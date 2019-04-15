Блюда из кабачков в духовке: три рецепта для обеда

Кабачки можно не только фаршировать, но и добавлять в пироги и запеканки

Запеченные кабачки в духовке Фото: Pixabay

Из кабачков можно приготовить много вкусных и полезных блюд. Но самый здоровый вариант – это запечь их духовке. Мы расскажем, как приготовить из кабачков запеканку, несладкий французский пирог и нафаршировать их беконом, сыром и помидорами.

Кабачковая запеканка с сыром и чесноком

Запеканка из кабачков Фото: Pixabay

Запеканка из кабачков – полезное и вкусное блюдо для всей семьи. Для рецепта лучше всего подойдут кабачки без грубой кожицы и семян.

Ингредиенты:

500 г кабачков

1 репчатый лук

200 мл молока

100 г сыра

3 яйца

200 г муки

1 ч.л. разрыхлителя

2 зубчика чеснока

соль

специи

растительное масло

панировочные сухари

Рецепт приготовления:

Молодые кабачки очистить от кожуры и нарезать тонкими кружочками. Лук почистить, помыть и очень мелко порубить. Яйца взбить вилкой в миске, посолить и поперчить по вкусу. Добавить нарезанный лук и пропущенные через пресс зубчики чеснока. Всыпать муку с разрыхлителем и перемешать венчиком. Добавить молоко и тертый сыр, тщательно перемешать. Форму для запекания размером 20 на 30 см смазать растительным маслом и посыпать панировочными сухарями. Чередуя, выложить кабачки и тесто в форму. Выпекать в разогретой до 180 С духовке около 40 минут, до появления румяной корочки. Перед подачей пирог остудить и разрезать на порционные куски.

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Кабачки по-римски в духовке

Кабачки в духовке с начинкой Фото: Pixabay

Это блюдо просто готовится из доступных ингредиентов. Вам нужно будет лишь сварить томатный соус, добавить в него кабачки, посыпать их сырной смесью и запечь в духовке.

Ингредиенты:

50 г бекона

1 ст.л. растительного масла

1 луковица

1 зубчик чеснока

500 г помидоров

1 ст.л. фиолетового базилика

соль, перец

500 г мелких кабачков-цуккини

2 ст.л. панировочных сухарей

4-5 ст.л. микса нарезанной зелени (петрушки, базилика, розмарина)

40 г тертого пармезана

6 ст.л. сливок или сметаны

Рецепт приготовления:

Бекон нарезать кубиками. Обжарить в термостойкой форме на растительном масле, пока не вытопится жир. Добавить измельченный лук и чеснок, обжарить до мягкости. Помидоры залить на минуту кипятком и снять кожицу. Мякоть нарезать средними кубиками. Вместе с измельченным базиликом добавить к луку и чесноку, приправить солью и перцем. Тушить, пока не получится довольно густой соус. Мелкие кабачки-цуккини помыть, обрезать кончики и разрезать пополам. Посыпать солью. Панировочные сухари смешать с рубленой зеленью, тертым пармезаном и сливками. Намазать получившейся массой цуккини. Выложить кабачки в один слой в томатный соус. Форму поставить на решетку в духовку. Запекать при 225 С около 25-30 минут. Готовые кабачки должны легко протыкаться вилкой.

Киш с кабачками

Киш с кабачками Фото: Pixabay

Киш – французский несладкий открытый пирог с начинкой на основе яиц и молока. В яично-молочную смесь добавляют самые разные ингредиенты: сыр, бекон, приготовленные отдельно кусочки мяса или птицы, грибы, овощи. Сегодня мы приготовим киш с начинкой из кабачков.

Ингредиенты:

Для теста:

100 г сливочного масла

200 г муки

30 г сахара

1 яйцо

щепотка соли

1-2 ст.л. холодного молока

Для начинки:

2 чашки измельченных на терке кабачков

4 взбитых яйца

150 мл сливок

1 чашка измельченного на терке твердого сыра (чеддер, голландский, мраморный)

соль, перец – по вкусу

мускатный орех – по вкусу

Рецепт приготовления:

Муку насыпать в миску, добавить нарезанное сливочное масло. Растереть пальцами в крошку. Добавить все остальные ингредиенты и быстро замесить тесто. Поставить его в холодильник на 30 минут. Достать тесто из холодильника, раскатать, выложить в форму, придавая вид корзинки. Поставить в духовку, разогретую до 170 С, на 10 минут. Выложить в корзинку из теста хорошо отжатые кабачки. Полить смесью взбитых яиц, пряностей и сливок. Посыпать тертым сыром. Вернуть пирог в духовку примерно на 30 минут, чтобы начинка схватилась. Перед подачей остудите.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить фаршированные кабачки с творогом и маслинами. "Сегодня" также делились рецептом салата из кабачков и креветок от Джейми Оливера.

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