Бугаца: рецепт греческого слоеного пирога с заварным кремом

Рецепт сладкой бугацы из слоеного теста с заварным кремом и апельсинами

Бугаца – это очень вкусный греческий пирог из слоеного теста с заварным кремом на основе манки. Иногда его делают соленым, добавляя в начинку сыр, мясной фарш или шпинат.

Особенное распространение пирог получил в Салониках и Серресе. Принципом приготовления бугаца похожа на австрийский штрудель с яблоками.

Бугаца с заварным кремом и апельсинами

Бугаца с заварным кремом: рецепт Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

237 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Готовое слоеное тесто – 1 кг

Молоко – 800 г

Сахар – 0,5 ст.

Яйцо – 3 шт.

Сливочное масло – 85 г

Ванильный сахар – щепотка

Апельсин – 1 шт.

Манная крупа – 4 ст. л.

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Способ приготовления:

Манную крупу смешайте с сахаром (чтобы не взялась при варке комочками) и засыпьте в кипящее молоко, постоянно помешивая. Сварите густую манную кашу, добавьте в нее сливочное масло, яйца и ванилин. Все это тщательно перемешайте (можно взбить блендером). Апельсин очистите от кожуры, а дольки — от кожицы, нарежьте мелкими кусочками и добавьте в крем. По желанию можно добавить и тертую на мелкой терке цедру апельсина. Теперь тонко раскатанное тесто и крем нужно переложить по принципу греческого флага: слой теста, толстый слой крема. Верхний слой теста смажьте взбитым яйцом и запекайте в духовке при 180 °С в течение 40 минут.

Как подавать пирог

Остудите, по желанию украсьте сахарной пудрой, свежей малиной и листиками мяты.

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