Безалкогольное вино: что это такое и как его выбрать

Журналисты буквально разложили это вино на составляющие и узнали, из чего оно сделано на самом деле

О вине слагают легенды. Его считают напитком долгожителей, ведь бокал вина помогает сохранить молодость. Врачи утверждают, что вино снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, а насыщенный цвет определяет его целебные и питательные свойства. Но, как всегда, все зависит от дозировки.

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Но что делать, если выпить хочется, но употреблять спиртное нельзя? Альтернатива есть – безалкогольное вино. Оно не содержит и 7% этилового спирта, поэтому технически его нельзя назвать вином, скорее, виносодержащим продуктом.

Вино бывает безалкогольным Фото: Unsplash

На самом деле, технология изготовления этого напитка такая же, как и алкогольного вина. Но есть еще один этап: вытяжка из вина молекул этилового спирта. Для этого вино заливают в резервуар с очень низким давлением, почти вакуум. Оно попадают на оборотные тарелки и распыляется. Само вино стекает до центра, а вот спирт испаряется и собирается в отдельную тару. Полученное вино снова пропускают через резервуар, но уже при более высокой температуре. Во время дистилляции алкогольных напитков теряется и полнота вкуса, и букет аромата, и терпкость, и текстурные элементы. Чтобы воссоздать эти показатели, производители добавляют в напиток сахар, красители и ароматизаторы.

В безалкогольном вине много сахара Фото: Unsplash

Можно ли такое вино беременным и детям – речи даже не идет. Диабетикам тоже не стоит. Водителям безалкогольное вино также не рекомендуют.

Что хуже: алкогольное вино или сахар в безалкогольном? Выбор за вами. Безалкогольное эксперты сравнивают с электронными сигаретами, а интерес потребителей – с резиновыми женщинами. Если вам надоело пить компот, квас или кефир, то самое время попробовать безалкогольное вино.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько можно хранить открытую бутылку вина. "Сегодня" также делились рецептом домашнего вина из винограда.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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