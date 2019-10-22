Брюссельская капуста: польза, вред и секреты приготовления
Сезон брюссельской капусты длится с поздней осени до весны
Брюссельская капуста может похвастаться высоким содержанием многих питательных веществ. Так что обязательно включите этот овощ в свое меню.
Смотрите видео, как приготовить овощи на гриле:
Брюссельская капуста очень проста в приготовлении. Ее едят жареной, вареной, тушеной или запеченной. Калорийность брюссельской капусты – 43 ккал на 100 г.
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Чтобы запечь брюссельскую капусту в духовке, срежьте основание кочерыжки и удалите внешние листья. Смешайте кочанчики с небольшим количеством оливкового масла, соли и перца, а затем готовьте их на противне, пока они не станут хрустящими.
Брюссельская капуста: польза для здоровья
- Брюссельская капуста отличается низким содержанием калорий, но высоким содержанием многих питательных веществ, особенно клетчатки, витамина К и витамина С;
- Овощ содержит кемпферол, антиоксидант, который может уменьшить риск рака, снять воспаление и укрепить здоровье сердца;
- Брюссельская капуста богата клетчаткой, что поддерживает здоровье пищеварительной системы и снижает риск сердечных заболеваний и диабета;
- Капуста содержит витамин К, который важен для свертывания крови и метаболизма костной ткани;
- Клетчатка и антиоксиданты в брюссельской капусте помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови;
- Брюссельская капуста является хорошим источником жирных кислот омега-3 ALA, которые могут уменьшить воспаление, резистентность к инсулину, снижение когнитивных функций и триглицеридов в крови;
- Богата сульфорафаном, с помощью которого увеличивается производство фермента, отвечающего за улучшение иммунитета. Все это позволяет попрощаться с химическими веществами, способными вызвать в организме рак;
- Брюссельская капуста включает витамин С, антиоксидант, который важен для иммунитета, усвоения железа, выработки коллагена, роста и восстановления тканей.
Брюссельская капуста: кому нельзя есть
- Брюссельская капуста вредна людям с повышенной кислотностью желудка, не рекомендована при обострении ЖКТ и при проблемах с щитовидной железой, при подагре и гастрите;
- Блюда из брюссельской капусты противопоказаны после инфаркта и людям, страдающим болезнью Крона;
- При аллергии следует употреблять этот овощ с осторожностью.
Брюссельская капуста: как готовить
Из брюссельской капусты можно приготовить множество вкусных и полезных блюд: капуста подходит для супов и запеканок, ее можно фаршировать или обжаривать с сыром, яйцом или беконом. В пищу идут небольшие кочанчики, которые употребляют в свежем, вареном, тушеном и жареном виде.
Капусту также используют для приготовления салатов, овощных рагу и в качестве гарнира к мясным блюдам.
Если брюссельскую капусту готовить слишком долго, она становится очень мягкой и приобретает резкий, неприятный запах. Недоваренная капуста на вкус не лучше, поэтому желательно готовить этот овощ аккуратно.
Рецепт картофельных котлет с брюссельской капустой и зеленью
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- Картофель – 1 кг
- Оливковое или подсолнечное масло – 3 ст.л.
- Брюссельская капуста – 500 г
- Кинза или петрушка, порезанная – 3 ст.л.
- Шнитт-лук, порезанный (можно заменить зеленым луком) – 1 ст.л.
- Соль, перец, специи – по вкусу
- Мука
- Растительное масло – для обжаривания
Способ приготовления:
- Почистить картофель, порезать на средние куски и поставить вариться.
- Тем временем подготовить брюссельскую капусту. Для этого отрезать примерно 0.5 см от корешка и убрать наружные листья. Если кочанчики очень большие, то разрезать пополам.
- Примерное за 5 минут до готовности картофеля добавить в кастрюлю брюссельскую капусту.
- Капусту убрать из кастрюли, воду слить, картофель вернуть в кастрюлю и оставить на очень маленьком огне, чтобы из картофеля немного выпарилась влага.
- Тем временем мелко порезать капусту. Для этого разрезать каждый кочанчик пополам и нарезать на полукольца.
- Истолочь картофель в пюре, добавив растительное масло.
- Добавить порезанную капусту и зелень, перемешать. Проверить тесто на специи и добавить соль, перец по вкусу.
- Сформировать из пюре небольшие котлетки и обвалять их в муке.
- Жарить на растительном масле по несколько минут с каждой стороны, пока они не подрумянятся и не прогреются внутри.
Напомним, ранее мы писали о пользе и вреде брокколи. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить квашеную капусту.
Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов
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