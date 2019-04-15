Блюда из кабачков в духовке: три рецепта для обеда
Кабачки можно не только фаршировать, но и добавлять в пироги и запеканки
Из кабачков можно приготовить много вкусных и полезных блюд. Но самый здоровый вариант – это запечь их духовке. Мы расскажем, как приготовить из кабачков запеканку, несладкий французский пирог и нафаршировать их беконом, сыром и помидорами.
Кабачковая запеканка с сыром и чесноком
Запеканка из кабачков – полезное и вкусное блюдо для всей семьи. Для рецепта лучше всего подойдут кабачки без грубой кожицы и семян.
Ингредиенты:
- 500 г кабачков
- 1 репчатый лук
- 200 мл молока
- 100 г сыра
- 3 яйца
- 200 г муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 2 зубчика чеснока
- соль
- специи
- растительное масло
- панировочные сухари
Рецепт приготовления:
- Молодые кабачки очистить от кожуры и нарезать тонкими кружочками.
- Лук почистить, помыть и очень мелко порубить.
- Яйца взбить вилкой в миске, посолить и поперчить по вкусу.
- Добавить нарезанный лук и пропущенные через пресс зубчики чеснока.
- Всыпать муку с разрыхлителем и перемешать венчиком. Добавить молоко и тертый сыр, тщательно перемешать.
- Форму для запекания размером 20 на 30 см смазать растительным маслом и посыпать панировочными сухарями.
- Чередуя, выложить кабачки и тесто в форму. Выпекать в разогретой до 180 С духовке около 40 минут, до появления румяной корочки.
- Перед подачей пирог остудить и разрезать на порционные куски.
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Кабачки по-римски в духовке
Это блюдо просто готовится из доступных ингредиентов. Вам нужно будет лишь сварить томатный соус, добавить в него кабачки, посыпать их сырной смесью и запечь в духовке.
Ингредиенты:
- 50 г бекона
- 1 ст.л. растительного масла
- 1 луковица
- 1 зубчик чеснока
- 500 г помидоров
- 1 ст.л. фиолетового базилика
- соль, перец
- 500 г мелких кабачков-цуккини
- 2 ст.л. панировочных сухарей
- 4-5 ст.л. микса нарезанной зелени (петрушки, базилика, розмарина)
- 40 г тертого пармезана
- 6 ст.л. сливок или сметаны
Рецепт приготовления:
- Бекон нарезать кубиками. Обжарить в термостойкой форме на растительном масле, пока не вытопится жир.
- Добавить измельченный лук и чеснок, обжарить до мягкости.
- Помидоры залить на минуту кипятком и снять кожицу. Мякоть нарезать средними кубиками.
- Вместе с измельченным базиликом добавить к луку и чесноку, приправить солью и перцем. Тушить, пока не получится довольно густой соус.
- Мелкие кабачки-цуккини помыть, обрезать кончики и разрезать пополам. Посыпать солью.
- Панировочные сухари смешать с рубленой зеленью, тертым пармезаном и сливками. Намазать получившейся массой цуккини.
- Выложить кабачки в один слой в томатный соус. Форму поставить на решетку в духовку.
- Запекать при 225 С около 25-30 минут. Готовые кабачки должны легко протыкаться вилкой.
Киш с кабачками
Киш – французский несладкий открытый пирог с начинкой на основе яиц и молока. В яично-молочную смесь добавляют самые разные ингредиенты: сыр, бекон, приготовленные отдельно кусочки мяса или птицы, грибы, овощи. Сегодня мы приготовим киш с начинкой из кабачков.
Ингредиенты:
Для теста:
- 100 г сливочного масла
- 200 г муки
- 30 г сахара
- 1 яйцо
- щепотка соли
- 1-2 ст.л. холодного молока
Для начинки:
- 2 чашки измельченных на терке кабачков
- 4 взбитых яйца
- 150 мл сливок
- 1 чашка измельченного на терке твердого сыра (чеддер, голландский, мраморный)
- соль, перец – по вкусу
- мускатный орех – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Муку насыпать в миску, добавить нарезанное сливочное масло. Растереть пальцами в крошку. Добавить все остальные ингредиенты и быстро замесить тесто. Поставить его в холодильник на 30 минут.
- Достать тесто из холодильника, раскатать, выложить в форму, придавая вид корзинки. Поставить в духовку, разогретую до 170 С, на 10 минут.
- Выложить в корзинку из теста хорошо отжатые кабачки. Полить смесью взбитых яиц, пряностей и сливок. Посыпать тертым сыром.
- Вернуть пирог в духовку примерно на 30 минут, чтобы начинка схватилась. Перед подачей остудите.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить фаршированные кабачки с творогом и маслинами. "Сегодня" также делились рецептом салата из кабачков и креветок от Джейми Оливера.
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