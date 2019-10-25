Брауни на Хэллоуин: рецепт праздничного десерта от Марты Стюарт
Дети будут в восторге от такого угощения
Брауни – самый простой десерт, который можно приготовить на Хэллоуин. Темный какао-порошок и коричневый сахар придают им потрясающий вкус и аромат.
Смотрите видео, как создать праздничную атмосферу на Хэллоуин:
Декор в виде паутинки и мумий делается из белковой глазури и мелких конфеток.
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Брауни на Хэллоуин от Марты Стюарт
Время приготовления:
- 1 час 15 минут
Калорийность:
- 466 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 225 г масла
- 1 1/4 чашки муки
- 1 1/4 чайной ложки соли
- 1 1/2 чашки сахарного песка
- 1/2 чашки светло-коричневого сахара
- 1 чашка несладкого какао-порошка
- 4 больших яйца, комнатной температуры
- 2 чайных ложки ванильного экстракта
- Конфеты в виде глаз – для украшения
Для глазури:
- 2 чашки сахарной пудры
- 2 1/2 столовых ложки порошка безе
- 1/4 чашки воды
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 ºС. Смажьте маслом форму размером 20 на 33 см. Застелите пергаментом, еще раз смажьте маслом и присыпьте мукой. Стряхните излишки и отложите в сторону.
- Перемешайте муку и соль.
- Растопите сливочное масло, добавьте оба вида сахара, затем какао-порошок. Добавьте яйца по одному, каждый раз перемешивая. Добавьте ваниль.
- Всыпьте мучную смесь и перемешайте. Вылейте жидкое тесто в подготовленную форму; разгладьте верх с помощью лопатки.
- Выпекайте около 30 минут. Дайте остыть на решетке 30 минут, затем достаньте пирожные из формы.
- Полностью остудите брауни на решетке, затем разрежьте на 24 части (для паутинки сделайте квадраты; для мумий – прямоугольники).
- Для глазури взбейте сахарную пудру, порошок безе и воду миксером на низкой скорости, пока масса не станет пушистой, но плотной, от 7 до 8 минут.
- Нарисуйте на пирожных паутинку и "мумий", вставьте "глаза". Для паутинки глазурь нужно сложить в пакет и отрезать крошечный уголок. Декор для "мумий" удобно делать с помощью кондитерского мешка и насадки "Лента".
Как сделать простую белковую глазурь
Ингредиенты:
- 1 яичный белок
- 225 г сахарной пудры
Способ приготовления:
- Белок взбить в крепкую пену (до пиков).
- Всыпать половину сахарной пудры и взбить до полной гладкости.
- Всыпать оставшуюся пудру и перемешать.
- Дать глазури постоять 10 минут и сразу использовать.
Напомним, ранее мы делились лучшими идеями тыкв на Хэллоуин от Марты Стюарт. "Сегодня" также рассказывали, какие блюда можно приготовить на Хэллоуин.
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