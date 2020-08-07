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Брауни с малиной в духовке: рецепт приготовления

Сегодня, 09:09

Готовим американские шоколадные пирожные с ягодами

Брауни – это вкусные американские пирожные, которые готовятся из черного шоколада. В тесто часто добавляют наполнители: кусочки шоколада, орехи, ириски, а также разные фрукты и ягоды.

Мы расскажем, как приготовить брауни с малиной. Такая летняя выпечка точно придется вам по вкусу – насыщенное шоколадное тесто с приятной кислинкой ягод. Перед подачей пирожные можно посыпать просеянным какао-порошком.

Брауни в духовке с малиной

Брауни из черного шоколада с малиной
Брауни из черного шоколада с малиной
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 246 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Масло сливочное – 200 г
  • Шоколад черный (56% какао и больше) – 200 г
  • Сахар – 200 г
  • Яйца – 3 штуки
  • Мука – 100 г
  • Какао-порошок – 40 г
  • Малина – 1 стакан

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Способ приготовления:

  1. Форму размером 20х30 см смажьте маслом и застелите пергаментной бумагой.
  2. Разогрейте духовку до 170 ºС.
  3. В сотейнике с толстым дном растопите сливочное масло, порезанное на кусочки, и поломанный на куски шоколад. Поставьте на умеренный огонь и растопите, периодически помешивая.
  4. В глубокой миске взбейте яйца и сахар до пышной белой массы. Влейте шоколадно-масляную смесь, еще раз взбейте.
  5. Всыпьте муку и какао, перемешайте до однородности.
  6. Вылейте тесто в форму, разровняйте. Сверху выложите малину.
  7. Поставьте форму с тестом в разогретую духовку. Выпекайте 45-50 минут.

Как подавать брауни

Остудите пирожные, затем поставьте их в холодильник на несколько часов. Перед подачей разрежьте на порционные квадраты.

Смотрите видео, как испечь брауни со свеклой:

Напомним, ранее мы делились быстрым рецептом брауни и писали, как приготовить брауни с орехами от Крис Дженнер.

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Источник: Сегодня
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