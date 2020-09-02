Без вреда для фигуры: три рецепта низкокалорийных десертов

Лучшие рецепты диетических сладостей с фото

Хорошая новость: некоторые десерты можно есть, не думая о количестве – талия останется безупречной. Сладостями из нашей подборки можно лакомиться, даже если вы сидите на диете, поскольку их калорийность очень низкая. Все они приготовлены из доступных продуктов, которые можно найти в любом магазине.

Низкокалорийный сорбет из киви

Сорбет из киви Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут + время на охлаждение

Калорийность:

111 ккал на 100 г

Ингредиенты:

4 спелых киви

1-2 ст.л. меда или по вкусу

1 ст.л. лимонного или лаймового сока

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Способ приготовления:

Киви очистить, нарезать и заморозить. Достать из холодильника и оставить при комнатной температуре на 15-20 минут. Очистить, нарезать и взбить блендером с медом и лимонным соком. Подавать сразу же.

Фруктовый мусс без сахара

Фруктовый мусс Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Калорийность:

121 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 спелых банана

100 г кураги или спелых абрикосов

60 г яичного белка (примерно из двух яиц)

100 г эритрола

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Способ приготовления:

Для начала сделайте пюре из бананов и кураги в блендере. Взбейте белки со щепоткой соли. Смешайте фруктовое пюре и взбитые белки. Красиво выложите его в креманки с помощью кондитерского мешка. Декорируйте мусс физалисом, цедрой лимона и мятой.

Диетическая панна котта с ягодным "снегом"

Панна котта с ягодами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут + время на застывание

Калорийность:

102 ккал на 100 г

Ингредиенты:

100 мл жирного молока

100 мл бутилированной воды

Кусок ванильного стручка, разрезанный вдоль пополам

250 мл холодной кипяченой воды

50 г сахара

25 г желатина

Для ягодного снега:

30 г сахара или меда

150 г замороженных ягод (малины, клубники, смородины)

Способ приготовления:

Разведите желатин в холодной кипяченой воде и оставьте на 10 минут. Вскипятите молоко и воду (по 100 мл) вместе в ванилью, добавьте сахар и дайте ингредиентам прогреться еще 2 минуты. Снимите с огня и дайте немного остыть. Уберите ванильный стручок. Растворите желатин в микроволновой печи. Будьте внимательны и не дайте желатиновой смеси закипеть. Смешайте набухший желатин с молочной жидкостью и разлейте по формочкам. Отправьте застывать в холодильник на несколько часов. Подавайте с ягодным "снегом" и листиками мяты. Для приготовления ягодного "снега" взбейте в блендере 150 г замороженных ягод с 30 г сахара.

Напомним, ранее мы делились рецептом диетических миндальных пирожных, а также рассказывали, как приготовить бельгийские вафли без сахара.

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