Богатый полезными жирами и клетчаткой: рецепт фирменного салата Кортни Кардашьян

Вкусный и сытный салат от звезды реалити-шоу

Кортни Кардашьян решила отказаться от молочных продуктов Фото: instagram.com/kourtneykardash

Если у вас нет времени на готовку, но вы не хотите есть фаст-фуд, приготовьте полезный салат по рецепту Кортни Кардашьян. Он содержит всего пять ингредиентов (не включая соль и перец, которые вы можете добавить по своему вкусу).

Простое сочетание вареных яиц, авокадо, помидоров и моцареллы делает это блюдо здоровым и сытным. Кортни теперь не добавляет сыр, так как решила отказаться от молочных продуктов. Салат содержит полезные жиры и клетчатку (благодаря авокадо и яйцам), поэтому вполне может заменить полноценный обед.

Фирменный салат Кортни Кардашьян

Фото: Ivan Solis

Ингредиенты:

2 яйца

1/2 авокадо

1 тепличный помидор

2 шарика моцареллы

Оливковое масло

Морская соль

Перец

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Рецепт приготовления:

Отварите яйца вкрутую, остудите и почистите. Разрежьте на четвертинки. Нарежьте авокадо как можно тоньше. Помидор нарежьте и отложить в сторону. Разрежьте шарики моцареллы на четыре части. Вы также можете нарезать их кубиками. Положите яйца в миску и добавьте авокадо, помидоры и моцареллу. Сбрызните оливковым маслом, добавьте немного соли и перца. Тщательно перемешайте и подавайте.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить смузи из авокадо по рецепту Кортни Кардашьян. А ее мама – Крис Дженнер – поделилась рецептом шоколадных брауни с орехами.

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