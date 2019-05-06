Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Блюда из кабачков в мультиварке: три простых рецепта

Готовим вкусные и полезные блюда из кабачков

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:29
Запеканка из кабачков в мультиварке
Запеканка из кабачков в мультиварке
Фото: Depositphotos

Из кабачков можно приготовить много вкусных и полезных блюд. Кабачки жарят, варят, тушат, запекают и даже готовят из них варенье. Мы расскажем, как сделать вкусные блюда из молодых кабачков в мультиварке. 

Омлет с кабачками и сыром в мультиварке

Омлет с кабачками в мультиварке
Омлет с кабачками в мультиварке
Фото: Depositphotos

Подавать такой омлет можно с тостами или свежим салатом - все на ваше усмотрение!

Ингредиенты:

  • 1 небольшой кабачок или цуккини
  • 1 лук-порей (белая часть)
  • 1-2 маринованных или 1/2 шт. свежего чили
  • 60-80 г голубого или любого другого сыра
  • горсть маслин
  • 4-5 яиц
  • соль, перец – по вкусу
  • каперсы – по желанию
  • соус песто – 1 ст.л.
  • 100 мл сливок – 10-15%
  • 1 ст.л. оливкового масла

Рецепт приготовления:

  1. Для начала измельчить лук-порей и кабачок. Включить мультиварку в режим "Мультиповар" при 130 С на 10 минут. 
  2. Разогреть масло и добавить лук-порей. Перемешать и жарить 2-3 минуты. Добавить кабачок и, помешивая, продолжить приготовление до окончания времени.
  3. Тем временем сыр нарезать на небольшие кусочки, из оливок удалить косточки, перец чили нарезать.
  4. Яйца взбить со сливками, посолить и поперчить. Можно добавить немного сухого орегано или тимьяна.
  5. Включить программу "Омлет", залить яичной смесью приготовленные кабачки с луком, сверху разложить остальные ингредиенты.
  6. Закрыть крышку мультиварки и нажать кнопку "Старт". Готовить до звукового сигнала.

Читайте также
Как приготовить драники из кабачков и картофеля

Рулетики из кабачков с фаршем в мультиварке

Фаршированные кабачки в мультиварке
Фаршированные кабачки в мультиварке
Фото: Depositphotos

Для этого рецепта лучше всего подходят молодые кабачки с тонкой кожицей или цуккини. Такие рулетики можно не только приготовить в мультиварке, но и запечь в духовке.

Ингредиенты: 

  • 3 молодых кабачка или цуккини
  • 500 г фарша
  • 1 тертая морковь
  • 1 нарезанная луковица 
  • 200 мл сливок 
  • 2 яйца 
  • 100 г сыра 
  • соль, черный молотый перец
  • смесь пряных трав 
  • свежая зелень – для украшения 

Рецепт приготовления:

  1. Кабачки помыть, нарезать тонкими продольными ломтиками. 
  2. Добавить в фарш морковь, лук и приправы, перемешать. 
  3. Лук и морковь можно предварительно обжарить, а можно добавить их фарш в сыром виде. 
  4. Завернуть в полоски кабачков фарш. Вертикально выложить в чашу мультиварки. 
  5. Взбить яйца и сливки, приправить по вкусу. Залить полученной смесью рулетики. Посыпать тертым сыром. 
  6. Готовить в режиме "Тушение" или "Выпечка" около 60 минут.

Запеканка из кабачков в мультиварке

Кабачковая запеканка в мультиварке
Кабачковая запеканка в мультиварке
Фото: Depositphotos

Кабачковая запеканка – полезное и вкусное блюдо для всей семьи. Для рецепта лучше всего подойдут кабачки без грубой кожицы и семян.

Ингредиенты:

  • молодые кабачки – 400 г
  • твердый сыр – 100 г
  • яйца – 2 шт.
  • сметана или творожный сыр – 100 г
  • сода – 0,5 ч.л.
  • мука – 100 г
  • зелень,
  • соль – 0,5 ч.л.

Рецепт приготовления:

  1. Кабачок натираем на средней терке, солим и даем постоять.
  2. Сыр очень мелко нарезаем или натираем, мелко рубим зелень. Соду перемешиваем со сметаной, оставляем на 5 минут, добавляем яйца, взбиваем венчиком.
  3. Добавляем муку, перемешиваем. Затем туда же добавляем сыр и зелень, смешиваем.
  4. Кабачок хорошо отжимаем и добавляем к общей массе.
  5. Выливаем в смазанную маслом форму мультиварки. Готовим в режиме "Выпечка" 60 минут. В духовке запеканка будет готова через 40-50 минут при температуре 180 градусов.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить фаршированные кабачки с творогом и маслинами. "Сегодня" также делились рецептом салата из кабачков и креветок от Джейми Оливера.

Смотрите видео, как приготовить кабачковый мильфей с крабовым пюре:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Простые блюда из кабачков на сковороде: ТОП-5 рецептов Рецепт дня: плов со свининой в мультиварке Как приготовить киш: ТОП-5 рецептов для весеннего пикника Как сделать мохито: лучшие рецепты знаменитого коктейля
рецепты мультиварка кабачки
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Архивное фото Аллы Пугачевой озадачило сеть
Архивное фото Аллы Пугачевой озадачило сеть
На каких пальцах носить кольца, чтобы привлечь любовь и успех
На каких пальцах носить кольца, чтобы привлечь любовь и успех
Ирина Дмитракова: «Я скрыла свою беременность от Абдулова»
Ирина Дмитракова: «Я скрыла свою беременность от Абдулова»
«Ну что, Галя, твое задание я выполнил. МХАТ я развалил»
«Ну что, Галя, твое задание я выполнил. МХАТ я развалил»

Популярные статьи

Вчера, 20:10Психология

Гороскоп на завтра: Тельцы останутся довольны собой, а Раков ждет сюрприз

Вчера, 13:05Шоу-бизнес

В Израиле отменили старт "Евровидения 2019": что случилось

Вчера, 06:31Психология

Гороскоп на неделю: Овнам нужно навести порядок в финансах, а Водолеев ждет популярность

4 маяПсихология

Гороскоп на завтра: Водолеям пойдет на пользу диета, а Дев ждет увлекательное знакомство

4 маяШоу-бизнес

"Мисс Уругвай – 2006" нашли мертвой в отеле: подробности

4 маяТехно

Microsoft планирует вернуть эпоху Windows XP и Windows 7

4 маяFun

Радоница 2019: традиции и приметы

4 маяFun

Поминальные дни 2019: обычаи и что нельзя делать

4 маяШоу-бизнес

Остался ни с чем: Мурат Налчаджиоглу лишился бизнеса после развода с Ани Лорак

4 маяШоу-бизнес

"Холостяк 9": кто покинул шоу и подробности девятого выпуска

4 маяFood

Как приготовить киш: ТОП-5 рецептов для весеннего пикника

4 маяFood

Рецепт дня: творожно-маковый сырник с орехами

3 маяTravel

Достопримечательности Одессы: ТОП-5 лучших мест для посещения

3 маяПсихология

Гороскоп на завтра: Рыбам полезно отправиться на шопинг, а Львов попросят о помощи

3 маяFun

Арья Старк после убийства Короля Ночи стала героем насмешек: видео

3 маяПсихология

Что такое лень на самом деле: мнение эксперта

Новости партнеров

Лариса Голубкина:
Лариса Голубкина: "Миронов был патологически влюблен в Фатееву"
Почему для Жаркова не нашлось места на «звездном» кладбище
Почему для Жаркова не нашлось места на «звездном» кладбище
Бывшая жена Носика: «Мне не хотелось делать Ахеджаковой больно»
Бывшая жена Носика: «Мне не хотелось делать Ахеджаковой больно»
"Исчез с деньгами": Лобода угодила в неприятности в Прибалтике
Мария Кончаловская рассказала, как избавилась от лишнего веса
Мария Кончаловская рассказала, как избавилась от лишнего веса
Тест на вербальный интеллект, который проходят только эрудиты
Тест на вербальный интеллект, который проходят только эрудиты
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
Как убрать герпес на губах быстро и наверняка
Как убрать герпес на губах быстро и наверняка