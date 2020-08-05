Белая сангрия с киви и яблоками: рецепт приготовления
Рецепт легкого коктейля из белого вина с фруктами
Классическая испанская сангрия готовится из красного вина. Но с белым вином этот фруктовый напиток получается не менее вкусным.
Мы предлагаем приготовить белую сангрию с киви, яблоками, лаймом и мятой. Это идеальное решение для вечеринки на свежем воздухе.
Белая сангрия с киви и яблоком
Время приготовления:
- 5 минут
Калорийность:
- 173 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Вино белое сухое – 400 мл
- Киви – 1 шт.
- Яблоко сладкое – 1 шт.
- Лайм или маленький апельсин – 1 шт.
- Мята – 1 веточка
- Сахарный сироп – 50 г
Способ приготовления:
- Фрукты красиво нарезаем (можно использовать любые сезонные), кладем в большой кувшин, заливаем вином.
- Добавляем сахарный сироп, сваренный в пропорции 1 к 1 (если не любите сладкие напитки, то этот шаг можно пропустить).
- Доверху заполняем кувшин льдом и подаем.
Полезный совет
Если не хотите класть лед, то на несколько часов поставьте напиток в холодильник или морозильник.
Смотрите видео, как легко открыть бутылку вина:
Напомним, ранее мы делились рецептом клюквенной сангрии с апельсином и ромом, а также писали, как сделать гранатовую сангрию.
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