Блины на Масленицу для детей: рецепт с бананом, шоколадом и печеньем

Рецепт сладких блинчиков на Масленицу

Масленица – праздник, который любят как взрослые, так и дети. Ведь это прекрасный повод насладиться вкусными блинами домашнего приготовления. Они могут быть солеными или сладкими.

Блинчиками с бананом и шоколадом сейчас вряд ли кого-то удивишь. Но если добавить секретный ингредиент – раскрошенное печенье – это блюдо заиграет новыми красками. Печенье можно использовать сахарное, песочное или любое другое на ваш вкус. Главное, чтобы оно было хрустящим.

Блины с нутеллой, бананом и печеньем

Блины с бананом и шоколадом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

215 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для блинов:

100 г муки

1 ст.л. сахара

1-2 яйца

1 ст.л. подсолнечного масла

300 мл молока

Для начинки:

2 банана

100 г нутеллы

4 средних печенья

Смотрите видео, как выбрать вкусные бананы:

Способ приготовления:

Положить муку, сахар и щепотку соли в большую миску. Сделать лунку в центре, добавить яйца, масло и 2 ст. л. молока. Взбить венчиком до получения однородной массы. Медленно влить оставшееся молоко, помешивая, чтобы получилось гладкое тесто без комочков. Разогреть блинную сковороду, смазанную маслом, и пожарить на ней тонкие блинчики. Намазать блинчики шоколадной пастой, затем посыпать раскрошенным печеньем. Выложить сверху нарезанные кружочками бананы. Завернуть блины и сразу же подавать.

Полезный совет

В начинку можно добавить ягоды. Лучше всего подойдет голубика или тонко нарезанная клубника.

Напомним, ранее мы делились рецептом французского блинного пирога с апельсинами.

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