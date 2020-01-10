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Блинчики Гунделя: как приготовить знаменитый венгерский десерт

В Венгрии любят блинчики очень тонкие, почти как лист бумаги

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Блины с шоколадным соусом
Блины с шоколадным соусом
Фото: freepik.com

Блинчики Гунделя готовятся с начинкой из рома, изюма, орехов и цедры лимона, а подаются с шоколадным соусом. Их автор – знаменитый будапештский повар и ресторатор Карой Гундель.

Смотрите видео, как готовят блины звезды:

Блинчики можно сворачивать трубочкой, складывать конвертиком или треугольником, да и с самим рецептом можно поэкспериментировать. Главное, крепы а-ля Гундель должны быть очень тонкими, почти прозрачными.

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Блины а-ля Гундель

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 237 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 200 мл молока
  • 200 мл газированной воды (или еще 200 мл молока)
  • 240 г муки
  • Соль
  • Сахар
  • 100 г жира

Для начинки:

  • 150 г рома
  • 40 г изюма
  • 20 г апельсиновых цукатов
  • 180 г крупно молотых грецких орехов
  • 100 г сливок
  • 120 г сахара
  • Корица

Для шоколадного соуса:

  • 250 мл молока
  • 30 г сахара
  • 100 г шоколада
  • Ваниль
  • 150 г жирных сливок
  • 3 желтка
  • 80-100 г сахара
  • 50 г какао
  • 15 г муки
  • 50 мл молока

Способ приготовления:

  1. Приготовить блинное тесто, испечь блины.
  2. За день до приготовления начинки замочить в роме изюм и цукаты.
  3. Сливки вскипятить, добавить орехи, сахар, корицу, обсушенные изюм и цукаты. Варить 1-2 минуты, до загустения, снять с огня и дать немного остыть. Добавить половину рома, перемешать.
  4. На каждый блин выложить "дорожкой" часть ореховой массы, свернуть трубочкой.
  5. Приготовить шоколадный соус. Молоко вскипятить с сахаром и ванилью. Шоколад растопить на водяной бане. Сливки взбить в крепкую пену.
  6. Яичные желтки растереть с сахаром, добавить какао, молоко, хорошо перемешать. Добавить растопленный шоколад, перемешать. Тонкой струйкой влить горячее молоко, постоянно помешивая.
  7. Получившуюся массу аккуратно, небольшими порциями, смешать со взбитыми сливками, добавить оставшийся ром, перемешать. По желанию добавить немного сахарной пудры.
  8. Начиненные блинчики обжарить в масле, выложить на блюдо, полить шоколадным соусом и подавать.

Как использовать жир в рецепте

В маленькой кастрюльке растопить 100 г жира. Чистую сковороду хорошо разогреть (железную прокалить), налить половину столовой ложки жира так, чтобы он покрыл все дно сковороды, лишний жир слить обратно в кастрюльку, оставив на сковороду лишь столько, чтобы тесто не приставало.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить пышные оладьи на кефире и на дрожжах. "Сегодня" также делились рецептом тонких блинов с дырочками на молоке.

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Источник: Сегодня
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