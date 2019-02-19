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Без муки: как приготовить шоколадно-миндальный пирог с апельсинами

Такой десерт идеально сочетается с крепким горячим кофе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:33
Пирог с шоколадом, миндалем и апельсинами
Пирог с шоколадом, миндалем и апельсинами
Фото: Pixabay

Шоколад и апельсины – классическое кулинарное сочетание. Сегодня мы расскажем, как приготовить потрясающий домашний пирог с черным шоколадом, миндальной мукой и цитрусовой цедрой. 

Шоколадно-миндальный пирог с апельсиновой цедрой

Ингредиенты:

  • Черный шоколад, порезанный на кусочки – 170 г
  • Апельсины – 2 шт.
  • Несоленое сливочное масло комнатной температуры – 170 г
  • Сахар – 1 чашка
  • Яйца комнатной температуры – 4 больших
  • Молотый миндаль – 1 2/3 чашки

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Рецепт приготовления:

  1. Разогреть духовку до 180 С. Смазать маслом форму диаметром 23 см и застелить дно бумагой для выпечки.
  2. На водяной бане растопить шоколад, следя за тем, чтобы он не подгорел. Снять с бани и оставить остывать. Если шоколад начнет густеть, то вернуть на водяную баню на несколько секунд.
  3. Помыть апельсины и натереть цедру в миску, в которой вы будете готовить тесто.
  4. Добавить размягченное масло и сахар. Взбивать на средней скорости в течение 3-5 минут, время от времени соскабливая тесто лопаткой со стенок.
  5. Продолжая помешивать, добавить по одному яйца и взбивать еще 3 минуты. Масса должна увеличиться в объеме.
  6. Добавить растопленный шоколад и молотый миндаль, аккуратно перемешать силиконовой лопаткой. 
  7. Вылить массу в форму и выпекать 40-45 минут. Готовность проверить зубочисткой – к ней может прилипнуть несколько крошек.
  8. Охладить пирог до комнатной температуры, затем полностью остудить в холодильнике.

Совет: пирог можно покрыть шоколадной глазурью. Для этого на водяной бане растопить 115 г шоколада и немного охладить. Постепенно добавить 115 г сливочного масла комнатной температуры, перемешать до получения однородной массы. Украсить полученной смесью десерт и по желанию присыпать какао-порошком.

Напомним, ранее мы делились рецептом потрясающего шоколадно-вишневого десерта от Лизы Глинской. Мы также писали, как приготовить грушевый кекс из цельнозерновой муки.

Смотрите видео, как приготовить кексы с изюмом и орехами:

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Источник: Сегодня
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