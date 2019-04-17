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Богатый полезными жирами и клетчаткой: рецепт фирменного салата Кортни Кардашьян

Вкусный и сытный салат от звезды реалити-шоу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:56
Кортни Кардашьян решила отказаться от молочных продуктов
Кортни Кардашьян решила отказаться от молочных продуктов
Фото: instagram.com/kourtneykardash

Если у вас нет времени на готовку, но вы не хотите есть фаст-фуд, приготовьте полезный салат по рецепту Кортни Кардашьян. Он содержит всего пять ингредиентов (не включая соль и перец, которые вы можете добавить по своему вкусу). 

Простое сочетание вареных яиц, авокадо, помидоров и моцареллы делает это блюдо здоровым и сытным. Кортни теперь не добавляет сыр, так как решила отказаться от молочных продуктов. Салат содержит полезные жиры и клетчатку (благодаря авокадо и яйцам), поэтому вполне может заменить полноценный обед.

Фирменный салат Кортни Кардашьян

Фото: Ivan Solis

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 1/2 авокадо
  • 1 тепличный помидор
  • 2 шарика моцареллы
  • Оливковое масло
  • Морская соль
  • Перец

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Рецепт приготовления:

  1. Отварите яйца вкрутую, остудите и почистите. Разрежьте на четвертинки.
  2. Нарежьте авокадо как можно тоньше. 
  3. Помидор нарежьте и отложить в сторону.
  4. Разрежьте шарики моцареллы на четыре части. Вы также можете нарезать их кубиками.
  5. Положите яйца в миску и добавьте авокадо, помидоры и моцареллу.
  6. Сбрызните оливковым маслом, добавьте немного соли и перца.
  7. Тщательно перемешайте и подавайте.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить смузи из авокадо по рецепту Кортни Кардашьян. А ее мама – Крис Дженнер – поделилась рецептом шоколадных брауни с орехами.

Смотрите видео, почему звезды критикуют семейство Кардашьян:

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Источник: Сегодня
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