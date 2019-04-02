Буженина в трех маринадах: как приготовить самое сочное мясо
В этом рецепте используется маринад, кефир и паста для натирания мяса перед запеканием
Для приготовления буженины обычно выбирают бескостную часть свинины: лопатку, шейку или задний бок. Благодаря маринованию в кефире мясо получается очень сочным и нежным, а специи дарят ему потрясающий аромат.
Буженина в трех маринадах
Ингредиенты:
- 1,5 кг свинины без кости
- 500 мл кефира
- 5 зубчиков чеснока
- 1-2 перца чили
- 4 ст. л. растительного масла
Для основного маринада:
- 1 ветка розмарина
- 4 ветки тимьяна
- 2 см имбиря
- 2 ч.л. соли
- 10 шт. перца горошком
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Рецепт приготовления:
- Возьмите большую кастрюлю. В нее должно поместиться мясо с запасом. Добавьте 2,5 литра воды и доведите до кипения.
- Имбирь разрежьте на 4-5 кусочков. Как только вода закипит, снимите кастрюлю с огня. Добавьте все ингредиенты для основного маринада и погрузите туда мясо.
- Оставьте остывать минимум на 2 часа, затем слейте маринад и залейте свинину кефиром. Мясо в кефире должно постоять минимум 6 часов.
- Подготовьте пасту, измельчив чеснок и перец (из перца нужно удалить семена). Добавьте в пасту растительное масло.
- Достаньте мясо из кефира и обсушите салфетками. Натрите мясо со всех сторон пастой из чеснока и перца.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и постелите на стол фольгу минимум в два слоя. Мясо плотно заверните в фольгу и поместите на противень.
- Отправьте в духовку на 1,5 часа при температуре 180 градусов. В конце запекания верх фольги можно открыть и подрумять мясо на гриле в течение 10-15 минут.
Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом свинины с яблоками и шалфеем от Джейми Оливера. Мы также писали, как приготовить буженину от Даши Малаховой.
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Источник: Сегодня