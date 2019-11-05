Бефстроганов из курицы со сметаной: рецепт дня

Быстрый рецепт бефстроганова для обеда

Бефстроганов из курицы Фото: Depositphotos

Классический бефстроганов готовят из говядины. Он состоит из мелко нарезанных кусочков мяса, залитых горячим сметанным соусом.

Смотрите видео, какие химикаты можно найти в магазинной сметане:

Мы поделимся простым рецептом бефстроганова из куриного филе. Вместо томатной пасты для соуса можно использовать сладкую дижонскую горчицу. А чтобы блюдо получилось более диетическим, сметану нужно разбавить куриным бульоном или молоком.

Читайте также: Рецепт бефстроганова из говяжьей печени в сметанном соусе

Бефстроганов из курицы со сметаной и томатной пастой

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

135 ккал на 100 г

Ингредиенты:

600 г куриного филе

1 луковица

200 г сметаны 20%

1 ст.л. томатной пасты

Щепотка соли

Щепотка перца

Растительное масло

Способ приготовления:

Филе куриной грудки вымойте, обсушите, нарежьте на ломтики, слегка отбейте, накрыв пищевой пленкой. Затем нарежьте куриное филе толстыми брусочками. Луковицу среднего размера очистите и нашинкуйте тонкими полукольцами. Разогрейте на сковороде растительное масло и обжарьте лук, помешивая, до золотистого цвета, 5 минут. Выложите к луку нарезанное филе, увеличьте огонь до сильного и жарьте мясо до появления румяной корочки, 7‒10 минут. Посолите и поперчите филе, посыпьте мукой и перемешайте, жарьте еще две минуты, помешивая, на среднем огне. В миске смешайте сметану с томатной пастой, залейте куриное филе, накройте крышкой и тушите бефстроганов из курицы в сметане на слабом огне 15 минут. Подавайте бефстроганов из курицы со сметаной с картофельным пюре, макаронами или рисом.

Как выбрать куриное филе

Эксперты советуют покупать мясо в магазинах. Говорят, что на рынках курятина чаще всего обветренная и несвежая, поскольку в базарных реалиях нет условий для ее хранения. Но и запакованная магазинная курочка – не показатель качества.

Вздутая упаковка – первый показатель несвежей курятины. Затем идут запах и цвет. Мясо должно быть розовым, ни в коем случае не желтым, говорят эксперты. Это касается как магазинной курицы, так и домашней.

Кроме этого, всегда обращайте внимание на размер филе. В магазинах оно весит более 300 г. Но вес нормального филе домашней курицы составляет 150-180 г, максимум 200 г.

Напомним, ранее мы писали, как сделать бефстроганов из говядины с грибами.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.