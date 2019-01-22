Без выпечки: рецепт вкусного шоколадного чизкейка с коньяком
Вкусный десерт от кондитера Александра Селезнева
Чизкейк с шоколадным кремом и коньяком получается очень нежным и ароматным, а приготовить его не составит труда. Важно хорошо охладить десерт перед подачей, чтобы начинка застыла.
Шоколадный чизкейк без выпечки
Ингредиенты:
Для основы:
- 100 г сахарного печенья
- 50 г растопленного сливочного масла
Для начинки:
- 250 г маскарпоне
- 150 мл взбитых сливок
- 25 г сахарной пудры
- 2 ст. л. коньяка
- 100 г шоколада
- 2 ст. л. какао
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Рецепт приготовления:
- Печенье поломать, сложить в полиэтиленовый пакет и раскатать скалкой, чтобы получились мелкие крошки. Перемешать с растопленным маслом.
- Покрыть пищевой пленкой разъемную круглую форму диаметром 20-23 см. Утрамбовать тесто по дну формы и поставить в холодильник, пока готовится начинка.
- Перемешать венчиком маскарпоне, взбитые сливки и сахарную пудру. Добавить коньяк, столовую ложку какао и растопленный на водяной бане шоколад, хорошо перемешать.
- Поместить начинку на основу, разровнять сверху и накрыть пленкой. Поставить чизкейк в холодильник на ночь, перед подачей посыпать оставшимся какао.
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Источник: Сегодня