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Без выпечки: шоколадный пирог с орехами и сухофруктами

Для этого десерта не нужна духовка – только микроволновка и холодильник

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:52
Шоколадный пирог без выпечки Фото: pixabay.com
Шоколадный пирог без выпечки Фото: pixabay.com

Используйте качественный черный шоколад – от этого полностью зависит вкус будущего пирога.

Шоколадный пирог без выпечки

Ингредиенты:

  • 500 г черного шоколада, разломанного на кусочки
  • 125 г сливочного масла
  • 100 г сахарного печенья, разломанного на куски
  • 100 г сушеного инжира, грубо нарезанного
  • 50 г сушеной клюквы
  • 50 г очищенного и обжаренного фундука
  • 50 г очищенного, обжаренного и нарезанного миндаля
  • просеянная сахарная пудра (по желанию)
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Рецепт приготовления:

  1. Смешать нарезанный шоколад и масло в миске. Растопить в микроволновой печи или на водяной бане, время от времени помешивая.
  2. Добавить в шоколадную смесь печенье, сухофрукты и орехи.
  3. Форму 18 х 23 см застелить пергаментной бумагой и вылить в нее шоколадную массу. Разровнять поверхность силиконовой лопаткой.
  4. Накрыть фольгой и поставить в холодильник на 4 часа или на ночь.
  5. Переложить пирог на доску вверх дном и аккуратно снять пергамент. Разрезать на порционные куски и по желанию присыпать сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить торт из печенья с масляным кремом. Сайт "Сегодня" также делился рецептом японского чизкейка из творога с шоколадным печеньем. Кроме этого, мы рассказывали, как испечь ореховое печенье с миндальными лепестками.

Смотрите видео, как приготовить сметанник без выпечки:

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Источник: "Сегодня"
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