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Без выпечки: рецепт вкусного шоколадного чизкейка с коньяком

Вкусный десерт от кондитера Александра Селезнева

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:34
Шоколадный чизкейк без выпечки Фото: depositphotos.com
Шоколадный чизкейк без выпечки
Фото: depositphotos.com

Чизкейк с шоколадным кремом и коньяком получается очень нежным и ароматным, а приготовить его не составит труда. Важно хорошо охладить десерт перед подачей, чтобы начинка застыла.

Шоколадный чизкейк без выпечки

Ингредиенты:

Для основы:

  • 100 г сахарного печенья
  • 50 г растопленного сливочного масла

Для начинки:

  • 250 г маскарпоне
  • 150 мл взбитых сливок
  • 25 г сахарной пудры
  • 2 ст. л. коньяка
  • 100 г шоколада
  • 2 ст. л. какао

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Рецепт приготовления:

  1. Печенье поломать, сложить в полиэтиленовый пакет и раскатать скалкой, чтобы получились мелкие крошки. Перемешать с растопленным маслом.
  2. Покрыть пищевой пленкой разъемную круглую форму диаметром 20-23 см. Утрамбовать тесто по дну формы и поставить в холодильник, пока готовится начинка.
  3. Перемешать венчиком маскарпоне, взбитые сливки и сахарную пудру. Добавить коньяк, столовую ложку какао и растопленный на водяной бане шоколад, хорошо перемешать.
  4. Поместить начинку на основу, разровнять сверху и накрыть пленкой. Поставить чизкейк в холодильник на ночь, перед подачей посыпать оставшимся какао.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить самый вкусный тыквенный чизкейк. Сайт "Сегодня" также делился рецептом мраморного творожного чизкейка с малиной.

Смотрите видео о самых дорогих десертах мира:

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Источник: Сегодня
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