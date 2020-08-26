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Белевская пастила из яблок: классический рецепт приготовления

Сегодня, 10:25

Знаменитую белевскую пастилу делают из яблок, взбитых белков и сахара

Приготовить белевскую пастилу из яблок в домашних условиях несложно, рецепт можно найти во многих кулинарных книгах, современных или старых. Это лакомство получило свое название, потому что впервые было произведено в кондитерской купца Прохорова в городе Белеве.

Основная сложность в приготовлении пастилы состоит в том, что нужно поддерживать в духовке низкую температуру (70-100 ºС) в течение длительного времени (5-8 часов). Этого можно достичь, если готовить с приоткрытой дверцей.

Яблоки желательно запекать целиком, тогда пюре не окислится и получится светлым.

Белевская пастила в духовке

Яблочная пастила белевская
Яблочная пастила белевская
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 150 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 500 г яблочного пюре из печеной антоновки
  • 170 г сахара
  • 1 белок
  • Сахарная пудра

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Способ приготовления:

  1. Испеките яблоки до полной мягкости, выньте ложкой мякоть и сделайте пюре (с помощью блендера или протрите через сито).
  2. Добавьте в теплое пюре сахар, размешайте. Остудите, холодное пюре лучше взбивается.
  3. Добавьте белок и взбивайте до получения белой пышной массы. Это займет 5-7 минут.
  4. Выложите массу в застеленный пергаментом противень размером 20 х 30 см (отложите стакан для промазывания). Толщина – 3 см.
  5. Сушите 5-8 часов при 70 ºС или 3 часа при 100 ºС, переверните и еще 2 часа при 100 ºС.
  6. Удалите бумагу. Если она плохо снимается, смочите водой.
  7. Разрежьте пастилу ножом на три равные полоски. Промажьте их отложенной массой.
  8. Сложите слои друг на друга и обмажьте ей же снаружи. Подсушите еще несколько часов в духовке.
  9. Достаньте, припылите сахарной пудрой.

Как подавать яблочную пастилу

Подавайте десерт вместе с чаем, молоком или ломтиком сыра.

Смотрите видео, как выбрать вкусные яблоки:

Напомним, ранее мы делились рецептом домашнего сливового мармелада, а также рассказывали, как сделать зефир на желатине.

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Источник: Сегодня
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