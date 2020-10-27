Блины со шпинатом от Джейми Оливера: пошаговый рецепт

Полезные и красивые они разнообразят ваш завтрак, обед или ужин

Джейми Оливер делиться свои рецептом блинов со шпинатом, которые он советует украшать помидорами черри. Шесть золотисто-зеленых порций блинов потребуют у вас всего 25-30 мин времени, а вот ваши близкие будут довольны гораздо дольше – Джейми обещает.

Фото: Іnstagram.com/jamieoliver

Что понадобиться

1 авокадо

350 гр помидоров черри

100 гр шпината

50 гр зеленого лука

15 гр свежего кориандра

1 лайм

1 яйцо

1 кружка самоподнимающейся муки

1 кружка полуобезжиренного молока

300 гр творога

острый соус чили

оливковое масло

Как готовить

Авокадо и помидоры мелко нарезать, выложить в салатник с четвертью шпината. Мелко нарезать зеленый лук и кориандр, добавить к помидорам, взбрызнуть соком лайма Туда же добавить 1 ст.л оливкового масла, приправить морской солью и черным перцем, перемешать В блендере взбейте яйцо, добавьте муку, молоко, оставшийся шпинат и щепотку соли и перца. Взбивайте до однородной массы. Разогреть сковороду с небольшим количеством оливкового масла Налить тонким слоем тесто, жарить 2-3 мин, но только с одной стороны

Как подавать

Посыпать каждый блин ложкой творога, салатом из авокадо и помидоров, украсить несколькими каплями соуса чили

По желанию можно подавать с жареным яйцом

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