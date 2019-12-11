Булгур с курицей и овощами на сковороде: рецепт дня
Рецепт булгура с куриным филе, овощами и пряностями
Булгур с овощами и куриным филе – вкусное, сытное и полезно блюдо для всей семьи. Рецепт можно каждый раз менять, добавляя разные овощи и пряности.
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Чтобы булгур при варке получился рассыпчатым, его следует предварительно обжарить на растительном или сливочном масле и только потом залить водой. Крупа обычно готовится 20-30 минут.
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Булгур с курицей и овощами
Время приготовления:
- 1 час + время для маринования
Калорийность:
- 216 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 куриная грудка
- 200 г булгура
- 1 морковь
- 1 луковица
- 1 помидор
- 1 сладкий перец
- Соль, пряности – по вкусу
- Зелень – по вкусу
- Растительное масло – для жарки
Для маринада:
- 50 мл соевого соуса
- 1 ч.л. горчицы
- Немного кориандра
Способ приготовления:
- Куриное филе нарезать крупной соломкой и замариновать в смеси соевого соуса, горчицы и кориандра. Оставить минимум на 2 часа, лучше на ночь.
- Обжарить грудку до золотистой корочки.
- На подсолнечном масле обжарить лук, морковь, перец. Добавить измельченный в блендере помидор и прогреть.
- Отварить булгур по инструкции на упаковке.
- Соединить курицу, булгур, овощи, соль, пряности и тушить до готовности.
- В конце добавить мелко нарезанную зелень (петрушку или кинзу).
Какие специи добавить в булгур
Вы можете использовать кориандр, бадьян, копченую паприку и смесь молотых перцев.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить постный плов из булгура. "Сегодня" также делились рецептом фаршированного перца с булгуром.
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