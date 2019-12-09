Бельгийские вафли без сахара: пошаговый рецепт с видео

Готовим вкусные и низкокалорийные вафли

Если вы хотите удивить семью вкусным и необычным десертом, но при этом сберечь фигуру, сегодняшний рецепт для вас. В обычных бельгийских вафлях почти 500 ккал, а в рецепте кондитера Марины Иванченко – 227 ккал.

Бельгийские вафли без сахара

Домашние вафли с карамелью Фото: Pinterest

Время приготовления:

3 часа

Калорийность:

227 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

150 г нутовой муки

50 г гречневой муки

50 г цельнозерновой муки

50 г кукурузного крахмала

50 г меда

50 г миндального молока

100 г нежирной сметаны

125 обезжиренного йогурта

2 яйца

2 г корицы

10 г разрыхлителя

2 соды

Щепотка соли

Для карамели:

50 г миндального молока

150 г финикового пюре

Способ приготовления:

Приготовьте тесто. Взбейте яйца со щепоткой соли, добавьте сметану, мед, йогурт и миндальное молоко. Всыпьте все виды муки и крахмал. Затем добавьте разрыхлитель, соду и корицу. Отставьте в сторону на 2 часа. Испеките вафли в вафельнице по инструкции производителя. Для карамели смешайте миндальное молоко и финиковую пасту в блендере.

Как подавать вафли

Подавайте диетические вафли горячими, полив карамелью и украсив финиками.

Напомним, ранее мы делились рецептом яблочных вафель на кефире. "Сегодня" также писали, как приготовить венские вафли.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.