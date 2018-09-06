Без выпечки: шоколадный пирог с орехами и сухофруктами
Для этого десерта не нужна духовка – только микроволновка и холодильник
Используйте качественный черный шоколад – от этого полностью зависит вкус будущего пирога.
Шоколадный пирог без выпечки
Ингредиенты:
- 500 г черного шоколада, разломанного на кусочки
- 125 г сливочного масла
- 100 г сахарного печенья, разломанного на куски
- 100 г сушеного инжира, грубо нарезанного
- 50 г сушеной клюквы
- 50 г очищенного и обжаренного фундука
- 50 г очищенного, обжаренного и нарезанного миндаля
- просеянная сахарная пудра (по желанию)
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Рецепт приготовления:
- Смешать нарезанный шоколад и масло в миске. Растопить в микроволновой печи или на водяной бане, время от времени помешивая.
- Добавить в шоколадную смесь печенье, сухофрукты и орехи.
- Форму 18 х 23 см застелить пергаментной бумагой и вылить в нее шоколадную массу. Разровнять поверхность силиконовой лопаткой.
- Накрыть фольгой и поставить в холодильник на 4 часа или на ночь.
- Переложить пирог на доску вверх дном и аккуратно снять пергамент. Разрезать на порционные куски и по желанию присыпать сахарной пудрой.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить торт из печенья с масляным кремом. Сайт "Сегодня" также делился рецептом японского чизкейка из творога с шоколадным печеньем. Кроме этого, мы рассказывали, как испечь ореховое печенье с миндальными лепестками.
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Источник: "Сегодня"