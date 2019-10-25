Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Брауни на Хэллоуин: рецепт праздничного десерта от Марты Стюарт

Дети будут в восторге от такого угощения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:10
Брауни на Хэллоуин
Брауни на Хэллоуин
Фото: Depositphotos

Брауни – самый простой десерт, который можно приготовить на Хэллоуин. Темный какао-порошок и коричневый сахар придают им потрясающий вкус и аромат.

Смотрите видео, как создать праздничную атмосферу на Хэллоуин:

Декор в виде паутинки и мумий делается из белковой глазури и мелких конфеток.

Читайте также:
Рецепт на Хэллоуин: шоколадное печенье "Скелетики"

Брауни на Хэллоуин от Марты Стюарт

Время приготовления:

  • 1 час 15 минут

Калорийность:

  • 466 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 225 г масла
  • 1 1/4 чашки муки
  • 1 1/4 чайной ложки соли
  • 1 1/2 чашки сахарного песка
  • 1/2 чашки светло-коричневого сахара
  • 1 чашка несладкого какао-порошка
  • 4 больших яйца, комнатной температуры
  • 2 чайных ложки ванильного экстракта
  • Конфеты в виде глаз – для украшения

Для глазури:

  • 2 чашки сахарной пудры
  • 2 1/2 столовых ложки порошка безе
  • 1/4 чашки воды

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180 ºС. Смажьте маслом форму размером 20 на 33 см. Застелите пергаментом, еще раз смажьте маслом и присыпьте мукой. Стряхните излишки и отложите в сторону.
  2. Перемешайте муку и соль.
  3. Растопите сливочное масло, добавьте оба вида сахара, затем какао-порошок. Добавьте яйца по одному, каждый раз перемешивая. Добавьте ваниль.
  4. Всыпьте мучную смесь и перемешайте. Вылейте жидкое тесто в подготовленную форму; разгладьте верх с помощью лопатки.
  5. Выпекайте около 30 минут. Дайте остыть на решетке 30 минут, затем достаньте пирожные из формы.
  6. Полностью остудите брауни на решетке, затем разрежьте на 24 части (для паутинки сделайте квадраты; для мумий – прямоугольники).
  7. Для глазури взбейте сахарную пудру, порошок безе и воду миксером на низкой скорости, пока масса не станет пушистой, но плотной, от 7 до 8 минут.
  8. Нарисуйте на пирожных паутинку и "мумий", вставьте "глаза". Для паутинки глазурь нужно сложить в пакет и отрезать крошечный уголок. Декор для "мумий" удобно делать с помощью кондитерского мешка и насадки "Лента".

Как сделать простую белковую глазурь

Ингредиенты:

  • 1 яичный белок
  • 225 г сахарной пудры

Способ приготовления:

  1. Белок взбить в крепкую пену (до пиков).
  2. Всыпать половину сахарной пудры и взбить до полной гладкости.
  3. Всыпать оставшуюся пудру и перемешать.
  4. Дать глазури постоять 10 минут и сразу использовать.

Напомним, ранее мы делились лучшими идеями тыкв на Хэллоуин от Марты Стюарт. "Сегодня" также рассказывали, какие блюда можно приготовить на Хэллоуин.

Все подробности в спецтеме Halloween

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как сделать слоеную творожную запеканку с тыквой Как приготовить сосиски-мумии на Хэллоуин Спагетти "Волосы ведьмы": рецепт на Хэллоуин от Найджелы Лоусон Шоколадная панна котта: два рецепта нежного итальянского десерта
Хэллоуин пирожные рецепт Марта Стюарт брауни
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Ексдружина Кіркорова розкрила таємницю про Пугачову
Ексдружина Кіркорова розкрила таємницю про Пугачову
Такая, как есть: как выглядит лицо Анджелины Джоли без фотошопа
Такая, как есть: как выглядит лицо Анджелины Джоли без фотошопа
Невероятно вкусный торт
Невероятно вкусный торт "Белочка"
Мицеллярная вода: правила использования, ошибки и мифы
Мицеллярная вода: правила использования, ошибки и мифы

Популярные статьи

Сегодня, 10:06Fun

Девушка сделала снимок возле фонтана и удивилась, когда рассмотрела фон

Сегодня, 09:04Fun

25 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 19:40Events

Гороскоп на 25 октября для всех знаков зодиака: кому повезет в этот день

Вчера, 14:23Wellness

Календарь прививок 2019 в Украине: вакцинация детей и взрослых

Вчера, 13:19Шоу-бизнес

Пришлось вызывать скорую: Александр Педан неудачно разыграл Лесю Никитюк

Вчера, 12:30Шоу-бизнес

Меган Маркл оконфузилась на форуме в Лондоне: видео

Вчера, 12:01Шоу-бизнес

"Вижу лицо своего мужа": Тина Кароль показала подросшего сына

Вчера, 11:59Wellness

Магнитная буря начинается с 24 октября 2019: сколько дней продлится и чем опасна

Вчера, 10:55Wellness

Когда самая мощная и продолжительная магнитная буря в октябре 2019 придет на Землю

Вчера, 10:45Техно

Microsoft запретила удалять Windows 10

23 октябряFood

Как приготовить шведский салат из сельди и свеклы

23 октябряТехно

В Grand Theft Auto V ввели жесткое ограничение

23 октябряШоу-бизнес

"Как она мне понравилась!" Потап поделился впечатлениями о новом образе Насти Каменских

23 октябряFood

Как приготовить мясо по-французски с помидорами и сыром

23 октябряFood

Что приготовить на ужин из картофеля: ТОП-5 рецептов

22 октябряШоу-бизнес

У участницы "Танці з зірками" умер близкий человек

Новости партнеров

Кесарево сечение: 5 фактов, которые вы точно не знали
Кесарево сечение: 5 фактов, которые вы точно не знали
Салат на зиму про запас: вкуснее соленых огурцов и помидоров
Салат на зиму про запас: вкуснее соленых огурцов и помидоров
София Ротару показала фото в купальнике. Богиня!
София Ротару показала фото в купальнике. Богиня!
Нарушила молчание: Эрика Герцег высказалась о Константине Меладзе
Нарушила молчание: Эрика Герцег высказалась о Константине Меладзе
Кім Кардашьян показала, як виглядає у повсякденному житті
Кім Кардашьян показала, як виглядає у повсякденному житті
Звездные пары с огромной разницей в росте
Звездные пары с огромной разницей в росте
Незабываемо вкусный салат по-королевски
Незабываемо вкусный салат по-королевски
Які дівчата вважалися еталонами краси в 70-ті
Які дівчата вважалися еталонами краси в 70-ті