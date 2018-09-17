Без выпечки: творожный десерт с ягодами и какао
Невероятно вкусный торт, для приготовления которого не нужны ни мука, ни печенье. Этот десерт можно есть даже тем, кто на диете
Творожный торт без выпечки с какао и ягодами – вкусный и красивый десерт. Даже если ваши близкие не очень любят творог, такой торт обязательно придется им по вкусу.
Творожный десерт без выпечки
Ингредиенты:
- 400 г творога
- 100 мл молока или сливок
- 20 г порошкового желатина
- 4-5 ст.л. сахара
- 10 г ванильного сахара
- 2-3 ст.л. какао-порошка
- горсть свежих или замороженных ягод
- мята – для украшения
Рецепт приготовления:
- Залить желатин 100 мл холодной кипяченой воды и оставить на 10 минут. Распустить на водяной бане или микроволновой печи, не доводя до кипения.
- Творог протереть через сито, добавить молоко, сахар, ваниль и какао. Перемешать. Тонкой струйкой влить желатин, не прекращая помешивать.
- Добавить ягоды и аккуратно перемешать. Вылить десерт в форму (ее можно застелить пищевой пленкой) и разровнять. Поставить в холодильник и дать застыть.
- Перевернуть десерт на тарелку и подавать, украсив листиками мяты.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить торт из печенья с масляным кремом. Сайт "Сегодня" также делился рецептом японского чизкейка из творога с шоколадным печеньем. Кроме этого, мы рассказывали, как испечь ореховое печенье с миндальными лепестками.
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Источник: "Сегодня"