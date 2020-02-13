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Блины на Масленицу с начинкой: ТОП-5 необычных рецептов

Рецепты вкусных блинов на Масленицу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:29
Необычные блины на Масленицу
Необычные блины на Масленицу
Фото: freepik.com

Масленица 2020 пройдет с 24 февраля по 1 марта, перед Великим постом. Во время Сырной недели церковный устав запрещает употреблять мясо. При этом разрешены сливочное масло, сыр, яйца, молоко и рыба.

Смотрите видео, как празднуют Масленицу в разных странах мира:

Блины пекутся всю неделю в каждом доме, на блины зовут гостей и везде ими угощают. Их традиционно начиняют икрой, творогом, сметаной или вареньем.

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Блины с зеленью, сыром и красной рыбой

Блины с красной рыбой
Блины с красной рыбой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Яйца – 2 шт.
  • Соль – 1/2 ч.л.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Растительное масло – 2 ст.л.
  • Молоко – 1 стакан
  • Вода – 1/2 стакана
  • Мука – 1 стакан
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Сыр – 100 г
  • Зелень укропа, зеленого лука и петрушки

Для начинки:

  • Семга слабосоленая
  • Сметана или сливочный сыр
  • Зелень

Способ приготовления:

  1. Яйца взбить с солью и сахаром. Добавить растительное масло, перемешать венчиком.
  2. Добавить половину молока и всю муку с разрыхлителем, перемешать до однородности.
  3. Вылить оставшееся молоко и воду.
  4. Добавить натертый на мелкой терке сыр и нарезанную зелень.
  5. Выпекать блины на смазанной маслом сковороде до золотистого цвета.
  6. Выложить начинку на блины и свернуть рулетом. Разрезать на порционные куски и подавать.

Блины с творогом и вишней

Блины с творогом и вишней
Блины с творогом и вишней
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Мука – 120 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Молоко – 250 мл
  • Сахар – 7 ст.л.,
  • Вишня без косточек (свежая, замороженная или консервированная) – 600 г
  • Творог – 400 г
  • Шоколад и мята – для подачи

Способ приготовления:

  1. В миску просеять муку и добавить 2 ст.л. сахара. Добавить взбитые вилкой яйца.
  2. Помешивая венчиком, постепенно влить молоко, чтобы получилось однородное тесто.
  3. Убрать миску с тестом на полчаса в холодильник, после чего испечь тонкие блинчики.
  4. Для начинки творог смешать оставшимся сахаром (5 ложек) и пробить его погружным блендером до однородности.
  5. Каждый блинчик свернуть пополам, положить на него творог и вишню, и снова свернуть пополам.
  6. По желанию посыпать тертым шоколадом, сахарной пудрой, листиками мяты и сразу же подавать.

Блины с грибами и сыром

Блины с грибами и сыром
Блины с грибами и сыром
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 2 ст.л. сахара
  • 0,5 ч.л. соли
  • 1 стакан муки
  • 1 стакан кефира
  • 1 стакан крутого кипятка
  • 2 ст.л. растительного масла
  • Сода – на кончике ножа

Для начинки:

  • 400 г шампиньонов
  • 50 мл сливок
  • 100 г сливочного или плавленого сыра
  • Соль, перец – по вкусу
  • Тонкие ломтики ветчины – по желанию

Способ приготовления:

  1. Яйца взбиваем до появления легкой пены, добавляем соль. Продолжая взбивать, вливаем в яйца стакан крутого кипятка. Затем добавляем стакан кефира, перемешиваем.
  2. Просеиваем в миску муку с содой, добавляем сухую смесь в жидкость. Тщательно размешиваем, добавляем сахар и растительное масло.
  3. Выпекаем тонкие блинчики.
  4. Тем временем обжариваем грибы, нарезанные ломтиками, солим, перчим и вливаем сливки.
  5. Когда сливки выпарятся наполовину, добавляем сыр и перемешиваем до тех пор, пока сыр не распределится равномерно. Выключаем огонь и даем постоять несколько минут.
  6. Если используете ветчину, то ее можно добавить в начинку, нарезав кубиками, а можно тонкие пластинки ветчины выложить на сам блинчик.
  7. Затем выкладываем грибную начинку и сворачиваем конвертом. Подаем теплыми или холодными.

Блины с яблоками и корицей

Блины с яблоками тонкие
Блины с яблоками тонкие
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

Для блинов:

  • 1 яйцо
  • 300 мл молока
  • 100 мл воды
  • 250 г муки
  • 1 ч.л. сахара
  • 1 ч.л. сливочного масла

Для начинки:

  • 400 г яблок
  • 1 ст.л. сливочного масла
  • 1 ч.л. корицы
  • 1 ч.л. ванили
  • 60 г сахара

Способ приготовления:

  1. Для блинов взбить яйцо с солью и сахаром, добавить молоко и просеянную муку. Взбить до однородного состояния, затем постепенно ввести воду, помешивая тесто ложкой, по консистенции оно должно напоминать домашнюю сметану. Чтобы не смазывать сковороду в процессе жарки, добавить растопленное сливочное масло.
  2. Для начинки в сотейнике на сливочном масле растопить сахар и добавить очищенные и нарезанные кубиками яблоки, а затем корицу и ваниль. Яблоки необходимо тушить, пока они не станут мягкими, но сохранят небольшую упругость (в противном случае, остывая, они могут потерять форму).
  3. Пожарить блины, выложить на каждый блин начинку. Готовые блины можно украсить листиком мяты и присыпать сахарной пудрой.

Блинные роллы с селедкой от Даши Малаховой

Шпинатные блины с селедкой
Шпинатные блины с селедкой
Фото: dashamalahova.com

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 500 мл молока
  • 200 г замороженного шпината
  • 5 ст. ложек муки
  • 4 ст. ложки растительного масла
  • 2 яйца
  • 1 ст. ложка сахара
  • Соль

Для начинки:

  • 200 г сливочного сыра
  • 2 филе слабосоленой сельди
  • 1/2 пучка зеленого лука
  • Икра летучей рыбы

Способ приготовления:

  1. Приготовьте тесто для блинов, соединив молоко, яйца, муку, соль и сахар.
  2. Шпинат взбейте в блендере и соедините с блинным тестом. Добавьте растительное масло и испеките блинчики.
  3. Филе сельди нарежьте полосками, удалите видимые косточки.
  4. Смажьте каждый блинчик сливочным сыром и икрой летучей рыбы. Выложите филе сельди, несколько перьев зеленого лука и сверните рулетиками.
  5. Разрежьте и украсьте каждый ролл черной и зеленой икрой летучей рыбы.

Напомним, ранее мы рассказывали, как празднуют Масленицу в разных странах мира. "Сегодня" также делились национальными рецептами блинов.

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Источник: Сегодня
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