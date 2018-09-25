Блины с грибами, орехами и сметанным соусом: рецепт завтрака от Даши Малаховой

Рецепт блинной запеканки с вешенками, шампиньонами и грецкими орехами

Блины с грибами Фото: dashamalahova.com

Если вы хотите приготовить оригинальный завтрак, сделайте тонкие блины, наполните их орехово-грибной начинкой и запеките в духовке. Это очень вкусно!

Блины с грибной начинкой от Даши Малаховой

Ингредиенты:

Готовые блины (8-10 штук)

5-6 шампиньонов

150 г вешенок

100 г грецких орехов

100 г сыра

150 мл сметаны

1 ст. ложка муки

Сливочное масло

Тимьян

Соль

Перец

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Рецепт приготовления:

Мелко нарежьте шампиньоны и вешенки. Обжарьте на сливочном масле до готовности. Добавьте орехи, 100 мл сметаны, муку и часть тертого сыра. Перемешайте, посолите и поперчите по вкусу. Форму для запекания смажьте сливочным маслом. Выложите простые блины, чтобы они полностью закрыли форму изнутри. На остальные блинчики выложите орехово-грибную начинку и сверните в трубочки. Выложите в форму в ряд. Посыпьте тертым сыром и смажьте сметаной. Украсьте веточками тимьяна и пластинками шампиньона. Запекайте в духовке в течение 15-20 минут при температуре 170 С.

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