Блюда из кабачков в мультиварке: три простых рецепта

Готовим вкусные и полезные блюда из кабачков

Запеканка из кабачков в мультиварке Фото: Depositphotos

Из кабачков можно приготовить много вкусных и полезных блюд. Кабачки жарят, варят, тушат, запекают и даже готовят из них варенье. Мы расскажем, как сделать вкусные блюда из молодых кабачков в мультиварке.

Омлет с кабачками и сыром в мультиварке

Омлет с кабачками в мультиварке Фото: Depositphotos

Подавать такой омлет можно с тостами или свежим салатом - все на ваше усмотрение!

Ингредиенты:

1 небольшой кабачок или цуккини

1 лук-порей (белая часть)

1-2 маринованных или 1/2 шт. свежего чили

60-80 г голубого или любого другого сыра

горсть маслин

4-5 яиц

соль, перец – по вкусу

каперсы – по желанию

соус песто – 1 ст.л.

100 мл сливок – 10-15%

1 ст.л. оливкового масла

Рецепт приготовления:

Для начала измельчить лук-порей и кабачок. Включить мультиварку в режим "Мультиповар" при 130 С на 10 минут. Разогреть масло и добавить лук-порей. Перемешать и жарить 2-3 минуты. Добавить кабачок и, помешивая, продолжить приготовление до окончания времени. Тем временем сыр нарезать на небольшие кусочки, из оливок удалить косточки, перец чили нарезать. Яйца взбить со сливками, посолить и поперчить. Можно добавить немного сухого орегано или тимьяна. Включить программу "Омлет", залить яичной смесью приготовленные кабачки с луком, сверху разложить остальные ингредиенты. Закрыть крышку мультиварки и нажать кнопку "Старт". Готовить до звукового сигнала.

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Рулетики из кабачков с фаршем в мультиварке

Фаршированные кабачки в мультиварке Фото: Depositphotos

Для этого рецепта лучше всего подходят молодые кабачки с тонкой кожицей или цуккини. Такие рулетики можно не только приготовить в мультиварке, но и запечь в духовке.

Ингредиенты:

3 молодых кабачка или цуккини

500 г фарша

1 тертая морковь

1 нарезанная луковица

200 мл сливок

2 яйца

100 г сыра

соль, черный молотый перец

смесь пряных трав

свежая зелень – для украшения

Рецепт приготовления:

Кабачки помыть, нарезать тонкими продольными ломтиками. Добавить в фарш морковь, лук и приправы, перемешать. Лук и морковь можно предварительно обжарить, а можно добавить их фарш в сыром виде. Завернуть в полоски кабачков фарш. Вертикально выложить в чашу мультиварки. Взбить яйца и сливки, приправить по вкусу. Залить полученной смесью рулетики. Посыпать тертым сыром. Готовить в режиме "Тушение" или "Выпечка" около 60 минут.

Запеканка из кабачков в мультиварке

Кабачковая запеканка в мультиварке Фото: Depositphotos

Кабачковая запеканка – полезное и вкусное блюдо для всей семьи. Для рецепта лучше всего подойдут кабачки без грубой кожицы и семян.

Ингредиенты:

молодые кабачки – 400 г

твердый сыр – 100 г

яйца – 2 шт.

сметана или творожный сыр – 100 г

сода – 0,5 ч.л.

мука – 100 г

зелень,

соль – 0,5 ч.л.

Рецепт приготовления:

Кабачок натираем на средней терке, солим и даем постоять. Сыр очень мелко нарезаем или натираем, мелко рубим зелень. Соду перемешиваем со сметаной, оставляем на 5 минут, добавляем яйца, взбиваем венчиком. Добавляем муку, перемешиваем. Затем туда же добавляем сыр и зелень, смешиваем. Кабачок хорошо отжимаем и добавляем к общей массе. Выливаем в смазанную маслом форму мультиварки. Готовим в режиме "Выпечка" 60 минут. В духовке запеканка будет готова через 40-50 минут при температуре 180 градусов.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить фаршированные кабачки с творогом и маслинами. "Сегодня" также делились рецептом салата из кабачков и креветок от Джейми Оливера.

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