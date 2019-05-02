Без майонеза: рецепт полезного салата из курицы и овощей

Этот салат заправляется смесью оливкового масла и лаймового сока

Салат из курицы без майонеза Фото: Pixabay

В последнее время салаты без майонеза становятся все более популярными. Они выходят полезными, вкусными и низкокалорийными. Рецепты таких закусок особенно актуальны для тех, кому нужно снизить количество холестерина в своем рационе.

Салата из курицы, овощей и сыра

Ингредиенты:

150 г желтого болгарского перца

250 г куриной грудки

150 г спелых сочных томатов

1 пучок салатных листьев

2 вареных яйца

100 г моцареллы в шариках

2-3 чесночных зубка

лаймовый сок по вкусу

соль

2-3 ст. л. оливкового масла

Рецепт приготовления:

Отварить курицу в соленой воде до полной готовности. Остудить прямо в бульоне, чтобы мясо осталось мягким и сочным. Сырные шарики крупно порезать. Или взять моцареллу для пиццы и натереть ее на терке. На большую тарелку высыпать крупно порванные салатные листья. Сверху распределить курицу, разделенную на волокна. Отправить в салат большие ломтики томатов и брусочки желтого сладкого перца. Добавить сыр и кружочки вареных яиц. Для приготовления соуса соединить лаймовый сок, оливковое масло, чеснок и соль. Заправить салат и подавать.

Напомним, ранее мы делились рецептом яичного салата с горчичной заправкой. "Сегодня" также писали, как приготовить маринады для разных видов мяса.

Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата:

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