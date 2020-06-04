Бутерброды и закуски для пикника: ТОП-5 оригинальных рецептов
Лучшие идеи закусок для пикника с фото
Закуски для пикника отличаются большим разнообразием. Самые простые – это нарезанные овощи, мясо, колбаса и сыр. Но на природу можно брать несладкую выпечку, рулеты из лаваша, всевозможные бутерброды, питы и сэндвичи. Это прекрасная альтернатива шашлыку, особенно если вы планируете поездку с детьми.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 6 больших яиц
- 2 столовые ложки греческого йогурта или майонеза
- 1 столовая ложка цельнозерновой горчицы
- Соль и перец
- 1 стебель сельдерея, помытый и нарезанный
- 1/4 стакана рубленого репчатого лука
- Немного лимонного сока
- 2 маленьких горсти салата
- 8 ломтиков цельнозернового или заквасочного хлеба, поджаренного
- 2 зубчика чеснока, очищенных
Способ приготовления:
- Положите яйца в кастрюлю и залейте холодной водой. Доведите до слабого кипения. Выключите огонь, накройте крышкой и дайте постоять ровно восемь минут. Переложите в миску с ледяной водой.
- Разбейте и очистите каждое яйцо, положите в миску среднего размера.
- Добавьте йогурт или майонез, горчицу, несколько щедрых щепоток соли и перца, сельдерей, лук и лимонный сок. Разомните вилкой.
- Натрите тосты чесноком, положите сверху латук. Выложите на один ломтик хлеба порцию яичного салата, накройте вторым тостом. Повторите с оставшимся хлебом.
Смотрите видео, как сделать необычные хот-доги с сырным соусом:
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 500 г муки
- 15 г сухих дрожжей
- 150 мл воды
- 2 ст.л. оливкового масла
- 3 вареных яйца
- 1 банка консервированного тунца
- 300 г салатных листьев
- 100 г пряной зелени
- 2 помидора
- 1 огурец
- 300 мл йогурта
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Дрожжи смешайте с частью воды, всыпьте немного муки.
- Муку насыпьте в миску, добавьте соль. Влейте дрожжи и растительное масло, добавьте остатки воды. Замесите тесто и оставьте в теплом месте на 40 минут.
- Разделите тесто на шесть шариков и выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой. Отправьте в разогретую до 120 ºС духовку на 10 минут.
- Нарежьте ингредиенты для салата кубиками, посолите и перемешайте.
- Немного раскатайте подошедшие шарики теста. Пеките при 180 ºС еще 6-10 минут. Пита должна оставаться белой.
- Надрежьте лепешки сбоку, положите внутрь зелень и салат.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1-2 листа размороженного слоеного дрожжевого теста
- Хорошая дижонская горчица
- 4 сосиски для хот-дога
- 1 яйцо, взбитое с 1 столовой ложкой воды
- Морская соль
- Свежемолотый черный перец
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 ºС.
- Положите холодное слоеное тесто на доску и отрежьте полоску длиной с сосиску для хот-дога и шириной 13 см.
- Щедро смажьте часть теста шириной 7 см дижонской горчицей.
- Поместите сосиску на конец теста, намазанный горчицей, и заверните на один оборот, чтобы сосиска была обернута в один слой теста и горчицы.
- Смажьте следующий участок теста шириной 2 см взбитым с водой яйцом и полностью заверните сосиску в тесто.
- Повторите с оставшимся тестом и сосисками.
- Поместите хот-доги швом вниз на противень, выстланный пергаментной бумагой. Смажьте взбитым яйцом и обильно посыпьте морской солью и перцем.
- Выпекайте в течение 15-20 минут, пока тесто не подрумянится.
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 2 багета
- 1 куриная грудка
- 200 г шампиньонов
- 3 помидора
- 1 луковица
- Зелень – по вкусу
- 250 г сметаны
- Твердый сыр – по вкусу
- Маслины – по вкусу
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Мелко нарезать курицу, грибы и лук.
- Обжарить их до готовности с использованием растительного масла. Посолить, поперчить, добавить сметану, довести до кипения. Снять с огня.
- Багеты разрезать вдоль пополам, вынуть из них мякиш.
- Заполнить хлеб готовой начинкой. Положить багеты в форму для запекания, застеленную фольгой.
- Посыпать хлеб сыром, натертым на крупной терке. Украсить дольками помидора, маслинами, зеленью и отправить в духовку запекаться при 200 °C на 20 минут.
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 1 стакан порезанной кубиками вареной куриной грудки
- 1 авокадо
- 1 яблоко
- 1/4 стакана мелко порезанного корня сельдерея
- 1/4 стакана нашинкованного лука
- Небольшой пучок кинзы и/или петрушки
- 2 ст. ложки сока лимона или лайма
- Соль, черный молотый перец
- Йогурт или майонез – по вкусу
Способ приготовления:
- Сложить в миску все ингредиенты, кроме зелени.
- Вилкой размять кусочки авокадо и перемешать.
- Добавить сок цитруса, йогурт, соль и перец.
- Присыпать свежей зеленью и еще раз тщательно перемешать.
- Подавать салат на бутербродах.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат с редисом для пикника. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами лаваша с сыром на костре.
Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников
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