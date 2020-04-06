Благовещение-2020: рецепт праздничного пирога с рыбной начинкой

Готовим благовещенскую кулебяку с рыбой, икрой и грибами

Ежегодно православные христиане 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. Это праздник не зависит от даты Пасхи, которая является переходящим днем.

По монастырскому уставу, рыба разрешена всего два раза за Великий пост – на Благовещение и в Вербное воскресенье. Так что это отличный повод приготовить праздничный пирог с начинкой из рыбы, икры и грибов.

Благовещенская кулебяка с рыбой и грибами

Рыбный пирог на Благовещение Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

284 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 порции постного дрожжевого теста

500 г грибов

500 г филе красной рыбы

350 г филе белой рыбы

350 г рыбьей икры (из щуки и/или кефали)

6-8 тонких постных блинчиков

2 средних луковицы

1,5-2 ч.л. соли (или по вкусу)

1 ч.л. черного молотого перца

3-4 ст.л. рафинированного растительного масла

Крепкий сладкий чай – для смазывания

Свежая зелень – по желанию

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Способ приготовления:

Лук очень мелко нарезать и разделить его на четыре части. Грибы помыть и нарезать тонкой соломкой. На сухую сковородку без масла выложить грибы и поставить их на средний огонь. Из грибов будет выделяться жидкость, в которой они должны тушиться без крышки. Когда вся жидкость выпарится, отодвинуть грибы в сторону. Всыпать четверть нарезанного лука, обжарить его до мягкости, затем смешать с грибами. Посолить, поперчить и тушить до готовности. Остудить. Рыбу обоих сортов нарезать мелкими кусочками. Посолить и поперчить, по желанию добавить нарезанную зелень. На сковороду налить масло и добавить четверть нарезанного лука. Слегка пассеровать лук, добавить икру, немного обжарить ее, а затем посолить и поперчить. Полностью остудить, по желанию добавить измельченную зелень. Постное дрожжевое тесто разделить на две равные части и придать им округлую форму. Одну часть прикрыть полотенцем, а вторую надрезать крест-накрест, а затем руками развернуть углы и придать тесту форму квадрата. Раскатать этот квадрат в прямоугольный пласт толщиной около сантиметра. С помощью скалки перенести его на противень. Первой начинкой будут грибы. Выложить их по всей длине теста, отступив от края со всех сторон 2-3 см. Ширина полосы каждой начинки – примерно 1/4 ширины готовой кулебяки. Разровнять начинку и прикрыть ее блинчиками. Затем выложить красную рыбу – точно такой же полосой, но с наклоном на грибной слой. Посыпать рыбу четвертью нарезанного лука. Прикрыть рыбу блинчиками, одновременно выстилая краями блинов нижний пласт теста под следующую начинку. Затем выложить икру с луком, прикрывая блинчиками. Руками уплотнить все начинки, создавая ровную поверхность пирога. Выложить последнюю начинку – треску, оставляя по краям 2-3 см свободными для защипывания пирога. Посыпать рыбу оставшимся луком. Блинчиками эту начинку не прикрывать. Раскатать оставшуюся часть теста в прямоугольный пласт толщиной около 7 мм, по форме такой же, как нижний пласт пирога, но немного больше по размеру. С помощью скалки перенести верхний пласт на пирог. Излишки теста срезать ножницами или ножом. Защипать края кулебяки: слепить верхний и нижний пласты, затем закрутить их рулетом наверх, одновременно формируя складочки-защипы для сокращения объема теста. Наколоть кулебяку по всей поверхности вилкой, а в середине делаем острым ножом отверстие для выхода пара. Обрезки теста раскатать и вырезать украшения для пирога. Это могут быть листочки, цветочки и мелкие узелки. Разложить декор по поверхности пирога. Накрыть кулебяку и оставить на расстойку на 30 минут. Непосредственно перед выпечкой смазать ее крепким сладким чаем. Выпекать кулебяку в предварительно разогретой до 180 °С духовке в течение 1,5 часов. Когда верх пирога достаточно зарумянится, прикройте его фольгой и выпекайте кулебяку до готовности. Готовую кулебяку сразу же смазать растительным маслом для мягкой корочки.

Как подавать пирог

Оставить кулебяку на несколько часов, чтобы она полностью остыла. За это время соки от всех начинок правильно распределятся и впитаются, и не будут вытекать при нарезке. Резать пирог нужно так, чтобы в порционном куске были все виды начинки.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постные картофельные зразы с грибами.

Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

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