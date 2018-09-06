Без выпечки: шоколадный пирог с орехами и сухофруктами

Для этого десерта не нужна духовка – только микроволновка и холодильник

Шоколадный пирог без выпечки Фото: pixabay.com

Используйте качественный черный шоколад – от этого полностью зависит вкус будущего пирога.

Шоколадный пирог без выпечки

Ингредиенты:

500 г черного шоколада, разломанного на кусочки

125 г сливочного масла

100 г сахарного печенья, разломанного на куски

100 г сушеного инжира, грубо нарезанного

50 г сушеной клюквы

50 г очищенного и обжаренного фундука

50 г очищенного, обжаренного и нарезанного миндаля

просеянная сахарная пудра (по желанию)

Рецепт приготовления:

Смешать нарезанный шоколад и масло в миске. Растопить в микроволновой печи или на водяной бане, время от времени помешивая. Добавить в шоколадную смесь печенье, сухофрукты и орехи. Форму 18 х 23 см застелить пергаментной бумагой и вылить в нее шоколадную массу. Разровнять поверхность силиконовой лопаткой. Накрыть фольгой и поставить в холодильник на 4 часа или на ночь. Переложить пирог на доску вверх дном и аккуратно снять пергамент. Разрезать на порционные куски и по желанию присыпать сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить торт из печенья с масляным кремом. Сайт "Сегодня" также делился рецептом японского чизкейка из творога с шоколадным печеньем. Кроме этого, мы рассказывали, как испечь ореховое печенье с миндальными лепестками.

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