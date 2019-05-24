Баранина с тмином и мятой: рецепт от Юлии Высоцкой
Май – сезон, когда баранина самая вкусная и нежная
Запеченная баранина в духовке – идеальный рецепт для праздничного ужина. Мята, тмин, лимон и острый перец придают ей потрясающий аромат. Чтобы маринад как следует пропитал мясо, отправьте баранину в холодильник на ночь.
Смотрите видео, как выбрать качественную баранину:
Баранина с тмином и мятой
Ингредиенты:
Основные:
- Бараний окорок на косточке – 2 1/2 куска
- Морская соль крупного помола – 1 ч. л.
Для маринада:
- Лимоны – 2 шт.
- Перец чили красный – 2 шт.
- Чеснок – 10 зубчиков
- Мята – 1 пучок
- Оливковое масло – 5 ст. л.
- Тмин – 1 ст. л.
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Рецепт приготовления:
- Духовку предварительно разогреть до 200°С.
- Зубчики чеснока почистить и раздавить плоской стороной ножа.
- Перец чили нарезать небольшими кусочками, предварительно удалив семена из одного стручка (если боитесь острого – удаляйте из обоих).
- Листья мяты мелко порубить.
- Из лимонов выжать сок.
- Приготовить маринад, соединив оливковое масло, лимонный сок, мяту, перец чили, чеснок и тмин.
- В баранине сделать глубокие надрезы вдоль кости и небольшие надрезы на мясе.
- Обмазать баранину маринадом, постараться наполнить им все надрезы в мясе и оставить мариноваться минимум на час.
- Запекать около полутора-двух часов в разогретой духовке. Подавать, присыпав крупной морской солью.
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Источник: Сегодня