Брюссельская капуста: польза, вред и секреты приготовления

Сезон брюссельской капусты длится с поздней осени до весны

Брюссельская капуста богата витаминами и клетчаткой Фото: freepik.com

Брюссельская капуста может похвастаться высоким содержанием многих питательных веществ. Так что обязательно включите этот овощ в свое меню.

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Брюссельская капуста очень проста в приготовлении. Ее едят жареной, вареной, тушеной или запеченной. Калорийность брюссельской капусты – 43 ккал на 100 г.

Чтобы запечь брюссельскую капусту в духовке, срежьте основание кочерыжки и удалите внешние листья. Смешайте кочанчики с небольшим количеством оливкового масла, соли и перца, а затем готовьте их на противне, пока они не станут хрустящими.

Брюссельская капуста: польза для здоровья

Брюссельская капуста содержит антиоксиданты Фото: Pixabay

Брюссельская капуста отличается низким содержанием калорий, но высоким содержанием многих питательных веществ, особенно клетчатки, витамина К и витамина С;

Овощ содержит кемпферол, антиоксидант, который может уменьшить риск рака, снять воспаление и укрепить здоровье сердца;

Брюссельская капуста богата клетчаткой, что поддерживает здоровье пищеварительной системы и снижает риск сердечных заболеваний и диабета;

Капуста содержит витамин К, который важен для свертывания крови и метаболизма костной ткани;

Клетчатка и антиоксиданты в брюссельской капусте помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови;

Брюссельская капуста является хорошим источником жирных кислот омега-3 ALA, которые могут уменьшить воспаление, резистентность к инсулину, снижение когнитивных функций и триглицеридов в крови;

Богата сульфорафаном, с помощью которого увеличивается производство фермента, отвечающего за улучшение иммунитета. Все это позволяет попрощаться с химическими веществами, способными вызвать в организме рак;

Брюссельская капуста включает витамин С, антиоксидант, который важен для иммунитета, усвоения железа, выработки коллагена, роста и восстановления тканей.

Брюссельская капуста: кому нельзя есть

Брюссельская капуста имеет противопоказания Фото: Pixabay

Брюссельская капуста вредна людям с повышенной кислотностью желудка, не рекомендована при обострении ЖКТ и при проблемах с щитовидной железой, при подагре и гастрите;

Блюда из брюссельской капусты противопоказаны после инфаркта и людям, страдающим болезнью Крона;

При аллергии следует употреблять этот овощ с осторожностью.

Брюссельская капуста: как готовить

Брюссельскую капусту часто готовят с беконом Фото: Pixabay

Из брюссельской капусты можно приготовить множество вкусных и полезных блюд: капуста подходит для супов и запеканок, ее можно фаршировать или обжаривать с сыром, яйцом или беконом. В пищу идут небольшие кочанчики, которые употребляют в свежем, вареном, тушеном и жареном виде.

Капусту также используют для приготовления салатов, овощных рагу и в качестве гарнира к мясным блюдам.

Если брюссельскую капусту готовить слишком долго, она становится очень мягкой и приобретает резкий, неприятный запах. Недоваренная капуста на вкус не лучше, поэтому желательно готовить этот овощ аккуратно.

Рецепт картофельных котлет с брюссельской капустой и зеленью

Котлеты с брюссельской капустой Фото: Pixabay

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Картофель – 1 кг

Оливковое или подсолнечное масло – 3 ст.л.

Брюссельская капуста – 500 г

Кинза или петрушка, порезанная – 3 ст.л.

Шнитт-лук, порезанный (можно заменить зеленым луком) – 1 ст.л.

Соль, перец, специи – по вкусу

Мука

Растительное масло – для обжаривания

Способ приготовления:

Почистить картофель, порезать на средние куски и поставить вариться. Тем временем подготовить брюссельскую капусту. Для этого отрезать примерно 0.5 см от корешка и убрать наружные листья. Если кочанчики очень большие, то разрезать пополам. Примерное за 5 минут до готовности картофеля добавить в кастрюлю брюссельскую капусту. Капусту убрать из кастрюли, воду слить, картофель вернуть в кастрюлю и оставить на очень маленьком огне, чтобы из картофеля немного выпарилась влага. Тем временем мелко порезать капусту. Для этого разрезать каждый кочанчик пополам и нарезать на полукольца. Истолочь картофель в пюре, добавив растительное масло. Добавить порезанную капусту и зелень, перемешать. Проверить тесто на специи и добавить соль, перец по вкусу. Сформировать из пюре небольшие котлетки и обвалять их в муке. Жарить на растительном масле по несколько минут с каждой стороны, пока они не подрумянятся и не прогреются внутри.

Напомним, ранее мы писали о пользе и вреде брокколи. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить квашеную капусту.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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