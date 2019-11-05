Бефстроганов из курицы со сметаной: рецепт дня
Быстрый рецепт бефстроганова для обеда
Классический бефстроганов готовят из говядины. Он состоит из мелко нарезанных кусочков мяса, залитых горячим сметанным соусом.
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Мы поделимся простым рецептом бефстроганова из куриного филе. Вместо томатной пасты для соуса можно использовать сладкую дижонскую горчицу. А чтобы блюдо получилось более диетическим, сметану нужно разбавить куриным бульоном или молоком.
Бефстроганов из курицы со сметаной и томатной пастой
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 135 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 600 г куриного филе
- 1 луковица
- 200 г сметаны 20%
- 1 ст.л. томатной пасты
- Щепотка соли
- Щепотка перца
- Растительное масло
Способ приготовления:
- Филе куриной грудки вымойте, обсушите, нарежьте на ломтики, слегка отбейте, накрыв пищевой пленкой. Затем нарежьте куриное филе толстыми брусочками.
- Луковицу среднего размера очистите и нашинкуйте тонкими полукольцами.
- Разогрейте на сковороде растительное масло и обжарьте лук, помешивая, до золотистого цвета, 5 минут.
- Выложите к луку нарезанное филе, увеличьте огонь до сильного и жарьте мясо до появления румяной корочки, 7‒10 минут.
- Посолите и поперчите филе, посыпьте мукой и перемешайте, жарьте еще две минуты, помешивая, на среднем огне.
- В миске смешайте сметану с томатной пастой, залейте куриное филе, накройте крышкой и тушите бефстроганов из курицы в сметане на слабом огне 15 минут.
- Подавайте бефстроганов из курицы со сметаной с картофельным пюре, макаронами или рисом.
Как выбрать куриное филе
Эксперты советуют покупать мясо в магазинах. Говорят, что на рынках курятина чаще всего обветренная и несвежая, поскольку в базарных реалиях нет условий для ее хранения. Но и запакованная магазинная курочка – не показатель качества.
Вздутая упаковка – первый показатель несвежей курятины. Затем идут запах и цвет. Мясо должно быть розовым, ни в коем случае не желтым, говорят эксперты. Это касается как магазинной курицы, так и домашней.
Кроме этого, всегда обращайте внимание на размер филе. В магазинах оно весит более 300 г. Но вес нормального филе домашней курицы составляет 150-180 г, максимум 200 г.
Напомним, ранее мы писали, как сделать бефстроганов из говядины с грибами.
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