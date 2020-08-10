Блюда из красной смородины: готовим пирог, морс и желе

Рецепты летних блюд из красной смородины

В кулинарии красную смородину используют для приготовления варенья, джемов, компотов, в основном ее заготавливают на зиму. Кроме того, ягоды красной смородины отлично подходят для приготовления различной выпечки и соусов.

Из красной смородины получается необыкновенно вкусное желе. Эта ягода богата пектином, поэтому оно хорошо застывает.

Пирог с красной смородиной в мультиварке

Пирог со смородиной и белым шоколадом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час 15 минут

Ингредиенты:

4 яйца

1/2 чашки* сахара

1/3 чашки растопленного сливочного масла

1,5 чашки муки

1 ч. л. разрыхлителя

1 чашка красной смородины

1/2 чашки белых шоколадных капель

Тертый белый шоколад – для украшения

Красная смородина – для украшения

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Способ приготовления:

Чашу мультиварки смазать растительным маслом. Муку просеять вместе с разрыхлителем и солью. Яйца с сахаром взбить миксером, масса должна увеличиться в объеме в три раза и стать светлой. Ввести негорячее растопленное масло, перемешать, снизив скорость миксера до минимальной. Добавить муку с разрыхлителем и солью, аккуратно перемешивая лопаткой, шоколадные капли и смородину. Выложить тесто в кастрюлю мультиварки, готовить в режиме "Выпечка" 60 минут. Дать остыть пирогу 10 минут, аккуратно вынуть из чаши. Посыпать поверхность пирога тертым белым шоколадом. Остудить перед подачей и украсить веточками красной смородины.

*Объем чашки – 240 мл.

Желе из красной смородины на зиму

Красносмородиновое желе на зиму Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

500 г красной смородины

500 г сахара (или меньше, если ягоды сладкие)

Смотрите видео, как сделать смородиновый ликер:

Способ приготовления:

Ягоды красной смородины промыть холодной водой и обсушить. Оборвать веточки и перебрать ягоды. Добавить сахар и тщательно перемешать, немного прижимая смородину ложкой, чтобы она пустила сок. Оставить на 10-15 минут. Когда появится сок, нужно еще раз хорошо перемешать ягоды и поставить миску с ними на максимальный огонь. Довести до сильного кипения и появления пенки. Помешивая, варить смородину 5 минут, затем снять с огня. Еще горячие вареные ягоды протереть через сито, чтобы выжать из них максимум сока. Протертое желе (без жмыха) еще раз поставить на огонь и прогреть, а затем перелить в стерилизованные банки. Если же длительное хранение не планируется, емкости можно просто прогреть в микроволновой печи или духовке.

Морс из красной смородины

Морс из красной смородины Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

500 мл воды

400 г красной смородины

300 г сахара

Способ приготовления:

Ягоды тщательно вымыть, очистить от веточек и протереть через сито. Пюре залить холодной кипяченой водой, добавить сахар и довести до кипения. Сразу же снять с огня, процедить и охладить.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить тертый пирог со смородиной, а также делились рецептом смородинового пирога на кефире.

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