Бутерброды и закуски для пикника: ТОП-5 оригинальных рецептов

Лучшие идеи закусок для пикника с фото

Закуски для пикника отличаются большим разнообразием. Самые простые – это нарезанные овощи, мясо, колбаса и сыр. Но на природу можно брать несладкую выпечку, рулеты из лаваша, всевозможные бутерброды, питы и сэндвичи. Это прекрасная альтернатива шашлыку, особенно если вы планируете поездку с детьми.

Сэндвичи с яичным салатом

Сэндвич с яичным салатом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

6 больших яиц

2 столовые ложки греческого йогурта или майонеза

1 столовая ложка цельнозерновой горчицы

Соль и перец

1 стебель сельдерея, помытый и нарезанный

1/4 стакана рубленого репчатого лука

Немного лимонного сока

2 маленьких горсти салата

8 ломтиков цельнозернового или заквасочного хлеба, поджаренного

2 зубчика чеснока, очищенных

Способ приготовления:

Положите яйца в кастрюлю и залейте холодной водой. Доведите до слабого кипения. Выключите огонь, накройте крышкой и дайте постоять ровно восемь минут. Переложите в миску с ледяной водой. Разбейте и очистите каждое яйцо, положите в миску среднего размера. Добавьте йогурт или майонез, горчицу, несколько щедрых щепоток соли и перца, сельдерей, лук и лимонный сок. Разомните вилкой. Натрите тосты чесноком, положите сверху латук. Выложите на один ломтик хлеба порцию яичного салата, накройте вторым тостом. Повторите с оставшимся хлебом.

Смотрите видео, как сделать необычные хот-доги с сырным соусом:

Пита с тунцом и овощами

Пита с тунцом и овощами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

500 г муки

15 г сухих дрожжей

150 мл воды

2 ст.л. оливкового масла

3 вареных яйца

1 банка консервированного тунца

300 г салатных листьев

100 г пряной зелени

2 помидора

1 огурец

300 мл йогурта

Соль, перец

Способ приготовления:

Дрожжи смешайте с частью воды, всыпьте немного муки. Муку насыпьте в миску, добавьте соль. Влейте дрожжи и растительное масло, добавьте остатки воды. Замесите тесто и оставьте в теплом месте на 40 минут. Разделите тесто на шесть шариков и выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой. Отправьте в разогретую до 120 ºС духовку на 10 минут. Нарежьте ингредиенты для салата кубиками, посолите и перемешайте. Немного раскатайте подошедшие шарики теста. Пеките при 180 ºС еще 6-10 минут. Пита должна оставаться белой. Надрежьте лепешки сбоку, положите внутрь зелень и салат.

Хот-доги из слоеного теста в духовке

Хот-дог из слоеного теста Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1-2 листа размороженного слоеного дрожжевого теста

Хорошая дижонская горчица

4 сосиски для хот-дога

1 яйцо, взбитое с 1 столовой ложкой воды

Морская соль

Свежемолотый черный перец

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 ºС. Положите холодное слоеное тесто на доску и отрежьте полоску длиной с сосиску для хот-дога и шириной 13 см. Щедро смажьте часть теста шириной 7 см дижонской горчицей. Поместите сосиску на конец теста, намазанный горчицей, и заверните на один оборот, чтобы сосиска была обернута в один слой теста и горчицы. Смажьте следующий участок теста шириной 2 см взбитым с водой яйцом и полностью заверните сосиску в тесто. Повторите с оставшимся тестом и сосисками. Поместите хот-доги швом вниз на противень, выстланный пергаментной бумагой. Смажьте взбитым яйцом и обильно посыпьте морской солью и перцем. Выпекайте в течение 15-20 минут, пока тесто не подрумянится.

Сэндвич-багет с курицей и грибами

Багет с начинкой в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

2 багета

1 куриная грудка

200 г шампиньонов

3 помидора

1 луковица

Зелень – по вкусу

250 г сметаны

Твердый сыр – по вкусу

Маслины – по вкусу

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Мелко нарезать курицу, грибы и лук. Обжарить их до готовности с использованием растительного масла. Посолить, поперчить, добавить сметану, довести до кипения. Снять с огня. Багеты разрезать вдоль пополам, вынуть из них мякиш. Заполнить хлеб готовой начинкой. Положить багеты в форму для запекания, застеленную фольгой. Посыпать хлеб сыром, натертым на крупной терке. Украсить дольками помидора, маслинами, зеленью и отправить в духовку запекаться при 200 °C на 20 минут.

Сэндвичи с куриным салатом

Салат из курицы на бутербродах Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

1 стакан порезанной кубиками вареной куриной грудки

1 авокадо

1 яблоко

1/4 стакана мелко порезанного корня сельдерея

1/4 стакана нашинкованного лука

Небольшой пучок кинзы и/или петрушки

2 ст. ложки сока лимона или лайма

Соль, черный молотый перец

Йогурт или майонез – по вкусу

Способ приготовления:

Сложить в миску все ингредиенты, кроме зелени. Вилкой размять кусочки авокадо и перемешать. Добавить сок цитруса, йогурт, соль и перец. Присыпать свежей зеленью и еще раз тщательно перемешать. Подавать салат на бутербродах.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат с редисом для пикника. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами лаваша с сыром на костре.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

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