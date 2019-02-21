Без глютена: как приготовить сырники с рисовой мукой

Если у вас непереносимость глютена, это не повод отказываться от вкусного завтрака

Безглютеновые сырники Фото: Pixabay

Оригинальный рецепт сырников – с рисовой мукой. Он подойдет тем, кто придерживается безглютеновой диеты.

Сырники без глютена

Ингредиенты на 6 штук:

Мягкий творог – 250 г

Яйцо – 1 шт.

Рисовая мука – 2-3 ст.л. + для панировки

3-4 г разрыхлителя

Растительное масло для жарки

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Рецепт приготовления:

Творог смешать с яйцом, разрыхлителем и мукой. Сформировать колобки, обвалять каждый в небольшом количестве рисовой муки, слегка придавить ладонью, чтобы придать форму сырников. Убрать в холодильник на 20-30 минут. Разогреть сковороду, смазать дно небольшим количеством растительного масла. Выпекать сырники с двух сторон на среднем огне до золотистой корочки (примерно 3-4 минуты с каждой стороны). Лучше накрыть сковороду крышкой. Подавать готовые сырники с йогуртом и ягодами.

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