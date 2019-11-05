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Бефстроганов из курицы со сметаной: рецепт дня

Быстрый рецепт бефстроганова для обеда

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:45
Бефстроганов из курицы
Бефстроганов из курицы
Фото: Depositphotos

Классический бефстроганов готовят из говядины. Он состоит из мелко нарезанных кусочков мяса, залитых горячим сметанным соусом.

Смотрите видео, какие химикаты можно найти в магазинной сметане:

Мы поделимся простым рецептом бефстроганова из куриного филе. Вместо томатной пасты для соуса можно использовать сладкую дижонскую горчицу. А чтобы блюдо получилось более диетическим, сметану нужно разбавить куриным бульоном или молоком.

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Бефстроганов из курицы со сметаной и томатной пастой

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 135 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 600 г куриного филе
  • 1 луковица
  • 200 г сметаны 20%
  • 1 ст.л. томатной пасты
  • Щепотка соли
  • Щепотка перца
  • Растительное масло

Способ приготовления:

  1. Филе куриной грудки вымойте, обсушите, нарежьте на ломтики, слегка отбейте, накрыв пищевой пленкой. Затем нарежьте куриное филе толстыми брусочками.
  2. Луковицу среднего размера очистите и нашинкуйте тонкими полукольцами.
  3. Разогрейте на сковороде растительное масло и обжарьте лук, помешивая, до золотистого цвета, 5 минут.
  4. Выложите к луку нарезанное филе, увеличьте огонь до сильного и жарьте мясо до появления румяной корочки, 7‒10 минут.
  5. Посолите и поперчите филе, посыпьте мукой и перемешайте, жарьте еще две минуты, помешивая, на среднем огне.
  6. В миске смешайте сметану с томатной пастой, залейте куриное филе, накройте крышкой и тушите бефстроганов из курицы в сметане на слабом огне 15 минут.
  7. Подавайте бефстроганов из курицы со сметаной с картофельным пюре, макаронами или рисом.

Как выбрать куриное филе

Эксперты советуют покупать мясо в магазинах. Говорят, что на рынках курятина чаще всего обветренная и несвежая, поскольку в базарных реалиях нет условий для ее хранения. Но и запакованная магазинная курочка – не показатель качества.

Вздутая упаковка – первый показатель несвежей курятины. Затем идут запах и цвет. Мясо должно быть розовым, ни в коем случае не желтым, говорят эксперты. Это касается как магазинной курицы, так и домашней.

Кроме этого, всегда обращайте внимание на размер филе. В магазинах оно весит более 300 г. Но вес нормального филе домашней курицы составляет 150-180 г, максимум 200 г.

Напомним, ранее мы писали, как сделать бефстроганов из говядины с грибами.

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Источник: Сегодня
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