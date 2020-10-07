Борщ станет нематериальным культурным наследием. Что это значит?

Следующий этап продвижения наваристой гордости украинской кухни – ЮНЕСКО

Украинский борщ и его культура приготовления войдут в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия. Об этом заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко в своем Telegram-канале. "Рад, что аутентичный процесс приготовления борща теперь официально станет признанным достоянием украинских традиций".

В сообщении также указано, что это важный шаг в подготовке к презентации борща в списке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Вместе с борщом, в Национальный перечень войдут технология создания клембовской рубашки с "цветком", пасхальное застолье "Водить властелина" (с. Роскошевка Винницкой области), карпатское лижныкарство и другие.

Борщ с грибами и черносливом Фото: freepik.com

Впервые собирать шедевры культурного наследия стран мира ЮНЕСКО начала в 2001 году. В этом списке уже присутствуют неаполитанская пицца, бельгийское пиво, армянский лаваш, корейская капуста кимчи, узбекский плов. Чтобы попасть в список ЮНЕСКО, странам нужно предоставить материалы, фильмы, исторические исследования, которые докажут – блюдо на протяжении многих лет является частью культуры и наследия.

В 2018 году минкультуры Украины поддержало инициативу Ассоциации поставщиков торговых сетей о внесении борща в список нематериального культурного наследия Украины. Борщ туда так и не попал. В этом году инициатором выступила организация "Институт культуры Украины" и ее глава – кулинар Евгений Клопотенко. По состоянию на 1 апреля 2020 года в Национальный перечень включены 18 элементов.

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