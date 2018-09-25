Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Блины с грибами, орехами и сметанным соусом: рецепт завтрака от Даши Малаховой

Рецепт блинной запеканки с вешенками, шампиньонами и грецкими орехами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:58
Блины с грибами Фото: dashamalahova.com
Блины с грибами Фото: dashamalahova.com

Если вы хотите приготовить оригинальный завтрак, сделайте тонкие блины, наполните их орехово-грибной начинкой и запеките в духовке. Это очень вкусно!

Блины с грибной начинкой от Даши Малаховой

Ингредиенты:

  • Готовые блины (8-10 штук)
  • 5-6 шампиньонов
  • 150 г вешенок
  • 100 г грецких орехов
  • 100 г сыра
  • 150 мл сметаны
  • 1 ст. ложка муки
  • Сливочное масло
  • Тимьян
  • Соль
  • Перец
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Осенняя галета с грибами, чесноком и сыром

Рецепт приготовления:

  1. Мелко нарежьте шампиньоны и вешенки. Обжарьте на сливочном масле до готовности. Добавьте орехи, 100 мл сметаны, муку и часть тертого сыра. Перемешайте, посолите и поперчите по вкусу.
  2. Форму для запекания смажьте сливочным маслом. Выложите простые блины, чтобы они полностью закрыли форму изнутри.
  3. На остальные блинчики выложите орехово-грибную начинку и сверните в трубочки. Выложите в форму в ряд.
  4. Посыпьте тертым сыром и смажьте сметаной. Украсьте веточками тимьяна и пластинками шампиньона. Запекайте в духовке в течение 15-20 минут при температуре 170 С.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить запеченные блинчики с творогом под сметанно-апельсиновым соусом. Сайт "Сегодня" также делился рецептами панкейков с бананами от Катерины Песковой.

Смотрите видео, как приготовить шпинатные блины с икрой по рецепту Алексея Суханова:

Еще несколько материалов по теме:
Рецепт сытного завтрака: блины с картофельно-мясной начинкой Как приготовить блинчики с рикоттой и клубникой Лайфхак: как приготовить блины, не испачкав гору посуды Для тех, кто на диете: рецепт низкокалорийных овсяных оладий
блины завтрак орехи шампиньоны рецепт как приготовить вешенки
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров