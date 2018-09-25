Блины с грибами, орехами и сметанным соусом: рецепт завтрака от Даши Малаховой
Рецепт блинной запеканки с вешенками, шампиньонами и грецкими орехами
Если вы хотите приготовить оригинальный завтрак, сделайте тонкие блины, наполните их орехово-грибной начинкой и запеките в духовке. Это очень вкусно!
Блины с грибной начинкой от Даши Малаховой
Ингредиенты:
- Готовые блины (8-10 штук)
- 5-6 шампиньонов
- 150 г вешенок
- 100 г грецких орехов
- 100 г сыра
- 150 мл сметаны
- 1 ст. ложка муки
- Сливочное масло
- Тимьян
- Соль
- Перец
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Рецепт приготовления:
- Мелко нарежьте шампиньоны и вешенки. Обжарьте на сливочном масле до готовности. Добавьте орехи, 100 мл сметаны, муку и часть тертого сыра. Перемешайте, посолите и поперчите по вкусу.
- Форму для запекания смажьте сливочным маслом. Выложите простые блины, чтобы они полностью закрыли форму изнутри.
- На остальные блинчики выложите орехово-грибную начинку и сверните в трубочки. Выложите в форму в ряд.
- Посыпьте тертым сыром и смажьте сметаной. Украсьте веточками тимьяна и пластинками шампиньона. Запекайте в духовке в течение 15-20 минут при температуре 170 С.
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Источник: "Сегодня"