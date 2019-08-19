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Бездрожжевой хлеб в хлебопечке: рецепт на кефире

Рецепт домашнего хлеба без добавления дрожжей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:20
Цельнозерновой хлеб в хлебопечке
Цельнозерновой хлеб в хлебопечке
Фото: Depositphotos

Бездрожжевой хлеб в хлебопечке – не только вкусный, но и полезный и очень простой в приготовлении. Тесто для него замешивается на основе цельнозерновой муки с добавлением ржаных отрубей и злаковых хлопьев.

Смотрите видео, как выбрать полезный хлеб:

В хлеб можно положить семечки, измельченные орешки, хлопья паприки, чеснока или лука. В таком случае выберите программу "Хлеб с добавками" и засыпьте их после звукового сигнала.

Бездрожжевой хлеб в хлебопечке

Время приготовления:

  • зависит от прибора

Ингредиенты:

  • 500 мл кефира
  • 50 мл растительного масла
  • 1 ч.л. соли
  • 1 ст.л. сахара
  • 1 ч.л. соды
  • 200 г пшеничной белой муки
  • 200 г цельнозерновой ржаной муки
  • 50 г ржаных отрубей
  • 50 г хлопьев "4 злака"
  • 2 ст.л. овсяных хлопьев для посыпки

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Способ приготовления:

  1. Заложить в хлебопечку все ингредиенты поочередно: сначала жидкие, а затем добавить муку, отруби и хлопья.
  2. Включить программу хлебопечки для быстрого приготовления хлеба. Вес – 1 кг, степень подрумянивания хлеба – "Средняя". Нажать кнопку "Пуск"
  3. Спустя 30 минут посыпать хлеб овсяными хлопьями и готовить до сигнала о завершении работы.
  4. Готовый бездрожжевой хлеб остудить перед подачей.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить хлеб с сушеной клюквой и семечками. "Сегодня" также делились рецептами настоящего французского багета.

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Источник: Сегодня
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