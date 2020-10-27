Блины со шпинатом от Джейми Оливера: пошаговый рецепт
Полезные и красивые они разнообразят ваш завтрак, обед или ужин
Джейми Оливер делиться свои рецептом блинов со шпинатом, которые он советует украшать помидорами черри. Шесть золотисто-зеленых порций блинов потребуют у вас всего 25-30 мин времени, а вот ваши близкие будут довольны гораздо дольше – Джейми обещает.
- 1 авокадо
- 350 гр помидоров черри
- 100 гр шпината
- 50 гр зеленого лука
- 15 гр свежего кориандра
- 1 лайм
- 1 яйцо
- 1 кружка самоподнимающейся муки
- 1 кружка полуобезжиренного молока
- 300 гр творога
- острый соус чили
- оливковое масло
- Авокадо и помидоры мелко нарезать, выложить в салатник с четвертью шпината. Мелко нарезать зеленый лук и кориандр, добавить к помидорам, взбрызнуть соком лайма
- Туда же добавить 1 ст.л оливкового масла, приправить морской солью и черным перцем, перемешать
- В блендере взбейте яйцо, добавьте муку, молоко, оставшийся шпинат и щепотку соли и перца. Взбивайте до однородной массы.
- Разогреть сковороду с небольшим количеством оливкового масла
- Налить тонким слоем тесто, жарить 2-3 мин, но только с одной стороны
Посыпать каждый блин ложкой творога, салатом из авокадо и помидоров, украсить несколькими каплями соуса чили
По желанию можно подавать с жареным яйцом
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