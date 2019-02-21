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Без глютена: как приготовить сырники с рисовой мукой

Если у вас непереносимость глютена, это не повод отказываться от вкусного завтрака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:58
Безглютеновые сырники
Безглютеновые сырники
Фото: Pixabay

Оригинальный рецепт сырников – с рисовой мукой. Он подойдет тем, кто придерживается безглютеновой диеты.

Сырники без глютена

Ингредиенты на 6 штук:

  • Мягкий творог – 250 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Рисовая мука – 2-3 ст.л. + для панировки
  • 3-4 г разрыхлителя
  • Растительное масло для жарки

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Рецепт приготовления:

  1. Творог смешать с яйцом, разрыхлителем и мукой.
  2. Сформировать колобки, обвалять каждый в небольшом количестве рисовой муки, слегка придавить ладонью, чтобы придать форму сырников. Убрать в холодильник на 20-30 минут.
  3. Разогреть сковороду, смазать дно небольшим количеством растительного масла. Выпекать сырники с двух сторон на среднем огне до золотистой корочки (примерно 3-4 минуты с каждой стороны). Лучше накрыть сковороду крышкой.
  4. Подавать готовые сырники с йогуртом и ягодами.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом творожной запеканки с бананами. Мы также писали, как приготовить вкусную запеканку из творога в микроволновке. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить сырники с вишней по рецепту Юлии Высоцкой.

Смотрите видео, как приготовить диетические сырники с овсяными отрубями:

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Источник: Сегодня
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