, лимонный сок, мяту, перец чили, чеснок и тмин. В баранине сделать глубокие надрезы вдоль кости и небольшие надрезы на мясе. Обмазать баранину маринадом, постараться наполнить им все надрезы в мясе и оставить мариноваться минимум на час. Запекать около полутора-двух часов в разогретой духовке. Подавать, присыпав крупной морской солью.

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