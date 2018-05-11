Бисквитный торт с йогуртовым муссом и черничным соусом

Легкий и вкусный десерт

Черничный торт Фото: mrsiraphol / Freepik

Сочетание воздушного бисквитного коржа, нежного йогуртового мусса и ароматного черничного соуса не оставит вас равнодушными. Вы можете заменить чернику другими кисловатыми ягодами – клубникой, малиной, ежевикой.

Торт с йогуртом и черникой

Ингредиенты:

Для бисквита:

3 яйца

3 ст.л. сахара

3 ст.л. муки

щепотка соли

Для мусса:

2 баночки нежирного йогурта

28 г порошкового желатина

1/2 стакана сахара

цедра 1 лимона

Для черничного слоя:

400 г черники или голубики

1/2 стакана сахара

4 ст.л. картофельного крахмала

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Рецепт приготовления:

Для бисквита яйца разделить на желтки и белки. Белки взбить с солью в крепкую пену. Желтки с сахаром растереть добела. В желтки просеять муку, добавить треть белков, перемешать. Соединить с остальными белками и осторожно перемешать снизу вверх. Вылить тесто в разъемную форму и печь около 50 минут при температуре 180 градусов. Остудить. Для мусса йогурт с сахаром взбивать в течении 5 минут, добавить цедру. Желатин залить водой, дождаться набухания и нагреть, чтобы он растворился. Не кипятить. Смешать желатин с йогуртом, убрать минут на 15 в холодильник, пока мусс не начнет густеть. Взбить еще раз. Корж уложить обратно в разъемную форму и залить муссом (если коржей 2, то прослоить тем же муссом). Убрать в холодильник. Ягоды засыпать сахаром и оставить на несколько часов. Долить воды, чтобы общий объем соответствовал примерно 2 стаканам. Крахмал развести отдельно в 1/2 стакана воды. Морс с ягодами довести до кипения, при постоянном помешивании влить крахмал, при постоянном помешивании, держать на небольшом огне, пока не исчезнет белесый оттенок (около минуты). Остудить примерно до 80 градусов, выложить на торт и убрать в холодильник до полного остывания.

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