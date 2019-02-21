Без глютена: как приготовить сырники с рисовой мукой
Если у вас непереносимость глютена, это не повод отказываться от вкусного завтрака
Оригинальный рецепт сырников – с рисовой мукой. Он подойдет тем, кто придерживается безглютеновой диеты.
Сырники без глютена
Ингредиенты на 6 штук:
- Мягкий творог – 250 г
- Яйцо – 1 шт.
- Рисовая мука – 2-3 ст.л. + для панировки
- 3-4 г разрыхлителя
- Растительное масло для жарки
Рецепт приготовления:
- Творог смешать с яйцом, разрыхлителем и мукой.
- Сформировать колобки, обвалять каждый в небольшом количестве рисовой муки, слегка придавить ладонью, чтобы придать форму сырников. Убрать в холодильник на 20-30 минут.
- Разогреть сковороду, смазать дно небольшим количеством растительного масла. Выпекать сырники с двух сторон на среднем огне до золотистой корочки (примерно 3-4 минуты с каждой стороны). Лучше накрыть сковороду крышкой.
- Подавать готовые сырники с йогуртом и ягодами.
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Источник: Сегодня