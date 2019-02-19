Без муки: как приготовить шоколадно-миндальный пирог с апельсинами

Такой десерт идеально сочетается с крепким горячим кофе

Пирог с шоколадом, миндалем и апельсинами Фото: Pixabay

Шоколад и апельсины – классическое кулинарное сочетание. Сегодня мы расскажем, как приготовить потрясающий домашний пирог с черным шоколадом, миндальной мукой и цитрусовой цедрой.

Шоколадно-миндальный пирог с апельсиновой цедрой

Ингредиенты:

Черный шоколад, порезанный на кусочки – 170 г

Апельсины – 2 шт.

Несоленое сливочное масло комнатной температуры – 170 г

Сахар – 1 чашка

Яйца комнатной температуры – 4 больших

Молотый миндаль – 1 2/3 чашки

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Рецепт приготовления:

Разогреть духовку до 180 С. Смазать маслом форму диаметром 23 см и застелить дно бумагой для выпечки. На водяной бане растопить шоколад, следя за тем, чтобы он не подгорел. Снять с бани и оставить остывать. Если шоколад начнет густеть, то вернуть на водяную баню на несколько секунд. Помыть апельсины и натереть цедру в миску, в которой вы будете готовить тесто. Добавить размягченное масло и сахар. Взбивать на средней скорости в течение 3-5 минут, время от времени соскабливая тесто лопаткой со стенок. Продолжая помешивать, добавить по одному яйца и взбивать еще 3 минуты. Масса должна увеличиться в объеме. Добавить растопленный шоколад и молотый миндаль, аккуратно перемешать силиконовой лопаткой. Вылить массу в форму и выпекать 40-45 минут. Готовность проверить зубочисткой – к ней может прилипнуть несколько крошек. Охладить пирог до комнатной температуры, затем полностью остудить в холодильнике.

Совет: пирог можно покрыть шоколадной глазурью. Для этого на водяной бане растопить 115 г шоколада и немного охладить. Постепенно добавить 115 г сливочного масла комнатной температуры, перемешать до получения однородной массы. Украсить полученной смесью десерт и по желанию присыпать какао-порошком.

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