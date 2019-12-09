Бельгийские вафли без сахара: пошаговый рецепт с видео
Готовим вкусные и низкокалорийные вафли
Если вы хотите удивить семью вкусным и необычным десертом, но при этом сберечь фигуру, сегодняшний рецепт для вас. В обычных бельгийских вафлях почти 500 ккал, а в рецепте кондитера Марины Иванченко – 227 ккал.
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Бельгийские вафли без сахара
Время приготовления:
- 3 часа
Калорийность:
- 227 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для теста:
- 150 г нутовой муки
- 50 г гречневой муки
- 50 г цельнозерновой муки
- 50 г кукурузного крахмала
- 50 г меда
- 50 г миндального молока
- 100 г нежирной сметаны
- 125 обезжиренного йогурта
- 2 яйца
- 2 г корицы
- 10 г разрыхлителя
- 2 соды
- Щепотка соли
Для карамели:
- 50 г миндального молока
- 150 г финикового пюре
Способ приготовления:
- Приготовьте тесто. Взбейте яйца со щепоткой соли, добавьте сметану, мед, йогурт и миндальное молоко.
- Всыпьте все виды муки и крахмал. Затем добавьте разрыхлитель, соду и корицу. Отставьте в сторону на 2 часа.
- Испеките вафли в вафельнице по инструкции производителя.
- Для карамели смешайте миндальное молоко и финиковую пасту в блендере.
Как подавать вафли
Подавайте диетические вафли горячими, полив карамелью и украсив финиками.
Напомним, ранее мы делились рецептом яблочных вафель на кефире. "Сегодня" также писали, как приготовить венские вафли.
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Источник: Сегодня