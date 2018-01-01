Безалкогольный мохито: классический рецепт освежающего напитка
Готовим настоящий безалкогольный мохито!
Безалкогольный мохито представляет собой разновидность классического кубинского коктейля Мохито. Коктейль мохито безалкогольный называется "Нохито" (слово составлено из "no" ("нет") и "мохито").
Безалкольный мохито
Ингредиенты:
- 500 мл спрайта или другой лимонной газировки
- 2 ч. л. коричневого тростникового сахара
- 1 лайм
- лед – по вкусу
- мята – пучок
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Рецепт приготовления:
- Половину лайма разрезать на 3-4 части.
- В бокал насыпать 2 ч. ложки тростникового сахара.
- Выжать сок из лайма в бокал с сахаром.
- Выжимки лайма положить в бокал.
- Мяту порвать, положить в бокал.
- Все ингредиенты перемешать. В бокал выложить несколько кусочков льда.
- Налить спрайт и бокал с мохито украсить кружочком лайма.
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Источник: "Сегодня"