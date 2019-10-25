Брауни на Хэллоуин: рецепт праздничного десерта от Марты Стюарт

Дети будут в восторге от такого угощения

Брауни на Хэллоуин Фото: Depositphotos

Брауни – самый простой десерт, который можно приготовить на Хэллоуин. Темный какао-порошок и коричневый сахар придают им потрясающий вкус и аромат.

Смотрите видео, как создать праздничную атмосферу на Хэллоуин:

Декор в виде паутинки и мумий делается из белковой глазури и мелких конфеток.

Брауни на Хэллоуин от Марты Стюарт

Время приготовления:

1 час 15 минут

Калорийность:

466 ккал на 100 г

Ингредиенты:

225 г масла

1 1/4 чашки муки

1 1/4 чайной ложки соли

1 1/2 чашки сахарного песка

1/2 чашки светло-коричневого сахара

1 чашка несладкого какао-порошка

4 больших яйца, комнатной температуры

2 чайных ложки ванильного экстракта

Конфеты в виде глаз – для украшения

Для глазури:

2 чашки сахарной пудры

2 1/2 столовых ложки порошка безе

1/4 чашки воды

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 ºС. Смажьте маслом форму размером 20 на 33 см. Застелите пергаментом, еще раз смажьте маслом и присыпьте мукой. Стряхните излишки и отложите в сторону. Перемешайте муку и соль. Растопите сливочное масло, добавьте оба вида сахара, затем какао-порошок. Добавьте яйца по одному, каждый раз перемешивая. Добавьте ваниль. Всыпьте мучную смесь и перемешайте. Вылейте жидкое тесто в подготовленную форму; разгладьте верх с помощью лопатки. Выпекайте около 30 минут. Дайте остыть на решетке 30 минут, затем достаньте пирожные из формы. Полностью остудите брауни на решетке, затем разрежьте на 24 части (для паутинки сделайте квадраты; для мумий – прямоугольники). Для глазури взбейте сахарную пудру, порошок безе и воду миксером на низкой скорости, пока масса не станет пушистой, но плотной, от 7 до 8 минут. Нарисуйте на пирожных паутинку и "мумий", вставьте "глаза". Для паутинки глазурь нужно сложить в пакет и отрезать крошечный уголок. Декор для "мумий" удобно делать с помощью кондитерского мешка и насадки "Лента".

Как сделать простую белковую глазурь

Ингредиенты:

1 яичный белок

225 г сахарной пудры

Способ приготовления:

Белок взбить в крепкую пену (до пиков). Всыпать половину сахарной пудры и взбить до полной гладкости. Всыпать оставшуюся пудру и перемешать. Дать глазури постоять 10 минут и сразу использовать.

Напомним, ранее мы делились лучшими идеями тыкв на Хэллоуин от Марты Стюарт. "Сегодня" также рассказывали, какие блюда можно приготовить на Хэллоуин.

Все подробности в спецтеме Halloween

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