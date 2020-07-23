Безалкогольный "Мохито": простой рецепт приготовления
Рецепт освежающего летнего коктейля из лаймов и мяты
Безалкогольный коктейль "Мохито" – это прекрасная альтернатива классическому лимонаду в жару. Такой напиток понравится как взрослым, так и детям. По желанию в коктейль можно добавить горсть ягод клубники или малины.
Безалкогольный "Мохито"
Время приготовления:
- 10 минут
Калорийность:
- 23 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 20 г свежей мяты
- 3 ст.л. коричневого сахара
- 4-5 лаймов
- 2 горсти льда
- 1 л холодной газировки
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Способ приготовления:
- Мяту помойте, отделите листики и сложите в кувшин. Посыпьте коричневым сахаром.
- Разрежьте лаймы на ломтики и выжмите из них сок в кувшин, положите туда же часть ломтиков.
- Затем возьмите большую деревянную ложку и слегка растолките мяту и лаймы на дне кувшина, чтобы они пустили больше сока.
- Добавьте половину льда в кувшин и залейте смесь охлажденной газировкой.
Полезный совет
Остатки льда и ломтиков лаймов можно добавлять к "Мохито" уже в бокалах для красоты.
Смотрите видео, как приготовить лимонад с малиной и базиликом:
Напомним, ранее мы делились рецептом клубничного "Мохито", а также писали, как сделать "Мохито" по классическому рецепту.
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