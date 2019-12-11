Булгур с курицей и овощами на сковороде: рецепт дня

Рецепт булгура с куриным филе, овощами и пряностями

Булгур с курицей и овощами Фото: Depositphotos

Булгур с овощами и куриным филе – вкусное, сытное и полезно блюдо для всей семьи. Рецепт можно каждый раз менять, добавляя разные овощи и пряности.

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Чтобы булгур при варке получился рассыпчатым, его следует предварительно обжарить на растительном или сливочном масле и только потом залить водой. Крупа обычно готовится 20-30 минут.

Булгур с курицей и овощами

Время приготовления:

1 час + время для маринования

Калорийность:

216 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 куриная грудка

200 г булгура

1 морковь

1 луковица

1 помидор

1 сладкий перец

Соль, пряности – по вкусу

Зелень – по вкусу

Растительное масло – для жарки

Для маринада:

50 мл соевого соуса

1 ч.л. горчицы

Немного кориандра

Способ приготовления:

Куриное филе нарезать крупной соломкой и замариновать в смеси соевого соуса, горчицы и кориандра. Оставить минимум на 2 часа, лучше на ночь. Обжарить грудку до золотистой корочки. На подсолнечном масле обжарить лук, морковь, перец. Добавить измельченный в блендере помидор и прогреть. Отварить булгур по инструкции на упаковке. Соединить курицу, булгур, овощи, соль, пряности и тушить до готовности. В конце добавить мелко нарезанную зелень (петрушку или кинзу).

Какие специи добавить в булгур

Вы можете использовать кориандр, бадьян, копченую паприку и смесь молотых перцев.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить постный плов из булгура. "Сегодня" также делились рецептом фаршированного перца с булгуром.

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