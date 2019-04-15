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Блюда из кабачков в духовке: три рецепта для обеда

Кабачки можно не только фаршировать, но и добавлять в пироги и запеканки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:00
Запеченные кабачки в духовке
Запеченные кабачки в духовке
Фото: Pixabay

Из кабачков можно приготовить много вкусных и полезных блюд. Но самый здоровый вариант – это запечь их духовке. Мы расскажем, как приготовить из кабачков запеканку, несладкий французский пирог и нафаршировать их беконом, сыром и помидорами.

Кабачковая запеканка с сыром и чесноком

Запеканка из кабачков
Запеканка из кабачков
Фото: Pixabay

Запеканка из кабачков – полезное и вкусное блюдо для всей семьи. Для рецепта лучше всего подойдут кабачки без грубой кожицы и семян.

Ингредиенты:

  • 500 г кабачков
  • 1 репчатый лук
  • 200 мл молока
  • 100 г сыра
  • 3 яйца
  • 200 г муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 2 зубчика чеснока
  • соль
  • специи
  • растительное масло
  • панировочные сухари

Рецепт приготовления:

  1. Молодые кабачки очистить от кожуры и нарезать тонкими кружочками.
  2. Лук почистить, помыть и очень мелко порубить.
  3. Яйца взбить вилкой в миске, посолить и поперчить по вкусу.
  4. Добавить нарезанный лук и пропущенные через пресс зубчики чеснока. 
  5. Всыпать муку с разрыхлителем и перемешать венчиком. Добавить молоко и тертый сыр, тщательно перемешать. 
  6. Форму для запекания размером 20 на 30 см смазать растительным маслом и посыпать панировочными сухарями.
  7. Чередуя, выложить кабачки и тесто в форму. Выпекать в разогретой до 180 С духовке около 40 минут, до появления румяной корочки.
  8. Перед подачей пирог остудить и разрезать на порционные куски.

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Кабачки по-римски в духовке

Кабачки в духовке с начинкой
Кабачки в духовке с начинкой
Фото: Pixabay

Это блюдо просто готовится из доступных ингредиентов. Вам нужно будет лишь сварить томатный соус, добавить в него кабачки, посыпать их сырной смесью и запечь в духовке.

Ингредиенты:

  • 50 г бекона
  • 1 ст.л. растительного масла
  • 1 луковица
  • 1 зубчик чеснока
  • 500 г помидоров
  • 1 ст.л. фиолетового базилика
  • соль, перец
  • 500 г мелких кабачков-цуккини
  • 2 ст.л. панировочных сухарей
  • 4-5 ст.л. микса нарезанной зелени (петрушки, базилика, розмарина)
  • 40 г тертого пармезана
  • 6 ст.л. сливок или сметаны

Рецепт приготовления:

  1. Бекон нарезать кубиками. Обжарить в термостойкой форме на растительном масле, пока не вытопится жир.
  2. Добавить измельченный лук и чеснок, обжарить до мягкости.
  3. Помидоры залить на минуту кипятком и снять кожицу. Мякоть нарезать средними кубиками.
  4. Вместе с измельченным базиликом добавить к луку и чесноку, приправить солью и перцем. Тушить, пока не получится довольно густой соус.
  5. Мелкие кабачки-цуккини помыть, обрезать кончики и разрезать пополам. Посыпать солью.
  6. Панировочные сухари смешать с рубленой зеленью, тертым пармезаном и сливками. Намазать получившейся массой цуккини.
  7. Выложить кабачки в один слой в томатный соус. Форму поставить на решетку в духовку.
  8. Запекать при 225 С около 25-30 минут. Готовые кабачки должны легко протыкаться вилкой.

Киш с кабачками

Киш с кабачками
Киш с кабачками
Фото: Pixabay

Киш – французский несладкий открытый пирог с начинкой на основе яиц и молока. В яично-молочную смесь добавляют самые разные ингредиенты: сыр, бекон, приготовленные отдельно кусочки мяса или птицы, грибы, овощи. Сегодня мы приготовим киш с начинкой из кабачков.

Ингредиенты:

Для теста:

  • 100 г сливочного масла
  • 200 г муки
  • 30 г сахара
  • 1 яйцо
  • щепотка соли
  • 1-2 ст.л. холодного молока

Для начинки:

  • 2 чашки измельченных на терке кабачков
  • 4 взбитых яйца
  • 150 мл сливок
  • 1 чашка измельченного на терке твердого сыра (чеддер, голландский, мраморный)
  • соль, перец – по вкусу 
  • мускатный орех – по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Муку насыпать в миску, добавить нарезанное сливочное масло. Растереть пальцами в крошку. Добавить все остальные ингредиенты и быстро замесить тесто. Поставить его в холодильник на 30 минут.
  2. Достать тесто из холодильника, раскатать, выложить в форму, придавая вид корзинки. Поставить в духовку, разогретую до 170 С, на 10 минут.
  3. Выложить в корзинку из теста хорошо отжатые кабачки. Полить смесью взбитых яиц, пряностей и сливок. Посыпать тертым сыром. 
  4. Вернуть пирог в духовку примерно на 30 минут, чтобы начинка схватилась. Перед подачей остудите. 

Напомним, ранее мы писали, как приготовить фаршированные кабачки с творогом и маслинами. "Сегодня" также делились рецептом салата из кабачков и креветок от Джейми Оливера.

Смотрите видео, как приготовить кабачковый мильфей с крабовым пюре:

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Источник: Сегодня
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