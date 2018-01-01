Безалкогольный мохито: классический рецепт освежающего напитка

Готовим настоящий безалкогольный мохито!

Безалкогольный мохито Фото: freepik.com

Безалкогольный мохито представляет собой разновидность классического кубинского коктейля Мохито. Коктейль мохито безалкогольный называется "Нохито" (слово составлено из "no" ("нет") и "мохито").

Безалкольный мохито

Ингредиенты:

500 мл спрайта или другой лимонной газировки

2 ч. л. коричневого тростникового сахара

1 лайм

лед – по вкусу

мята – пучок

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Рецепт приготовления:

Половину лайма разрезать на 3-4 части. В бокал насыпать 2 ч. ложки тростникового сахара. Выжать сок из лайма в бокал с сахаром. Выжимки лайма положить в бокал. Мяту порвать, положить в бокал. Все ингредиенты перемешать. В бокал выложить несколько кусочков льда. Налить спрайт и бокал с мохито украсить кружочком лайма.

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