Брауни с малиной в духовке: рецепт приготовления
Готовим американские шоколадные пирожные с ягодами
Брауни – это вкусные американские пирожные, которые готовятся из черного шоколада. В тесто часто добавляют наполнители: кусочки шоколада, орехи, ириски, а также разные фрукты и ягоды.
Мы расскажем, как приготовить брауни с малиной. Такая летняя выпечка точно придется вам по вкусу – насыщенное шоколадное тесто с приятной кислинкой ягод. Перед подачей пирожные можно посыпать просеянным какао-порошком.
Брауни в духовке с малиной
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 246 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Масло сливочное – 200 г
- Шоколад черный (56% какао и больше) – 200 г
- Сахар – 200 г
- Яйца – 3 штуки
- Мука – 100 г
- Какао-порошок – 40 г
- Малина – 1 стакан
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Способ приготовления:
- Форму размером 20х30 см смажьте маслом и застелите пергаментной бумагой.
- Разогрейте духовку до 170 ºС.
- В сотейнике с толстым дном растопите сливочное масло, порезанное на кусочки, и поломанный на куски шоколад. Поставьте на умеренный огонь и растопите, периодически помешивая.
- В глубокой миске взбейте яйца и сахар до пышной белой массы. Влейте шоколадно-масляную смесь, еще раз взбейте.
- Всыпьте муку и какао, перемешайте до однородности.
- Вылейте тесто в форму, разровняйте. Сверху выложите малину.
- Поставьте форму с тестом в разогретую духовку. Выпекайте 45-50 минут.
Как подавать брауни
Остудите пирожные, затем поставьте их в холодильник на несколько часов. Перед подачей разрежьте на порционные квадраты.
Смотрите видео, как испечь брауни со свеклой:
Напомним, ранее мы делились быстрым рецептом брауни и писали, как приготовить брауни с орехами от Крис Дженнер.
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