Безалкогольные согревающие напитки: готовим фруктовый чай и глинтвейн

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Безалкогольные коктейли Фото: pixabay.com
Безалкогольные коктейли Фото: pixabay.com

Глинтвейн на основе фруктового сока и цитрусовый чай поднимут настроение и украсят своим ярким видом любой стол.

Фруктовый чай

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Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • 500 мл воды
  • 1 яблоко
  • 1 апельсин
  • 7 бутонов гвоздики
  • 2 ч.л. черного чая
  • 2 горошины душистого перца 
  • 1 палочка корицы
  • 1 звездочка бадьяна
  • мед

Рецепт приготовления:

1. Яблоко и апельсин хорошо помыть. Разрезать фрукты пополам и удалить косточки. Затем нарезать кубиками вместе с кожурой.

2. В кастрюлю налить воду и добавить специи. Довести до кипения и варить 3 минуты.

3. Затем добавить фрукты и готовить еще 2 минуты.

4. Всыпать заварку и снять чай с огня. Дать ему настояться под крышкой.

5. Готовый напиток процедить в кружки и добавить мед по вкусу.

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Глинтвейн из виноградного сока

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Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • 1 л виноградного сока
  • 1 яблоко
  • 3 дольки лимона
  • 2 ст.л. изюма
  • 2 звездочки бадьяна
  • 1 палочка корицы
  • 5-6 бутонов гвоздики
  • мускатный орех на кончике ножа
  • 2 тонкие пластинки свежего имбиря
  • 1 ст.л. сахара или по вкусу

Рецепт приготовления:

1. Имбирь почистить, промыть и нарезать тонкими пластинками. Яблоко разрезать на дольки.

2. В кастрюлю налить виноградный сок, положить яблоко, три дольки лимона, изюм и сахар. Нагреть сок, не доводя до кипения. Как только на поверхности сока начнут появляться пузырьки, выключить огонь и добавить специи.

3. Накрыть кастрюлю крышкой и дать настоятся напитку 10 минут.

4. Подавать горячим, разлив глинтвейн по чашкам или жаропрочным бокалам.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал о пользе горячего вина для здоровья. Также мы делились рецептом идеального глинтвейна от Джейми Оливера.

Смотрите видео, как сделать полку из пустых винных бутылок:
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Источник:

"Сегодня"

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