Без вреда для фигуры: три рецепта низкокалорийных десертов
Лучшие рецепты диетических сладостей с фото
Хорошая новость: некоторые десерты можно есть, не думая о количестве – талия останется безупречной. Сладостями из нашей подборки можно лакомиться, даже если вы сидите на диете, поскольку их калорийность очень низкая. Все они приготовлены из доступных продуктов, которые можно найти в любом магазине.
Время приготовления:
- 30 минут + время на охлаждение
Калорийность:
- 111 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 4 спелых киви
- 1-2 ст.л. меда или по вкусу
- 1 ст.л. лимонного или лаймового сока
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Способ приготовления:
- Киви очистить, нарезать и заморозить.
- Достать из холодильника и оставить при комнатной температуре на 15-20 минут.
- Очистить, нарезать и взбить блендером с медом и лимонным соком. Подавать сразу же.
Время приготовления:
- 10 минут
Калорийность:
- 121 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 спелых банана
- 100 г кураги или спелых абрикосов
- 60 г яичного белка (примерно из двух яиц)
- 100 г эритрола
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Способ приготовления:
- Для начала сделайте пюре из бананов и кураги в блендере.
- Взбейте белки со щепоткой соли.
- Смешайте фруктовое пюре и взбитые белки.
- Красиво выложите его в креманки с помощью кондитерского мешка.
- Декорируйте мусс физалисом, цедрой лимона и мятой.
Время приготовления:
- 15 минут + время на застывание
Калорийность:
- 102 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 100 мл жирного молока
- 100 мл бутилированной воды
- Кусок ванильного стручка, разрезанный вдоль пополам
- 250 мл холодной кипяченой воды
- 50 г сахара
- 25 г желатина
Для ягодного снега:
- 30 г сахара или меда
- 150 г замороженных ягод (малины, клубники, смородины)
Способ приготовления:
- Разведите желатин в холодной кипяченой воде и оставьте на 10 минут.
- Вскипятите молоко и воду (по 100 мл) вместе в ванилью, добавьте сахар и дайте ингредиентам прогреться еще 2 минуты.
- Снимите с огня и дайте немного остыть. Уберите ванильный стручок.
- Растворите желатин в микроволновой печи. Будьте внимательны и не дайте желатиновой смеси закипеть.
- Смешайте набухший желатин с молочной жидкостью и разлейте по формочкам. Отправьте застывать в холодильник на несколько часов. Подавайте с ягодным "снегом" и листиками мяты.
- Для приготовления ягодного "снега" взбейте в блендере 150 г замороженных ягод с 30 г сахара.
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