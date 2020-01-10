Блюда на Старый Новый год: ТОП-5 рецептов

Рецепты на Старый Новый год 2020

Щедрый вечер отмечают 13 января Фото: Depositphotos

В ночь с 13 на 14 января украинцы отмечают Новый год по старому стилю. Как и на Рождество, в этот день принято готовить множество блюд. Важно, чтобы они были разнообразными и сытными, ведь чем больше блюд на столе, тем щедрее обещает быть следующий год.

Смотрите видео, как отмечают Старый Новый год в Украине:

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Щедрая кутья

Щедрая кутья Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

200 г мягкой пшеницы

150 г мака

50 г грецких орехов

50 г изюма

мед

сахар

ванильный сахар

100 мл сливок

30 г сливочного масла

вода

Способ приготовления:

Пшеницу промыть в воде и отварить до готовности. Слить жидкость и остудить. Мак залить кипятком и проварить на слабом огне, пока маковые зерна не станут легко растираться пальцами. Слить воду и пропустить мак через мясорубку. Смешать его с пшеницей, добавить дробленые орехи, распаренный изюм, мед, ваниль и сахар. Смешать кутью с молоком (сливками) и сливочным маслом, переложить в миску. Готовую кутью подавать охлажденной.

Украинский борщ с пампушками

Борщ с пампушками Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

250 г говядины с косточкой

по 150 г капусты и свеклы

50 г моркови

200 г картофеля

3 зубчика чеснока

1/2 луковицы

20 г сала

1 стол. ложка муки

10 г томатной пасты

укроп

корень и зелень петрушки

лавровый лист

сметана

уксус

растительное масло

Для теста:

160 г муки

10 г сахарного песка

по 5 г дрожжей и растительного масла

1 яйцо

соль

Способ приготовления:

Сварить мясо почти до готовности. Вынуть, разрезать его на 4 порции и положить обратно в кипящий бульон вместе с нарезанными соломкой капустой и картофелем. Посолить и варить на медленном огне. Потушить в бульоне с растительным маслом и уксусом нарезанную соломкой свеклу. Пассеровать с мукой и томатной пастой коренья и лук и добавить все вместе со свеклой в борщ (через 15 минут после закладки капусты). Нарезать сало, растереть его с чесноком и вместе с приправами добавить в борщ за 5 минут до готовности. Замесить тесто, испечь 16 пампушек и смочить их соусом. Для приготовления соуса растереть с солью чеснок, добавив растительное масло и немного воды. Разлить борщ по тарелкам, заправить сметаной. Посыпать измельченной зеленью. Подать пампушки.

Свиной рулет с грибами и сыром

Мясной рулет с начинкой Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

1 кг свиной шеи или корейки без кости

250 г грибов

100 г твердого сыра

1 луковица

1 зубчик чеснока

соль, перец

растительное масло

сливочное масло

Способ приготовления:

Сделать вдоль всего куска мяса глубокий надрез до половины толщины куска. Затем сделать надрезы справа и слева, также не разрезая кусок, а оставляя стенки толщиной 7-8 мм. Развернуть слой мяса, отбить и натереть соль, перцем и пропущенным через пресс чесноком. Грибы разрезать на четвертинки и пассеровать до золотистого цвета. Лук мелко нарезать и обжарить. Перемешать с грибами, посолить и поперчить. На слой мяса выложить дорожкой, чередуя, грибы и нарезанный кубиками сыр. Свернуть рулет и перевязать его ниткой или скрепить зубочистками. Обжарить рулет со всех сторон на сильном огне, переложить на смазанный сливочным маслом противень. Запекать 1.5 часа при температуре 180 ºС. Когда рулет хорошо подрумянится, накрыть его фольгой и довести до полной готовности.

Вареники с картошкой и грибами

Вареники с картошкой и грибами Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

1.5 часа

Для теста:

2-3 стакана муки

3/4 стакана воды

1 яйцо

1 ч. л. растительного масла

1 ч. л. соли

Для начинки:

300 г картофеля

100 г шампиньонов или белых грибов

1 луковица

соль, перец

Способ приготовления:

Картофель отварить до готовности. Замесить тесто, добавив в муку яйцо, воду, масло и соль. Разделить тесто на части и раскатать в маленькие кружочки. Лук порубить кубиком и обжарить с грибами, посолив и поперчив. Заранее отваренный картофель помять в пюре и смешать с грибами и луком. Приготовить вареники и отварить их, опустив в кипящую подсоленную воду. Подавать со сметаной. При подаче украсить веточкой петрушки.

Гуцульский свекольный салат

Свекольный салат с фасолью Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

3 свеклы

300 г консервированной белой фасоли

300 г чернослива

150 г квашеной капусты

1 луковица

растительное масло

Способ приготовления:

Свеклу отварить до готовности, очистить и нарезать кубиками. Чернослив помыть и залить кипятком на 15-20 минут. Затем обсушить и нарезать небольшими кусочками. Квашеную капусту помыть и нарезать. Лук почистить, нарезать тонкими полукольцами и обдать кипятком. Смешать свеклу, фасоль, капусту, лук и чернослив. Добавить соль и перец, заправить растительным маслом.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, как гадают на Старый Новый год. Мы также составили ТОП-5 популярных посевалок.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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