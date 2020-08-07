Брауни с малиной в духовке: рецепт приготовления

Готовим американские шоколадные пирожные с ягодами

Брауни – это вкусные американские пирожные, которые готовятся из черного шоколада. В тесто часто добавляют наполнители: кусочки шоколада, орехи, ириски, а также разные фрукты и ягоды.

Мы расскажем, как приготовить брауни с малиной. Такая летняя выпечка точно придется вам по вкусу – насыщенное шоколадное тесто с приятной кислинкой ягод. Перед подачей пирожные можно посыпать просеянным какао-порошком.

Брауни в духовке с малиной

Брауни из черного шоколада с малиной Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

246 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Масло сливочное – 200 г

Шоколад черный (56% какао и больше) – 200 г

Сахар – 200 г

Яйца – 3 штуки

Мука – 100 г

Какао-порошок – 40 г

Малина – 1 стакан

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Способ приготовления:

Форму размером 20х30 см смажьте маслом и застелите пергаментной бумагой. Разогрейте духовку до 170 ºС. В сотейнике с толстым дном растопите сливочное масло, порезанное на кусочки, и поломанный на куски шоколад. Поставьте на умеренный огонь и растопите, периодически помешивая. В глубокой миске взбейте яйца и сахар до пышной белой массы. Влейте шоколадно-масляную смесь, еще раз взбейте. Всыпьте муку и какао, перемешайте до однородности. Вылейте тесто в форму, разровняйте. Сверху выложите малину. Поставьте форму с тестом в разогретую духовку. Выпекайте 45-50 минут.

Как подавать брауни

Остудите пирожные, затем поставьте их в холодильник на несколько часов. Перед подачей разрежьте на порционные квадраты.

Смотрите видео, как испечь брауни со свеклой:

Напомним, ранее мы делились быстрым рецептом брауни и писали, как приготовить брауни с орехами от Крис Дженнер.

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