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Блюда из красной смородины: готовим пирог, морс и желе

Сегодня, 14:51

Рецепты летних блюд из красной смородины

В кулинарии красную смородину используют для приготовления варенья, джемов, компотов, в основном ее заготавливают на зиму. Кроме того, ягоды красной смородины отлично подходят для приготовления различной выпечки и соусов.

Из красной смородины получается необыкновенно вкусное желе. Эта ягода богата пектином, поэтому оно хорошо застывает.

Пирог с красной смородиной в мультиварке

Пирог со смородиной и белым шоколадом
Пирог со смородиной и белым шоколадом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час 15 минут

Ингредиенты:

  • 4 яйца
  • 1/2 чашки* сахара
  • 1/3 чашки растопленного сливочного масла
  • 1,5 чашки муки
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 1 чашка красной смородины
  • 1/2 чашки белых шоколадных капель
  • Тертый белый шоколад – для украшения
  • Красная смородина – для украшения

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Способ приготовления:

  1. Чашу мультиварки смазать растительным маслом.
  2. Муку просеять вместе с разрыхлителем и солью.
  3. Яйца с сахаром взбить миксером, масса должна увеличиться в объеме в три раза и стать светлой.
  4. Ввести негорячее растопленное масло, перемешать, снизив скорость миксера до минимальной.
  5. Добавить муку с разрыхлителем и солью, аккуратно перемешивая лопаткой, шоколадные капли и смородину.
  6. Выложить тесто в кастрюлю мультиварки, готовить в режиме "Выпечка" 60 минут.
  7. Дать остыть пирогу 10 минут, аккуратно вынуть из чаши.
  8. Посыпать поверхность пирога тертым белым шоколадом. Остудить перед подачей и украсить веточками красной смородины.

*Объем чашки – 240 мл.

Желе из красной смородины на зиму

Красносмородиновое желе на зиму
Красносмородиновое желе на зиму
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 500 г красной смородины
  • 500 г сахара (или меньше, если ягоды сладкие)

Смотрите видео, как сделать смородиновый ликер:

Способ приготовления:

  1. Ягоды красной смородины промыть холодной водой и обсушить. Оборвать веточки и перебрать ягоды.
  2. Добавить сахар и тщательно перемешать, немного прижимая смородину ложкой, чтобы она пустила сок. Оставить на 10-15 минут.
  3. Когда появится сок, нужно еще раз хорошо перемешать ягоды и поставить миску с ними на максимальный огонь.
  4. Довести до сильного кипения и появления пенки. Помешивая, варить смородину 5 минут, затем снять с огня.
  5. Еще горячие вареные ягоды протереть через сито, чтобы выжать из них максимум сока.
  6. Протертое желе (без жмыха) еще раз поставить на огонь и прогреть, а затем перелить в стерилизованные банки. Если же длительное хранение не планируется, емкости можно просто прогреть в микроволновой печи или духовке.

Морс из красной смородины

Морс из красной смородины
Морс из красной смородины
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 500 мл воды
  • 400 г красной смородины
  • 300 г сахара

Способ приготовления:

  1. Ягоды тщательно вымыть, очистить от веточек и протереть через сито.
  2. Пюре залить холодной кипяченой водой, добавить сахар и довести до кипения.
  3. Сразу же снять с огня, процедить и охладить.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить тертый пирог со смородиной, а также делились рецептом смородинового пирога на кефире.

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Источник: Сегодня
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