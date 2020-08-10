Блюда из красной смородины: готовим пирог, морс и желе
Рецепты летних блюд из красной смородины
В кулинарии красную смородину используют для приготовления варенья, джемов, компотов, в основном ее заготавливают на зиму. Кроме того, ягоды красной смородины отлично подходят для приготовления различной выпечки и соусов.
Из красной смородины получается необыкновенно вкусное желе. Эта ягода богата пектином, поэтому оно хорошо застывает.
Время приготовления:
- 1 час 15 минут
Ингредиенты:
- 4 яйца
- 1/2 чашки* сахара
- 1/3 чашки растопленного сливочного масла
- 1,5 чашки муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1 чашка красной смородины
- 1/2 чашки белых шоколадных капель
- Тертый белый шоколад – для украшения
- Красная смородина – для украшения
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Способ приготовления:
- Чашу мультиварки смазать растительным маслом.
- Муку просеять вместе с разрыхлителем и солью.
- Яйца с сахаром взбить миксером, масса должна увеличиться в объеме в три раза и стать светлой.
- Ввести негорячее растопленное масло, перемешать, снизив скорость миксера до минимальной.
- Добавить муку с разрыхлителем и солью, аккуратно перемешивая лопаткой, шоколадные капли и смородину.
- Выложить тесто в кастрюлю мультиварки, готовить в режиме "Выпечка" 60 минут.
- Дать остыть пирогу 10 минут, аккуратно вынуть из чаши.
- Посыпать поверхность пирога тертым белым шоколадом. Остудить перед подачей и украсить веточками красной смородины.
*Объем чашки – 240 мл.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 500 г красной смородины
- 500 г сахара (или меньше, если ягоды сладкие)
Смотрите видео, как сделать смородиновый ликер:
Способ приготовления:
- Ягоды красной смородины промыть холодной водой и обсушить. Оборвать веточки и перебрать ягоды.
- Добавить сахар и тщательно перемешать, немного прижимая смородину ложкой, чтобы она пустила сок. Оставить на 10-15 минут.
- Когда появится сок, нужно еще раз хорошо перемешать ягоды и поставить миску с ними на максимальный огонь.
- Довести до сильного кипения и появления пенки. Помешивая, варить смородину 5 минут, затем снять с огня.
- Еще горячие вареные ягоды протереть через сито, чтобы выжать из них максимум сока.
- Протертое желе (без жмыха) еще раз поставить на огонь и прогреть, а затем перелить в стерилизованные банки. Если же длительное хранение не планируется, емкости можно просто прогреть в микроволновой печи или духовке.
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 500 мл воды
- 400 г красной смородины
- 300 г сахара
Способ приготовления:
- Ягоды тщательно вымыть, очистить от веточек и протереть через сито.
- Пюре залить холодной кипяченой водой, добавить сахар и довести до кипения.
- Сразу же снять с огня, процедить и охладить.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить тертый пирог со смородиной, а также делились рецептом смородинового пирога на кефире.
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