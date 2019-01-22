Без выпечки: рецепт вкусного шоколадного чизкейка с коньяком

Вкусный десерт от кондитера Александра Селезнева

Шоколадный чизкейк без выпечки Фото: depositphotos.com

Чизкейк с шоколадным кремом и коньяком получается очень нежным и ароматным, а приготовить его не составит труда. Важно хорошо охладить десерт перед подачей, чтобы начинка застыла.

Шоколадный чизкейк без выпечки

Ингредиенты:

Для основы:

100 г сахарного печенья

50 г растопленного сливочного масла

Для начинки:

250 г маскарпоне

150 мл взбитых сливок

25 г сахарной пудры

2 ст. л. коньяка

100 г шоколада

2 ст. л. какао

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Рецепт приготовления:

Печенье поломать, сложить в полиэтиленовый пакет и раскатать скалкой, чтобы получились мелкие крошки. Перемешать с растопленным маслом. Покрыть пищевой пленкой разъемную круглую форму диаметром 20-23 см. Утрамбовать тесто по дну формы и поставить в холодильник, пока готовится начинка. Перемешать венчиком маскарпоне, взбитые сливки и сахарную пудру. Добавить коньяк, столовую ложку какао и растопленный на водяной бане шоколад, хорошо перемешать. Поместить начинку на основу, разровнять сверху и накрыть пленкой. Поставить чизкейк в холодильник на ночь, перед подачей посыпать оставшимся какао.

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