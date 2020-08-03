Бугаца: рецепт греческого слоеного пирога с заварным кремом
Рецепт сладкой бугацы из слоеного теста с заварным кремом и апельсинами
Бугаца – это очень вкусный греческий пирог из слоеного теста с заварным кремом на основе манки. Иногда его делают соленым, добавляя в начинку сыр, мясной фарш или шпинат.
Особенное распространение пирог получил в Салониках и Серресе. Принципом приготовления бугаца похожа на австрийский штрудель с яблоками.
Бугаца с заварным кремом и апельсинами
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 237 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Готовое слоеное тесто – 1 кг
- Молоко – 800 г
- Сахар – 0,5 ст.
- Яйцо – 3 шт.
- Сливочное масло – 85 г
- Ванильный сахар – щепотка
- Апельсин – 1 шт.
- Манная крупа – 4 ст. л.
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Способ приготовления:
- Манную крупу смешайте с сахаром (чтобы не взялась при варке комочками) и засыпьте в кипящее молоко, постоянно помешивая.
- Сварите густую манную кашу, добавьте в нее сливочное масло, яйца и ванилин. Все это тщательно перемешайте (можно взбить блендером).
- Апельсин очистите от кожуры, а дольки — от кожицы, нарежьте мелкими кусочками и добавьте в крем. По желанию можно добавить и тертую на мелкой терке цедру апельсина.
- Теперь тонко раскатанное тесто и крем нужно переложить по принципу греческого флага: слой теста, толстый слой крема. Верхний слой теста смажьте взбитым яйцом и запекайте в духовке при 180 °С в течение 40 минут.
Как подавать пирог
Остудите, по желанию украсьте сахарной пудрой, свежей малиной и листиками мяты.
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