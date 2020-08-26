Белевская пастила из яблок: классический рецепт приготовления
Знаменитую белевскую пастилу делают из яблок, взбитых белков и сахара
Приготовить белевскую пастилу из яблок в домашних условиях несложно, рецепт можно найти во многих кулинарных книгах, современных или старых. Это лакомство получило свое название, потому что впервые было произведено в кондитерской купца Прохорова в городе Белеве.
Основная сложность в приготовлении пастилы состоит в том, что нужно поддерживать в духовке низкую температуру (70-100 ºС) в течение длительного времени (5-8 часов). Этого можно достичь, если готовить с приоткрытой дверцей.
Яблоки желательно запекать целиком, тогда пюре не окислится и получится светлым.
Белевская пастила в духовке
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 150 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 500 г яблочного пюре из печеной антоновки
- 170 г сахара
- 1 белок
- Сахарная пудра
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Способ приготовления:
- Испеките яблоки до полной мягкости, выньте ложкой мякоть и сделайте пюре (с помощью блендера или протрите через сито).
- Добавьте в теплое пюре сахар, размешайте. Остудите, холодное пюре лучше взбивается.
- Добавьте белок и взбивайте до получения белой пышной массы. Это займет 5-7 минут.
- Выложите массу в застеленный пергаментом противень размером 20 х 30 см (отложите стакан для промазывания). Толщина – 3 см.
- Сушите 5-8 часов при 70 ºС или 3 часа при 100 ºС, переверните и еще 2 часа при 100 ºС.
- Удалите бумагу. Если она плохо снимается, смочите водой.
- Разрежьте пастилу ножом на три равные полоски. Промажьте их отложенной массой.
- Сложите слои друг на друга и обмажьте ей же снаружи. Подсушите еще несколько часов в духовке.
- Достаньте, припылите сахарной пудрой.
Как подавать яблочную пастилу
Подавайте десерт вместе с чаем, молоком или ломтиком сыра.
Смотрите видео, как выбрать вкусные яблоки:
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