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Березовый сок на зиму: лучшие рецепты заготовок

Закатываем березовый сок на зиму

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:15
Березовый сок консервированный
Березовый сок консервированный
Фото: Depositphotos

Не знаете, как сохранить березовый сок на зиму? В этом нет ничего сложного. К сожалению, свежий березовый сок можно держать в холодильнике не более 2 суток, а затем он мутнеет. Чтобы сохранить напиток надолго, из березового сока варят компоты, лимонады, квас, которые не портятся в течение длительного времени.

Смотрите видео, где и как собирать березовый сок:

Для консервирования сок подогрейте в эмалированной посуде до температуры 80 С. Разлейте по стеклянным бутылкам и банкам. Заполните почти доверху и закупорьте крышками, а бутылки – пробками с последующей осмолкой. А затем выдержите 15-20 минут в воде 85 С для пастеризации. Конечно, витаминов в консервированном соке не остается (особенно он богат витамином С), а вот минералы сохраняются (калий, кальций, натрий, магний, марганец, медь).

Березовый сок на зиму с лимоном и мятой без стерилизации

На 7 литров жидкости понадобятся: 3 веточки мяты, сок половины лимона и 10 ст.л сахара. Поставить емкость с содержимым на плиту и дождаться, когда появятся пузырьки. Появившуюся пену нужно убирать ложкой. Добавить остальные ингредиенты и томить на слабом огне 10 минут.

Березовый сок богат минералами
Березовый сок богат минералами
Фото: Pinterest

Разлить березовый сок по простерилизованным емкостям и закатать обработанными кипячением крышками. Накрыть полотенцем или одеялом, а на следующий день убрать в прохладное место.

Березовый сок на зиму с апельсином и лимоном

На 3 литра жидкости потребуются: четверть спелого апельсина, 1 ч.л. лимонной кислоты и 150 г сахара. Процеженный сок поставить на плиту. Апельсины следует разделить на четвертинки, не забыв перед этим тщательно вымыть.

В каждую простерилизованную банку поместить апельсины, сахар и лимонную кислоту, залить прокипяченным соком и закатать чистыми крышками. Накрыть полотенцем или одеялом, а на следующий день убрать в прохладное место.

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Березовый сок с киви на зиму

Киви помыть, очистить и нарезать тонкими ломтиками. На одну банку емкостью 3 л потребуется один фрукт. Засыпать киви примерно 150 г сахара.

Довести березовый сок до кипения. Сразу же разлить его по банкам и закатать жестяными крышками. Остудить и вынести в холодное место.

Из березового сока делают квас и лимонады
Из березового сока делают квас и лимонады
Фото: Depositphotos

Лимонад из березового сока

Лимоны (1-2 шт.) хорошо помыть и нарезать кружочками. В миске лимоны засыпать сахаром (7 ст.л.), немного примять ложкой и оставить на 20 минут, чтобы пустили сок.

Свежий березовый сок (2 л) налить в кастрюлю и поставить на огонь. Добавить лимоны с сахаром, перемешать и довести до кипения (но не кипятить!), выключить.

Оставить на 3 часа, чтобы напиток остыл и настоялся. Готовый лимонад перелить в банку или кувшин и подавать вместе со льдом.

Квас из березового сока длительного хранения

В 5 л теплого березового сока добавить 200 г сахара, 4 зернышка риса и несколько штук изюма. Все хорошенько перемешать и поставить на четыре дня в теплое место. После брожения квас процедить и плотно закупорить в бутылках или банках.

Консервированный березовый сок на зиму без сахара

Консервация такого березового сока предусматривает закупорку только самого продукта без добавок. Прокипятив сок 10 минут, можно разливать по емкостям и закатывать крышками. 

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить полезный лавандовый лимонад. "Сегодня" также делились рецептом лимонада от Григория Германа.

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Источник: Сегодня
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