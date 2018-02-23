Безалкогольные согревающие напитки: готовим фруктовый чай и глинтвейн

Лучшие зимние коктейли для тех, кто не пьет алкоголь

Глинтвейн на основе фруктового сока и цитрусовый чай поднимут настроение и украсят своим ярким видом любой стол.

Фруктовый чай

Фото: freepik.com

Ингредиенты:

500 мл воды

1 яблоко

1 апельсин

7 бутонов гвоздики

2 ч.л. черного чая

2 горошины душистого перца

1 палочка корицы

1 звездочка бадьяна

мед

Рецепт приготовления:

1. Яблоко и апельсин хорошо помыть. Разрезать фрукты пополам и удалить косточки. Затем нарезать кубиками вместе с кожурой.

2. В кастрюлю налить воду и добавить специи. Довести до кипения и варить 3 минуты.

3. Затем добавить фрукты и готовить еще 2 минуты.

4. Всыпать заварку и снять чай с огня. Дать ему настояться под крышкой.

5. Готовый напиток процедить в кружки и добавить мед по вкусу.

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Глинтвейн из виноградного сока

Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

1 л виноградного сока

1 яблоко

3 дольки лимона

2 ст.л. изюма

2 звездочки бадьяна

1 палочка корицы

5-6 бутонов гвоздики

мускатный орех на кончике ножа

2 тонкие пластинки свежего имбиря

1 ст.л. сахара или по вкусу

Рецепт приготовления:

1. Имбирь почистить, промыть и нарезать тонкими пластинками. Яблоко разрезать на дольки.

2. В кастрюлю налить виноградный сок, положить яблоко, три дольки лимона, изюм и сахар. Нагреть сок, не доводя до кипения. Как только на поверхности сока начнут появляться пузырьки, выключить огонь и добавить специи.

3. Накрыть кастрюлю крышкой и дать настоятся напитку 10 минут.

4. Подавать горячим, разлив глинтвейн по чашкам или жаропрочным бокалам.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал о пользе горячего вина для здоровья. Также мы делились рецептом идеального глинтвейна от Джейми Оливера.

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