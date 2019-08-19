Бездрожжевой хлеб в хлебопечке: рецепт на кефире
Рецепт домашнего хлеба без добавления дрожжей
Бездрожжевой хлеб в хлебопечке – не только вкусный, но и полезный и очень простой в приготовлении. Тесто для него замешивается на основе цельнозерновой муки с добавлением ржаных отрубей и злаковых хлопьев.
Смотрите видео, как выбрать полезный хлеб:
В хлеб можно положить семечки, измельченные орешки, хлопья паприки, чеснока или лука. В таком случае выберите программу "Хлеб с добавками" и засыпьте их после звукового сигнала.
Бездрожжевой хлеб в хлебопечке
Время приготовления:
- зависит от прибора
Ингредиенты:
- 500 мл кефира
- 50 мл растительного масла
- 1 ч.л. соли
- 1 ст.л. сахара
- 1 ч.л. соды
- 200 г пшеничной белой муки
- 200 г цельнозерновой ржаной муки
- 50 г ржаных отрубей
- 50 г хлопьев "4 злака"
- 2 ст.л. овсяных хлопьев для посыпки
Способ приготовления:
- Заложить в хлебопечку все ингредиенты поочередно: сначала жидкие, а затем добавить муку, отруби и хлопья.
- Включить программу хлебопечки для быстрого приготовления хлеба. Вес – 1 кг, степень подрумянивания хлеба – "Средняя". Нажать кнопку "Пуск"
- Спустя 30 минут посыпать хлеб овсяными хлопьями и готовить до сигнала о завершении работы.
- Готовый бездрожжевой хлеб остудить перед подачей.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить хлеб с сушеной клюквой и семечками. "Сегодня" также делились рецептами настоящего французского багета.
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Источник: Сегодня