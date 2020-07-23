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Безалкогольный "Мохито": простой рецепт приготовления

Сегодня, 13:30

Рецепт освежающего летнего коктейля из лаймов и мяты

Безалкогольный коктейль "Мохито" – это прекрасная альтернатива классическому лимонаду в жару. Такой напиток понравится как взрослым, так и детям. По желанию в коктейль можно добавить горсть ягод клубники или малины.

Безалкогольный "Мохито"

"Мохито" безалкогольный
"Мохито" безалкогольный
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 10 минут

Калорийность:

  • 23 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 20 г свежей мяты
  • 3 ст.л. коричневого сахара
  • 4-5 лаймов
  • 2 горсти льда
  • 1 л холодной газировки

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Способ приготовления:

  1. Мяту помойте, отделите листики и сложите в кувшин. Посыпьте коричневым сахаром.
  2. Разрежьте лаймы на ломтики и выжмите из них сок в кувшин, положите туда же часть ломтиков.
  3. Затем возьмите большую деревянную ложку и слегка растолките мяту и лаймы на дне кувшина, чтобы они пустили больше сока.
  4. Добавьте половину льда в кувшин и залейте смесь охлажденной газировкой.

Полезный совет

Остатки льда и ломтиков лаймов можно добавлять к "Мохито" уже в бокалах для красоты.

Смотрите видео, как приготовить лимонад с малиной и базиликом:

Напомним, ранее мы делились рецептом клубничного "Мохито", а также писали, как сделать "Мохито" по классическому рецепту.

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Источник: Сегодня
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