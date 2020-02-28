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Блины на Масленицу для детей: рецепт с бананом, шоколадом и печеньем

Рецепт сладких блинчиков на Масленицу

Ирина Павлина
Сегодня, 17:45

Масленица – праздник, который любят как взрослые, так и дети. Ведь это прекрасный повод насладиться вкусными блинами домашнего приготовления. Они могут быть солеными или сладкими.

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Блинчиками с бананом и шоколадом сейчас вряд ли кого-то удивишь. Но если добавить секретный ингредиент – раскрошенное печенье – это блюдо заиграет новыми красками. Печенье можно использовать сахарное, песочное или любое другое на ваш вкус. Главное, чтобы оно было хрустящим.

Блины с нутеллой, бананом и печеньем

Блины с бананом и шоколадом
Блины с бананом и шоколадом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 215 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для блинов:

  • 100 г муки
  • 1 ст.л. сахара
  • 1-2 яйца
  • 1 ст.л. подсолнечного масла
  • 300 мл молока

Для начинки:

  • 2 банана
  • 100 г нутеллы
  • 4 средних печенья

Смотрите видео, как выбрать вкусные бананы:

Способ приготовления:

  1. Положить муку, сахар и щепотку соли в большую миску. Сделать лунку в центре, добавить яйца, масло и 2 ст. л. молока.
  2. Взбить венчиком до получения однородной массы.
  3. Медленно влить оставшееся молоко, помешивая, чтобы получилось гладкое тесто без комочков.
  4. Разогреть блинную сковороду, смазанную маслом, и пожарить на ней тонкие блинчики.
  5. Намазать блинчики шоколадной пастой, затем посыпать раскрошенным печеньем.
  6. Выложить сверху нарезанные кружочками бананы.
  7. Завернуть блины и сразу же подавать.

Полезный совет

В начинку можно добавить ягоды. Лучше всего подойдет голубика или тонко нарезанная клубника.

Напомним, ранее мы делились рецептом французского блинного пирога с апельсинами.

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Источник: Сегодня
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