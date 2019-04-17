Богатый полезными жирами и клетчаткой: рецепт фирменного салата Кортни Кардашьян
Вкусный и сытный салат от звезды реалити-шоу
Если у вас нет времени на готовку, но вы не хотите есть фаст-фуд, приготовьте полезный салат по рецепту Кортни Кардашьян. Он содержит всего пять ингредиентов (не включая соль и перец, которые вы можете добавить по своему вкусу).
Простое сочетание вареных яиц, авокадо, помидоров и моцареллы делает это блюдо здоровым и сытным. Кортни теперь не добавляет сыр, так как решила отказаться от молочных продуктов. Салат содержит полезные жиры и клетчатку (благодаря авокадо и яйцам), поэтому вполне может заменить полноценный обед.
Фирменный салат Кортни Кардашьян
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 1/2 авокадо
- 1 тепличный помидор
- 2 шарика моцареллы
- Оливковое масло
- Морская соль
- Перец
Рецепт приготовления:
- Отварите яйца вкрутую, остудите и почистите. Разрежьте на четвертинки.
- Нарежьте авокадо как можно тоньше.
- Помидор нарежьте и отложить в сторону.
- Разрежьте шарики моцареллы на четыре части. Вы также можете нарезать их кубиками.
- Положите яйца в миску и добавьте авокадо, помидоры и моцареллу.
- Сбрызните оливковым маслом, добавьте немного соли и перца.
- Тщательно перемешайте и подавайте.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить смузи из авокадо по рецепту Кортни Кардашьян. А ее мама – Крис Дженнер – поделилась рецептом шоколадных брауни с орехами.
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