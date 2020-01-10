Блинчики Гунделя: как приготовить знаменитый венгерский десерт
В Венгрии любят блинчики очень тонкие, почти как лист бумаги
Блинчики Гунделя готовятся с начинкой из рома, изюма, орехов и цедры лимона, а подаются с шоколадным соусом. Их автор – знаменитый будапештский повар и ресторатор Карой Гундель.
Смотрите видео, как готовят блины звезды:
Блинчики можно сворачивать трубочкой, складывать конвертиком или треугольником, да и с самим рецептом можно поэкспериментировать. Главное, крепы а-ля Гундель должны быть очень тонкими, почти прозрачными.
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Блины а-ля Гундель
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 237 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 200 мл молока
- 200 мл газированной воды (или еще 200 мл молока)
- 240 г муки
- Соль
- Сахар
- 100 г жира
Для начинки:
- 150 г рома
- 40 г изюма
- 20 г апельсиновых цукатов
- 180 г крупно молотых грецких орехов
- 100 г сливок
- 120 г сахара
- Корица
Для шоколадного соуса:
- 250 мл молока
- 30 г сахара
- 100 г шоколада
- Ваниль
- 150 г жирных сливок
- 3 желтка
- 80-100 г сахара
- 50 г какао
- 15 г муки
- 50 мл молока
Способ приготовления:
- Приготовить блинное тесто, испечь блины.
- За день до приготовления начинки замочить в роме изюм и цукаты.
- Сливки вскипятить, добавить орехи, сахар, корицу, обсушенные изюм и цукаты. Варить 1-2 минуты, до загустения, снять с огня и дать немного остыть. Добавить половину рома, перемешать.
- На каждый блин выложить "дорожкой" часть ореховой массы, свернуть трубочкой.
- Приготовить шоколадный соус. Молоко вскипятить с сахаром и ванилью. Шоколад растопить на водяной бане. Сливки взбить в крепкую пену.
- Яичные желтки растереть с сахаром, добавить какао, молоко, хорошо перемешать. Добавить растопленный шоколад, перемешать. Тонкой струйкой влить горячее молоко, постоянно помешивая.
- Получившуюся массу аккуратно, небольшими порциями, смешать со взбитыми сливками, добавить оставшийся ром, перемешать. По желанию добавить немного сахарной пудры.
- Начиненные блинчики обжарить в масле, выложить на блюдо, полить шоколадным соусом и подавать.
Как использовать жир в рецепте
В маленькой кастрюльке растопить 100 г жира. Чистую сковороду хорошо разогреть (железную прокалить), налить половину столовой ложки жира так, чтобы он покрыл все дно сковороды, лишний жир слить обратно в кастрюльку, оставив на сковороду лишь столько, чтобы тесто не приставало.
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