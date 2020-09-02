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Без вреда для фигуры: три рецепта низкокалорийных десертов

Сегодня, 16:01

Лучшие рецепты диетических сладостей с фото

Хорошая новость: некоторые десерты можно есть, не думая о количестве – талия останется безупречной. Сладостями из нашей подборки можно лакомиться, даже если вы сидите на диете, поскольку их калорийность очень низкая. Все они приготовлены из доступных продуктов, которые можно найти в любом магазине.

Низкокалорийный сорбет из киви

Сорбет из киви
Сорбет из киви
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут + время на охлаждение

Калорийность:

  • 111 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 4 спелых киви
  • 1-2 ст.л. меда или по вкусу
  • 1 ст.л. лимонного или лаймового сока

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Способ приготовления:

  1. Киви очистить, нарезать и заморозить.
  2. Достать из холодильника и оставить при комнатной температуре на 15-20 минут.
  3. Очистить, нарезать и взбить блендером с медом и лимонным соком. Подавать сразу же.

Фруктовый мусс без сахара

Фруктовый мусс
Фруктовый мусс
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Калорийность:

  • 121 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 спелых банана
  • 100 г кураги или спелых абрикосов
  • 60 г яичного белка (примерно из двух яиц)
  • 100 г эритрола

Смотрите видео, как сделать клубничный чизкейк без сахара:

Способ приготовления:

  1. Для начала сделайте пюре из бананов и кураги в блендере.
  2. Взбейте белки со щепоткой соли.
  3. Смешайте фруктовое пюре и взбитые белки.
  4. Красиво выложите его в креманки с помощью кондитерского мешка.
  5. Декорируйте мусс физалисом, цедрой лимона и мятой.

Диетическая панна котта с ягодным "снегом"

Панна котта с ягодами
Панна котта с ягодами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут + время на застывание

Калорийность:

  • 102 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 100 мл жирного молока
  • 100 мл бутилированной воды
  • Кусок ванильного стручка, разрезанный вдоль пополам
  • 250 мл холодной кипяченой воды
  • 50 г сахара
  • 25 г желатина

Для ягодного снега:

  • 30 г сахара или меда
  • 150 г замороженных ягод (малины, клубники, смородины)

Способ приготовления:

  1. Разведите желатин в холодной кипяченой воде и оставьте на 10 минут.
  2. Вскипятите молоко и воду (по 100 мл) вместе в ванилью, добавьте сахар и дайте ингредиентам прогреться еще 2 минуты.
  3. Снимите с огня и дайте немного остыть. Уберите ванильный стручок.
  4. Растворите желатин в микроволновой печи. Будьте внимательны и не дайте желатиновой смеси закипеть.
  5. Смешайте набухший желатин с молочной жидкостью и разлейте по формочкам. Отправьте застывать в холодильник на несколько часов. Подавайте с ягодным "снегом" и листиками мяты.
  6. Для приготовления ягодного "снега" взбейте в блендере 150 г замороженных ягод с 30 г сахара.

Напомним, ранее мы делились рецептом диетических миндальных пирожных, а также рассказывали, как приготовить бельгийские вафли без сахара.

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Источник: Сегодня
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