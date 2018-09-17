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Без выпечки: творожный десерт с ягодами и какао

Невероятно вкусный торт, для приготовления которого не нужны ни мука, ни печенье. Этот десерт можно есть даже тем, кто на диете

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:19
Творожный десерт Фото: depositphotos.com
Творожный десерт Фото: depositphotos.com

Творожный торт без выпечки с какао и ягодами – вкусный и красивый десерт. Даже если ваши близкие не очень любят творог, такой торт обязательно придется им по вкусу.

Творожный десерт без выпечки

Ингредиенты:

  • 400 г творога
  • 100 мл молока или сливок
  • 20 г порошкового желатина
  • 4-5 ст.л. сахара
  • 10 г ванильного сахара
  • 2-3 ст.л. какао-порошка
  • горсть свежих или замороженных ягод
  • мята – для украшения
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Рецепт приготовления:

  1. Залить желатин 100 мл холодной кипяченой воды и оставить на 10 минут. Распустить на водяной бане или микроволновой печи, не доводя до кипения.
  2. Творог протереть через сито, добавить молоко, сахар, ваниль и какао. Перемешать. Тонкой струйкой влить желатин, не прекращая помешивать.
  3. Добавить ягоды и аккуратно перемешать. Вылить десерт в форму (ее можно застелить пищевой пленкой) и разровнять. Поставить в холодильник и дать застыть.
  4. Перевернуть десерт на тарелку и подавать, украсив листиками мяты. 

Напомним, ранее мы писали, как приготовить торт из печенья с масляным кремом. Сайт "Сегодня" также делился рецептом японского чизкейка из творога с шоколадным печеньем. Кроме этого, мы рассказывали, как испечь ореховое печенье с миндальными лепестками.

Смотрите видео, как приготовить сметанник без выпечки:

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Источник: "Сегодня"
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