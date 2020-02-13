Блины на Масленицу с начинкой: ТОП-5 необычных рецептов
Рецепты вкусных блинов на Масленицу
Масленица 2020 пройдет с 24 февраля по 1 марта, перед Великим постом. Во время Сырной недели церковный устав запрещает употреблять мясо. При этом разрешены сливочное масло, сыр, яйца, молоко и рыба.
Смотрите видео, как празднуют Масленицу в разных странах мира:
Блины пекутся всю неделю в каждом доме, на блины зовут гостей и везде ими угощают. Их традиционно начиняют икрой, творогом, сметаной или вареньем.
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Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Яйца – 2 шт.
- Соль – 1/2 ч.л.
- Сахар – 1 ч.л.
- Растительное масло – 2 ст.л.
- Молоко – 1 стакан
- Вода – 1/2 стакана
- Мука – 1 стакан
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Сыр – 100 г
- Зелень укропа, зеленого лука и петрушки
Для начинки:
- Семга слабосоленая
- Сметана или сливочный сыр
- Зелень
Способ приготовления:
- Яйца взбить с солью и сахаром. Добавить растительное масло, перемешать венчиком.
- Добавить половину молока и всю муку с разрыхлителем, перемешать до однородности.
- Вылить оставшееся молоко и воду.
- Добавить натертый на мелкой терке сыр и нарезанную зелень.
- Выпекать блины на смазанной маслом сковороде до золотистого цвета.
- Выложить начинку на блины и свернуть рулетом. Разрезать на порционные куски и подавать.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Мука – 120 г
- Яйца – 2 шт.
- Молоко – 250 мл
- Сахар – 7 ст.л.,
- Вишня без косточек (свежая, замороженная или консервированная) – 600 г
- Творог – 400 г
- Шоколад и мята – для подачи
Способ приготовления:
- В миску просеять муку и добавить 2 ст.л. сахара. Добавить взбитые вилкой яйца.
- Помешивая венчиком, постепенно влить молоко, чтобы получилось однородное тесто.
- Убрать миску с тестом на полчаса в холодильник, после чего испечь тонкие блинчики.
- Для начинки творог смешать оставшимся сахаром (5 ложек) и пробить его погружным блендером до однородности.
- Каждый блинчик свернуть пополам, положить на него творог и вишню, и снова свернуть пополам.
- По желанию посыпать тертым шоколадом, сахарной пудрой, листиками мяты и сразу же подавать.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 2 ст.л. сахара
- 0,5 ч.л. соли
- 1 стакан муки
- 1 стакан кефира
- 1 стакан крутого кипятка
- 2 ст.л. растительного масла
- Сода – на кончике ножа
Для начинки:
- 400 г шампиньонов
- 50 мл сливок
- 100 г сливочного или плавленого сыра
- Соль, перец – по вкусу
- Тонкие ломтики ветчины – по желанию
Способ приготовления:
- Яйца взбиваем до появления легкой пены, добавляем соль. Продолжая взбивать, вливаем в яйца стакан крутого кипятка. Затем добавляем стакан кефира, перемешиваем.
- Просеиваем в миску муку с содой, добавляем сухую смесь в жидкость. Тщательно размешиваем, добавляем сахар и растительное масло.
- Выпекаем тонкие блинчики.
- Тем временем обжариваем грибы, нарезанные ломтиками, солим, перчим и вливаем сливки.
- Когда сливки выпарятся наполовину, добавляем сыр и перемешиваем до тех пор, пока сыр не распределится равномерно. Выключаем огонь и даем постоять несколько минут.
- Если используете ветчину, то ее можно добавить в начинку, нарезав кубиками, а можно тонкие пластинки ветчины выложить на сам блинчик.
- Затем выкладываем грибную начинку и сворачиваем конвертом. Подаем теплыми или холодными.
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
Для блинов:
- 1 яйцо
- 300 мл молока
- 100 мл воды
- 250 г муки
- 1 ч.л. сахара
- 1 ч.л. сливочного масла
Для начинки:
- 400 г яблок
- 1 ст.л. сливочного масла
- 1 ч.л. корицы
- 1 ч.л. ванили
- 60 г сахара
Способ приготовления:
- Для блинов взбить яйцо с солью и сахаром, добавить молоко и просеянную муку. Взбить до однородного состояния, затем постепенно ввести воду, помешивая тесто ложкой, по консистенции оно должно напоминать домашнюю сметану. Чтобы не смазывать сковороду в процессе жарки, добавить растопленное сливочное масло.
- Для начинки в сотейнике на сливочном масле растопить сахар и добавить очищенные и нарезанные кубиками яблоки, а затем корицу и ваниль. Яблоки необходимо тушить, пока они не станут мягкими, но сохранят небольшую упругость (в противном случае, остывая, они могут потерять форму).
- Пожарить блины, выложить на каждый блин начинку. Готовые блины можно украсить листиком мяты и присыпать сахарной пудрой.
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 500 мл молока
- 200 г замороженного шпината
- 5 ст. ложек муки
- 4 ст. ложки растительного масла
- 2 яйца
- 1 ст. ложка сахара
- Соль
Для начинки:
- 200 г сливочного сыра
- 2 филе слабосоленой сельди
- 1/2 пучка зеленого лука
- Икра летучей рыбы
Способ приготовления:
- Приготовьте тесто для блинов, соединив молоко, яйца, муку, соль и сахар.
- Шпинат взбейте в блендере и соедините с блинным тестом. Добавьте растительное масло и испеките блинчики.
- Филе сельди нарежьте полосками, удалите видимые косточки.
- Смажьте каждый блинчик сливочным сыром и икрой летучей рыбы. Выложите филе сельди, несколько перьев зеленого лука и сверните рулетиками.
- Разрежьте и украсьте каждый ролл черной и зеленой икрой летучей рыбы.
Напомним, ранее мы рассказывали, как празднуют Масленицу в разных странах мира. "Сегодня" также делились национальными рецептами блинов.
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