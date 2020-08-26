Белевская пастила из яблок: классический рецепт приготовления

Знаменитую белевскую пастилу делают из яблок, взбитых белков и сахара

Приготовить белевскую пастилу из яблок в домашних условиях несложно, рецепт можно найти во многих кулинарных книгах, современных или старых. Это лакомство получило свое название, потому что впервые было произведено в кондитерской купца Прохорова в городе Белеве.

Основная сложность в приготовлении пастилы состоит в том, что нужно поддерживать в духовке низкую температуру (70-100 ºС) в течение длительного времени (5-8 часов). Этого можно достичь, если готовить с приоткрытой дверцей.

Яблоки желательно запекать целиком, тогда пюре не окислится и получится светлым.

Белевская пастила в духовке

Яблочная пастила белевская Фото: freepik.com

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

150 ккал на 100 г

Ингредиенты:

500 г яблочного пюре из печеной антоновки

170 г сахара

1 белок

Сахарная пудра

Способ приготовления:

Испеките яблоки до полной мягкости, выньте ложкой мякоть и сделайте пюре (с помощью блендера или протрите через сито). Добавьте в теплое пюре сахар, размешайте. Остудите, холодное пюре лучше взбивается. Добавьте белок и взбивайте до получения белой пышной массы. Это займет 5-7 минут. Выложите массу в застеленный пергаментом противень размером 20 х 30 см (отложите стакан для промазывания). Толщина – 3 см. Сушите 5-8 часов при 70 ºС или 3 часа при 100 ºС, переверните и еще 2 часа при 100 ºС. Удалите бумагу. Если она плохо снимается, смочите водой. Разрежьте пастилу ножом на три равные полоски. Промажьте их отложенной массой. Сложите слои друг на друга и обмажьте ей же снаружи. Подсушите еще несколько часов в духовке. Достаньте, припылите сахарной пудрой.

Как подавать яблочную пастилу

Подавайте десерт вместе с чаем, молоком или ломтиком сыра.

Смотрите видео, как выбрать вкусные яблоки:

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