Безалкогольные согревающие напитки: готовим фруктовый чай и глинтвейн
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Глинтвейн на основе фруктового сока и цитрусовый чай поднимут настроение и украсят своим ярким видом любой стол.
Фруктовый чай
Фото: freepik.com
Ингредиенты:
- 500 мл воды
- 1 яблоко
- 1 апельсин
- 7 бутонов гвоздики
- 2 ч.л. черного чая
- 2 горошины душистого перца
- 1 палочка корицы
- 1 звездочка бадьяна
- мед
Рецепт приготовления:
1. Яблоко и апельсин хорошо помыть. Разрезать фрукты пополам и удалить косточки. Затем нарезать кубиками вместе с кожурой.
2. В кастрюлю налить воду и добавить специи. Довести до кипения и варить 3 минуты.
3. Затем добавить фрукты и готовить еще 2 минуты.
4. Всыпать заварку и снять чай с огня. Дать ему настояться под крышкой.
5. Готовый напиток процедить в кружки и добавить мед по вкусу.
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Глинтвейн из виноградного сока
Фото: pixabay.com
Ингредиенты:
- 1 л виноградного сока
- 1 яблоко
- 3 дольки лимона
- 2 ст.л. изюма
- 2 звездочки бадьяна
- 1 палочка корицы
- 5-6 бутонов гвоздики
- мускатный орех на кончике ножа
- 2 тонкие пластинки свежего имбиря
- 1 ст.л. сахара или по вкусу
Рецепт приготовления:
1. Имбирь почистить, промыть и нарезать тонкими пластинками. Яблоко разрезать на дольки.
2. В кастрюлю налить виноградный сок, положить яблоко, три дольки лимона, изюм и сахар. Нагреть сок, не доводя до кипения. Как только на поверхности сока начнут появляться пузырьки, выключить огонь и добавить специи.
3. Накрыть кастрюлю крышкой и дать настоятся напитку 10 минут.
4. Подавать горячим, разлив глинтвейн по чашкам или жаропрочным бокалам.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал о пользе горячего вина для здоровья. Также мы делились рецептом идеального глинтвейна от Джейми Оливера.
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