Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Бельгийские вафли без сахара: пошаговый рецепт с видео

Готовим вкусные и низкокалорийные вафли

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:00

Если вы хотите удивить семью вкусным и необычным десертом, но при этом сберечь фигуру, сегодняшний рецепт для вас. В обычных бельгийских вафлях почти 500 ккал, а в рецепте кондитера Марины Иванченко – 227 ккал.

Читайте также:
Банановые вафли с орехами: рецепт диетического завтрака

Бельгийские вафли без сахара

Домашние вафли с карамелью
Домашние вафли с карамелью
Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • 3 часа

Калорийность:

  • 227 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

  • 150 г нутовой муки
  • 50 г гречневой муки
  • 50 г цельнозерновой муки
  • 50 г кукурузного крахмала
  • 50 г меда
  • 50 г миндального молока
  • 100 г нежирной сметаны
  • 125 обезжиренного йогурта
  • 2 яйца
  • 2 г корицы
  • 10 г разрыхлителя
  • 2 соды
  • Щепотка соли

Для карамели:

  • 50 г миндального молока
  • 150 г финикового пюре

Способ приготовления:

  1. Приготовьте тесто. Взбейте яйца со щепоткой соли, добавьте сметану, мед, йогурт и миндальное молоко.
  2. Всыпьте все виды муки и крахмал. Затем добавьте разрыхлитель, соду и корицу. Отставьте в сторону на 2 часа.
  3. Испеките вафли в вафельнице по инструкции производителя.
  4. Для карамели смешайте миндальное молоко и финиковую пасту в блендере.

Как подавать вафли

Подавайте диетические вафли горячими, полив карамелью и украсив финиками.

Напомним, ранее мы делились рецептом яблочных вафель на кефире. "Сегодня" также писали, как приготовить венские вафли.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить шоколадно-творожное суфле с желатином Как сделать краффины в домашних условиях Как приготовить шоколадный торт с фруктами и глазурью Как сделать ленивый чизкейк без теста
десерт выпечка рецепт как приготовить вафли
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
89-летний Григорий Чапкис о любимой, которая младше его на 51 год
89-летний Григорий Чапкис о любимой, которая младше его на 51 год
Стало известно о причине отъезда Ветлицкой в Испанию
Стало известно о причине отъезда Ветлицкой в Испанию
Названа диета, которая помогает бороться со старческим слабоумием
Названа диета, которая помогает бороться со старческим слабоумием
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 17:49Fun

Свадьба с трагическим финалом растрогала США

Сегодня, 14:31Шоу-бизнес

Такой герцогиню еще не видели! В сети появились фото Меган Маркл в откровенном костюме Санта-Клауса

Сегодня, 14:07Travel

Пути назад нет: Турция подготовила неприятный сюрприз для отдыхающих

Сегодня, 12:52Fun

9 декабря: какой праздник, как провести день и что нельзя делать

Сегодня, 09:05Техно

Android лишится главного преимущества перед iPhone

Сегодня, 09:01Food

Что готовят на Рождество в Европе: три рецепта праздничной выпечки

Вчера, 10:51Fun

8 декабря: какой праздник, как провести день и что нельзя делать

Вчера, 09:24Шоу-бизнес

Dan Balan рассказал, зачем Тина Кароль звонит ему по ночам

Вчера, 09:05Fun

Помогла вызвать скорую: собака спасла жизнь 36-летней хозяйке

Вчера, 06:06Психология

Гороскоп на неделю 8-14 декабря: все знаки зодиака

7 декабряШоу-бизнес

Названы самые кассовые фильмы 2019 года: ТОП-10

7 декабряFun

Студентка разделась верхом на лошади ради спасения наездников: фото

7 декабряFun

7 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

7 декабряТехно

Сделано не в Китае: ТОП-7 лучших смартфонов 2019 года

7 декабряEvents

День Екатерины: поздравления с именинами и Днем ангела

7 декабряFun

День святой Екатерины: что нельзя делать, гадания и приметы

Новости партнеров

Как перестать обижаться: мнение психолога
Как перестать обижаться: мнение психолога
Спальня в однокомнатной квартире: советы профи об обустройстве
Спальня в однокомнатной квартире: советы профи об обустройстве
Легкие рецепты блюд для ужина: быстро и вкусно (фото)
Легкие рецепты блюд для ужина: быстро и вкусно (фото)
56-летняя Лолита пришла в странном наряде на музыкальную премию
56-летняя Лолита пришла в странном наряде на музыкальную премию
56-річна Лоліта прийшла в
56-річна Лоліта прийшла в "голому" вбранні на музичну премію
Подробности самого скандального эфира «Танців з зірками»
Подробности самого скандального эфира «Танців з зірками»
Настя Каменских произвела фурор новым фото
Настя Каменских произвела фурор новым фото
Ексдружина Кіркорова розкрила таємницю про Пугачову
Ексдружина Кіркорова розкрила таємницю про Пугачову