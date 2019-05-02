Без майонеза: рецепт полезного салата из курицы и овощей
Этот салат заправляется смесью оливкового масла и лаймового сока
В последнее время салаты без майонеза становятся все более популярными. Они выходят полезными, вкусными и низкокалорийными. Рецепты таких закусок особенно актуальны для тех, кому нужно снизить количество холестерина в своем рационе.
Салата из курицы, овощей и сыра
Ингредиенты:
- 150 г желтого болгарского перца
- 250 г куриной грудки
- 150 г спелых сочных томатов
- 1 пучок салатных листьев
- 2 вареных яйца
- 100 г моцареллы в шариках
- 2-3 чесночных зубка
- лаймовый сок по вкусу
- соль
- 2-3 ст. л. оливкового масла
Рецепт приготовления:
- Отварить курицу в соленой воде до полной готовности. Остудить прямо в бульоне, чтобы мясо осталось мягким и сочным.
- Сырные шарики крупно порезать. Или взять моцареллу для пиццы и натереть ее на терке.
- На большую тарелку высыпать крупно порванные салатные листья. Сверху распределить курицу, разделенную на волокна.
- Отправить в салат большие ломтики томатов и брусочки желтого сладкого перца.
- Добавить сыр и кружочки вареных яиц.
- Для приготовления соуса соединить лаймовый сок, оливковое масло, чеснок и соль.
- Заправить салат и подавать.
Напомним, ранее мы делились рецептом яичного салата с горчичной заправкой. "Сегодня" также писали, как приготовить маринады для разных видов мяса.
Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата:
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Источник: Сегодня