Бисквитный торт на 8 Марта с творожно-сливочным кремом

Рецепт вкусного праздничного торта

Этот рецепт торта идеально подойдет для празднования 8 Марта: он необычный, со своей изюминкой, красивый и очень нежный.

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Бисквитные коржи здесь прослаиваются воздушным творожно-сливочным кремом, а фрукты и ягоды придают десерту приятную кислинку. Бока торта можно обсыпать слегка поджаренными миндальными хлопьями.

Бисквитный торт с творожно-сливочным кремом

Торт на 8 Марта Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

426 ккал на 100 г

Ингредиенты:

6 яиц

1 стакан с горкой сахара

1 стакан с горкой муки

Для сиропа:

50 мл сиропа от виноградного или другого варенья

50 мл кипяченой воды

1 ст.л. ликера

Для крема:

500 г творога без крупинок

100 г сметаны

250 мл сливок 33 %

1 стакан сахара

Для украшения:

200 мл сливок 33 %

1 ст. л. сахарной пудры

Вишня коктейльная

Консервированные персики

100 г красной смородины

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Способ приготовления:

Сделать крем. Взбить сливки до устойчивых пиков. Отдельно взбить творог с сахаром и сметаной до однородной кремообразной массы. Соединить творожную массу со сливками, осторожно перемешивая ложкой. Для украшения взбить сливки до мягких пиков, а затем добавить сахарную пудру и еще раз взбить до устойчивых пиков. Взбить миксером яйца с сахаром в пышный светлый крем. Постепенно всыпать просеянную муку, перемешивая снизу вверх. Выпекать в духовке при 180 ºС в течение 30 минут. После того, как корж будет готов, его нужно достать из духовки и вместе с формой перевернуть на бок. Поставить остывать на столе, оперев на стенку. Это нужно, чтобы корж не осел. Потом можно его достать из формы, накрыть и дать постоять восемь часов. Разрезать пополам. Смешать все ингредиенты для сиропа и смазать коржи кисточкой. Нижний корж смазать половиной крема и посыпать замороженной красной смородиной. Накрыть вторым коржом и смазать оставшимся кремом. Разровнять поверхность и бока торта широким лезвием ножа или специальной лопаткой. Украсить торт взбитыми сливками с помощью кондитерского мешка. Украсить коктейльными вишнями и кусочками персика.

Полезный совет

Если вы хотите приготовить торт заранее, украсьте его взбитыми сливками на следующий день.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить домашний торт "Спартак". "Сегодня" также делились рецептом "Наполеона" из домашнего слоеного теста с заварным кремом.

Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта

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