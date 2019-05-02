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Без майонеза: рецепт полезного салата из курицы и овощей

Этот салат заправляется смесью оливкового масла и лаймового сока

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:57
Салат из курицы без майонеза
Салат из курицы без майонеза
Фото: Pixabay

В последнее время салаты без майонеза становятся все более популярными. Они выходят полезными, вкусными и низкокалорийными. Рецепты таких закусок особенно актуальны для тех, кому нужно снизить количество холестерина в своем рационе.

Салата из курицы, овощей и сыра

Ингредиенты:

  • 150 г желтого болгарского перца
  • 250 г куриной грудки
  • 150 г спелых сочных томатов
  • 1 пучок салатных листьев
  • 2 вареных яйца
  • 100 г моцареллы в шариках
  • 2-3 чесночных зубка
  • лаймовый сок по вкусу
  • соль
  • 2-3 ст. л. оливкового масла

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Рецепт приготовления:

  1. Отварить курицу в соленой воде до полной готовности. Остудить прямо в бульоне, чтобы мясо осталось мягким и сочным.
  2. Сырные шарики крупно порезать. Или взять моцареллу для пиццы и натереть ее на терке.
  3. На большую тарелку высыпать крупно порванные салатные листья. Сверху распределить курицу, разделенную на волокна.
  4. Отправить в салат большие ломтики томатов и брусочки желтого сладкого перца.
  5. Добавить сыр и кружочки вареных яиц.
  6. Для приготовления соуса соединить лаймовый сок, оливковое масло, чеснок и соль.
  7. Заправить салат и подавать.

Напомним, ранее мы делились рецептом яичного салата с горчичной заправкой. "Сегодня" также писали, как приготовить маринады для разных видов мяса.

Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата:

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Источник: Сегодня
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