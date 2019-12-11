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Булгур с курицей и овощами на сковороде: рецепт дня

Рецепт булгура с куриным филе, овощами и пряностями

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:05
Булгур с курицей и овощами
Булгур с курицей и овощами
Фото: Depositphotos

Булгур с овощами и куриным филе – вкусное, сытное и полезно блюдо для всей семьи. Рецепт можно каждый раз менять, добавляя разные овощи и пряности.

Смотрите видео, как приготовить куриные маффины:

Чтобы булгур при варке получился рассыпчатым, его следует предварительно обжарить на растительном или сливочном масле и только потом залить водой. Крупа обычно готовится 20-30 минут.

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Булгур с курицей и овощами

Время приготовления:

  • 1 час + время для маринования

Калорийность:

  • 216 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 куриная грудка
  • 200 г булгура
  • 1 морковь
  • 1 луковица
  • 1 помидор
  • 1 сладкий перец
  • Соль, пряности – по вкусу
  • Зелень – по вкусу
  • Растительное масло – для жарки

Для маринада:

  • 50 мл соевого соуса
  • 1 ч.л. горчицы
  • Немного кориандра

Способ приготовления:

  1. Куриное филе нарезать крупной соломкой и замариновать в смеси соевого соуса, горчицы и кориандра. Оставить минимум на 2 часа, лучше на ночь.
  2. Обжарить грудку до золотистой корочки.
  3. На подсолнечном масле обжарить лук, морковь, перец. Добавить измельченный в блендере помидор и прогреть.
  4. Отварить булгур по инструкции на упаковке.
  5. Соединить курицу, булгур, овощи, соль, пряности и тушить до готовности.
  6. В конце добавить мелко нарезанную зелень (петрушку или кинзу).

Какие специи добавить в булгур

Вы можете использовать кориандр, бадьян, копченую паприку и смесь молотых перцев.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить постный плов из булгура. "Сегодня" также делились рецептом фаршированного перца с булгуром.

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Источник: Сегодня
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