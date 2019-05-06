Блюда из кабачков в мультиварке: три простых рецепта
Готовим вкусные и полезные блюда из кабачков
Из кабачков можно приготовить много вкусных и полезных блюд. Кабачки жарят, варят, тушат, запекают и даже готовят из них варенье. Мы расскажем, как сделать вкусные блюда из молодых кабачков в мультиварке.
Омлет с кабачками и сыром в мультиварке
Подавать такой омлет можно с тостами или свежим салатом - все на ваше усмотрение!
Ингредиенты:
- 1 небольшой кабачок или цуккини
- 1 лук-порей (белая часть)
- 1-2 маринованных или 1/2 шт. свежего чили
- 60-80 г голубого или любого другого сыра
- горсть маслин
- 4-5 яиц
- соль, перец – по вкусу
- каперсы – по желанию
- соус песто – 1 ст.л.
- 100 мл сливок – 10-15%
- 1 ст.л. оливкового масла
Рецепт приготовления:
- Для начала измельчить лук-порей и кабачок. Включить мультиварку в режим "Мультиповар" при 130 С на 10 минут.
- Разогреть масло и добавить лук-порей. Перемешать и жарить 2-3 минуты. Добавить кабачок и, помешивая, продолжить приготовление до окончания времени.
- Тем временем сыр нарезать на небольшие кусочки, из оливок удалить косточки, перец чили нарезать.
- Яйца взбить со сливками, посолить и поперчить. Можно добавить немного сухого орегано или тимьяна.
- Включить программу "Омлет", залить яичной смесью приготовленные кабачки с луком, сверху разложить остальные ингредиенты.
- Закрыть крышку мультиварки и нажать кнопку "Старт". Готовить до звукового сигнала.
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Рулетики из кабачков с фаршем в мультиварке
Для этого рецепта лучше всего подходят молодые кабачки с тонкой кожицей или цуккини. Такие рулетики можно не только приготовить в мультиварке, но и запечь в духовке.
Ингредиенты:
- 3 молодых кабачка или цуккини
- 500 г фарша
- 1 тертая морковь
- 1 нарезанная луковица
- 200 мл сливок
- 2 яйца
- 100 г сыра
- соль, черный молотый перец
- смесь пряных трав
- свежая зелень – для украшения
Рецепт приготовления:
- Кабачки помыть, нарезать тонкими продольными ломтиками.
- Добавить в фарш морковь, лук и приправы, перемешать.
- Лук и морковь можно предварительно обжарить, а можно добавить их фарш в сыром виде.
- Завернуть в полоски кабачков фарш. Вертикально выложить в чашу мультиварки.
- Взбить яйца и сливки, приправить по вкусу. Залить полученной смесью рулетики. Посыпать тертым сыром.
- Готовить в режиме "Тушение" или "Выпечка" около 60 минут.
Запеканка из кабачков в мультиварке
Кабачковая запеканка – полезное и вкусное блюдо для всей семьи. Для рецепта лучше всего подойдут кабачки без грубой кожицы и семян.
Ингредиенты:
- молодые кабачки – 400 г
- твердый сыр – 100 г
- яйца – 2 шт.
- сметана или творожный сыр – 100 г
- сода – 0,5 ч.л.
- мука – 100 г
- зелень,
- соль – 0,5 ч.л.
Рецепт приготовления:
- Кабачок натираем на средней терке, солим и даем постоять.
- Сыр очень мелко нарезаем или натираем, мелко рубим зелень. Соду перемешиваем со сметаной, оставляем на 5 минут, добавляем яйца, взбиваем венчиком.
- Добавляем муку, перемешиваем. Затем туда же добавляем сыр и зелень, смешиваем.
- Кабачок хорошо отжимаем и добавляем к общей массе.
- Выливаем в смазанную маслом форму мультиварки. Готовим в режиме "Выпечка" 60 минут. В духовке запеканка будет готова через 40-50 минут при температуре 180 градусов.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить фаршированные кабачки с творогом и маслинами. "Сегодня" также делились рецептом салата из кабачков и креветок от Джейми Оливера.
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