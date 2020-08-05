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Белая сангрия с киви и яблоками: рецепт приготовления

Сегодня, 13:45

Рецепт легкого коктейля из белого вина с фруктами

Классическая испанская сангрия готовится из красного вина. Но с белым вином этот фруктовый напиток получается не менее вкусным.

Мы предлагаем приготовить белую сангрию с киви, яблоками, лаймом и мятой. Это идеальное решение для вечеринки на свежем воздухе.

Белая сангрия с киви и яблоком

Сангрия из белого вина с фруктами
Сангрия из белого вина с фруктами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут

Калорийность:

  • 173 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Вино белое сухое – 400 мл
  • Киви – 1 шт.
  • Яблоко сладкое – 1 шт.
  • Лайм или маленький апельсин – 1 шт.
  • Мята – 1 веточка
  • Сахарный сироп – 50 г

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Способ приготовления:

  1. Фрукты красиво нарезаем (можно использовать любые сезонные), кладем в большой кувшин, заливаем вином.
  2. Добавляем сахарный сироп, сваренный в пропорции 1 к 1 (если не любите сладкие напитки, то этот шаг можно пропустить).
  3. Доверху заполняем кувшин льдом и подаем.

Полезный совет

Если не хотите класть лед, то на несколько часов поставьте напиток в холодильник или морозильник.

Смотрите видео, как легко открыть бутылку вина:

Напомним, ранее мы делились рецептом клюквенной сангрии с апельсином и ромом, а также писали, как сделать гранатовую сангрию.

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Источник: Сегодня
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