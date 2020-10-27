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Блины со шпинатом от Джейми Оливера: пошаговый рецепт

Сегодня, 16:03

Полезные и красивые они разнообразят ваш завтрак, обед или ужин

Джейми Оливер делиться свои рецептом блинов со шпинатом, которые он советует украшать помидорами черри. Шесть золотисто-зеленых порций блинов потребуют у вас всего 25-30 мин времени, а вот ваши близкие будут довольны гораздо дольше – Джейми обещает.

Фото: Іnstagram.com/jamieoliver

Что понадобиться

  • 1 авокадо
  • 350 гр помидоров черри
  • 100 гр шпината
  • 50 гр зеленого лука
  • 15 гр свежего кориандра
  • 1 лайм
  • 1 яйцо
  • 1 кружка самоподнимающейся муки
  • 1 кружка полуобезжиренного молока
  • 300 гр творога
  • острый соус чили
  • оливковое масло

Как готовить

  1. Авокадо и помидоры мелко нарезать, выложить в салатник с четвертью шпината. Мелко нарезать зеленый лук и кориандр, добавить к помидорам, взбрызнуть соком лайма
  2. Туда же добавить 1 ст.л оливкового масла, приправить морской солью и черным перцем, перемешать
  3. В блендере взбейте яйцо, добавьте муку, молоко, оставшийся шпинат и щепотку соли и перца. Взбивайте до однородной массы.
  4. Разогреть сковороду с небольшим количеством оливкового масла
  5. Налить тонким слоем тесто, жарить 2-3 мин, но только с одной стороны

Как подавать

Посыпать каждый блин ложкой творога, салатом из авокадо и помидоров, украсить несколькими каплями соуса чили

По желанию можно подавать с жареным яйцом

А здесь вы узнайте еще один рецепт от Джейми Оливера – яйца пашот с лососем, а также рецепт шоколадных горячих бомбочек с маршмэллоу внутри.

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