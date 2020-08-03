Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Бугаца: рецепт греческого слоеного пирога с заварным кремом

Сегодня, 17:00

Рецепт сладкой бугацы из слоеного теста с заварным кремом и апельсинами

Бугаца – это очень вкусный греческий пирог из слоеного теста с заварным кремом на основе манки. Иногда его делают соленым, добавляя в начинку сыр, мясной фарш или шпинат.

Особенное распространение пирог получил в Салониках и Серресе. Принципом приготовления бугаца похожа на австрийский штрудель с яблоками.

Бугаца с заварным кремом и апельсинами

Бугаца с заварным кремом: рецепт
Бугаца с заварным кремом: рецепт
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 237 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Готовое слоеное тесто – 1 кг
  • Молоко – 800 г
  • Сахар – 0,5 ст.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Сливочное масло – 85 г
  • Ванильный сахар – щепотка
  • Апельсин – 1 шт.
  • Манная крупа – 4 ст. л.

Читайте также:
Как испечь тарт с заварным кремом и фруктами

Способ приготовления:

  1. Манную крупу смешайте с сахаром (чтобы не взялась при варке комочками) и засыпьте в кипящее молоко, постоянно помешивая.
  2. Сварите густую манную кашу, добавьте в нее сливочное масло, яйца и ванилин. Все это тщательно перемешайте (можно взбить блендером).
  3. Апельсин очистите от кожуры, а дольки — от кожицы, нарежьте мелкими кусочками и добавьте в крем. По желанию можно добавить и тертую на мелкой терке цедру апельсина.
  4. Теперь тонко раскатанное тесто и крем нужно переложить по принципу греческого флага: слой теста, толстый слой крема. Верхний слой теста смажьте взбитым яйцом и запекайте в духовке при 180 °С в течение 40 минут.

Как подавать пирог

Остудите, по желанию украсьте сахарной пудрой, свежей малиной и листиками мяты.

Смотрите видео, как испечь итальянский рисовый пирог:

Напомним, ранее мы делились рецептом "Наполеона" с заварным кремом и ягодами от Юлии Высоцкой.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Как испечь творожный пирог с абрикосами в духовке Рецепт легкого чизкейка в стаканчиках с гранолой и ягодами Выпечка с лисичками: три простых рецепта Что приготовить из невкусных персиков: три простых рецепта
пирог десерт выпечка слоеное тесто заварной крем
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Украинка с 13-м размером бюста показала щедрость природы
Украинка с 13-м размером бюста показала щедрость природы
Інна Білоконь показала нове фото з чоловіком
Інна Білоконь показала нове фото з чоловіком
Шеф-повар Клопотенко раскрыл рецепт невероятно вкусной гречки
Шеф-повар Клопотенко раскрыл рецепт невероятно вкусной гречки
Пристрасна Кароль на пляжі помірялася формами з мамою Дана Балана
Пристрасна Кароль на пляжі помірялася формами з мамою Дана Балана

Популярные статьи

Сегодня, 14:13Fun

Илон Маск заявил, что пирамиды построили пришельцы: появилась реакция властей Египта

Сегодня, 11:38Events

Полнолуние 3 августа: что нельзя делать в этот день

Сегодня, 08:00Шоу-бизнес

Ирина Федишин в ярком купальнике на пляже показала идеальную фигуру: фото

Сегодня, 07:51Психология

Самые высокомерные знаки зодиака, которые считают себя лучше других

Сегодня, 05:51Психология

Гороскоп на сегодня 3 августа: Водолею нельзя лениться, а Рыбам пора переходить к активным действиям

Вчера, 19:40Events

Гороскоп на завтра 3 августа 2020 года: кому из знаков зодиака грозит обман

Вчера, 14:42Events

Сегодня Ильин день-2020: узнайте, почему нельзя купаться в этот день

Вчера, 10:43Events

Сегодня Ильин день-2020: история и традиции праздника

Вчера, 09:05Шоу-бизнес

Наталье Могилевской – 45: ТОП-5 песен певицы, которые заставят вас поностальгировать

Вчера, 07:17Events

Ильин день-2020: яркие открытки, поздравления, картинки и стихи

Вчера, 06:40Психология

Гороскоп на неделю 2-8 августа: все знаки зодиака

Вчера, 06:30Events

Именины Ильи 2 августа: поздравления с днем ангела в стихах и прозе

1 августаFun

Ильин день: что ни в коем случае нельзя делать и приметы дня

1 августаТехно

Разоряют владельцев: ТОП-7 самых ненадежных авто с пробегом

1 августаАфиша

Джейсону Момоа – 41! Лучшие роли звезды "Игры престолов"

1 августаFun

1 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Новости партнеров

Экс-Nikita в мини-бикини задрала ногу: даже Волочкова позавидует
Экс-Nikita в мини-бикини задрала ногу: даже Волочкова позавидует
Счастливая Волочкова похвасталась, как ее балует новый любовник
Счастливая Волочкова похвасталась, как ее балует новый любовник
Невеста Роналду в тесном бикини показала, чем очаровала футболист
Невеста Роналду в тесном бикини показала, чем очаровала футболист
Томная Ана Чери сразила фигурой, фанаты ревут от восторга
Томная Ана Чери сразила фигурой, фанаты ревут от восторга
Корейская Кардашьян сняла белье и показала настоящий размер
Корейская Кардашьян сняла белье и показала настоящий размер
Эти каши хуже отравы: разрушат и кишечник, и кости
Эти каши хуже отравы: разрушат и кишечник, и кости
Дочь Поляковой удивила признанием о женщине, которая ее воспитала
Дочь Поляковой удивила признанием о женщине, которая ее воспитала
Кончита Вурст встревожила фанатов обнаженным фото
Кончита Вурст встревожила фанатов обнаженным фото

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять