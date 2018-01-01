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Безалкогольный мохито: классический рецепт освежающего напитка

Готовим настоящий безалкогольный мохито!

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:09
Безалкогольный мохито Фото: freepik.com
Безалкогольный мохито Фото: freepik.com

Безалкогольный мохито представляет собой разновидность классического кубинского коктейля Мохито. Коктейль мохито безалкогольный называется "Нохито" (слово составлено из "no" ("нет") и "мохито").

Безалкольный мохито

Ингредиенты:

  • 500 мл спрайта или другой лимонной газировки
  • 2 ч. л. коричневого тростникового сахара
  • 1 лайм
  • лед – по вкусу
  • мята – пучок
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Рецепт приготовления:

  1. Половину лайма разрезать на 3-4 части.
  2. В бокал насыпать 2 ч. ложки тростникового сахара.
  3. Выжать сок из лайма в бокал с сахаром.
  4. Выжимки лайма положить в бокал.
  5. Мяту порвать, положить в бокал.
  6. Все ингредиенты перемешать. В бокал выложить несколько кусочков льда.
  7. Налить спрайт и бокал с мохито украсить кружочком лайма.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептами морсов, компотов и лимонадов. Мы также писали, какие напитки утоляют жажду в сильную жару. Кроме этого, мы писали, как приготовить освежающие домашние напитки.

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Источник: "Сегодня"

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