Бездрожжевой хлеб в хлебопечке: рецепт на кефире

Рецепт домашнего хлеба без добавления дрожжей

Цельнозерновой хлеб в хлебопечке Фото: Depositphotos

Бездрожжевой хлеб в хлебопечке – не только вкусный, но и полезный и очень простой в приготовлении. Тесто для него замешивается на основе цельнозерновой муки с добавлением ржаных отрубей и злаковых хлопьев.

Смотрите видео, как выбрать полезный хлеб:

В хлеб можно положить семечки, измельченные орешки, хлопья паприки, чеснока или лука. В таком случае выберите программу "Хлеб с добавками" и засыпьте их после звукового сигнала.

Бездрожжевой хлеб в хлебопечке

Время приготовления:

зависит от прибора

Ингредиенты:

500 мл кефира

50 мл растительного масла

1 ч.л. соли

1 ст.л. сахара

1 ч.л. соды

200 г пшеничной белой муки

200 г цельнозерновой ржаной муки

50 г ржаных отрубей

50 г хлопьев "4 злака"

2 ст.л. овсяных хлопьев для посыпки

Способ приготовления:

Заложить в хлебопечку все ингредиенты поочередно: сначала жидкие, а затем добавить муку, отруби и хлопья. Включить программу хлебопечки для быстрого приготовления хлеба. Вес – 1 кг, степень подрумянивания хлеба – "Средняя". Нажать кнопку "Пуск" Спустя 30 минут посыпать хлеб овсяными хлопьями и готовить до сигнала о завершении работы. Готовый бездрожжевой хлеб остудить перед подачей.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить хлеб с сушеной клюквой и семечками. "Сегодня" также делились рецептами настоящего французского багета.

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