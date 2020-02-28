Блины на Масленицу для детей: рецепт с бананом, шоколадом и печеньем
Рецепт сладких блинчиков на Масленицу
Масленица – праздник, который любят как взрослые, так и дети. Ведь это прекрасный повод насладиться вкусными блинами домашнего приготовления. Они могут быть солеными или сладкими.
Блинчиками с бананом и шоколадом сейчас вряд ли кого-то удивишь. Но если добавить секретный ингредиент – раскрошенное печенье – это блюдо заиграет новыми красками. Печенье можно использовать сахарное, песочное или любое другое на ваш вкус. Главное, чтобы оно было хрустящим.
Блины с нутеллой, бананом и печеньем
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 215 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для блинов:
- 100 г муки
- 1 ст.л. сахара
- 1-2 яйца
- 1 ст.л. подсолнечного масла
- 300 мл молока
Для начинки:
- 2 банана
- 100 г нутеллы
- 4 средних печенья
Смотрите видео, как выбрать вкусные бананы:
Способ приготовления:
- Положить муку, сахар и щепотку соли в большую миску. Сделать лунку в центре, добавить яйца, масло и 2 ст. л. молока.
- Взбить венчиком до получения однородной массы.
- Медленно влить оставшееся молоко, помешивая, чтобы получилось гладкое тесто без комочков.
- Разогреть блинную сковороду, смазанную маслом, и пожарить на ней тонкие блинчики.
- Намазать блинчики шоколадной пастой, затем посыпать раскрошенным печеньем.
- Выложить сверху нарезанные кружочками бананы.
- Завернуть блины и сразу же подавать.
Полезный совет
В начинку можно добавить ягоды. Лучше всего подойдет голубика или тонко нарезанная клубника.
Напомним, ранее мы делились рецептом французского блинного пирога с апельсинами.
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