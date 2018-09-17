Без выпечки: творожный десерт с ягодами и какао

Невероятно вкусный торт, для приготовления которого не нужны ни мука, ни печенье. Этот десерт можно есть даже тем, кто на диете

Творожный десерт Фото: depositphotos.com

Творожный торт без выпечки с какао и ягодами – вкусный и красивый десерт. Даже если ваши близкие не очень любят творог, такой торт обязательно придется им по вкусу.

Творожный десерт без выпечки

Ингредиенты:

400 г творога

100 мл молока или сливок

20 г порошкового желатина

4-5 ст.л. сахара

10 г ванильного сахара

2-3 ст.л. какао-порошка

горсть свежих или замороженных ягод

мята – для украшения

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Рецепт приготовления:

Залить желатин 100 мл холодной кипяченой воды и оставить на 10 минут. Распустить на водяной бане или микроволновой печи, не доводя до кипения. Творог протереть через сито, добавить молоко, сахар, ваниль и какао. Перемешать. Тонкой струйкой влить желатин, не прекращая помешивать. Добавить ягоды и аккуратно перемешать. Вылить десерт в форму (ее можно застелить пищевой пленкой) и разровнять. Поставить в холодильник и дать застыть. Перевернуть десерт на тарелку и подавать, украсив листиками мяты.

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