Буженина в трех маринадах: как приготовить самое сочное мясо

В этом рецепте используется маринад, кефир и паста для натирания мяса перед запеканием

Буженина в духовке с чесноком Фото: Depositphotos

Для приготовления буженины обычно выбирают бескостную часть свинины: лопатку, шейку или задний бок. Благодаря маринованию в кефире мясо получается очень сочным и нежным, а специи дарят ему потрясающий аромат.

Буженина в трех маринадах

Ингредиенты:

1,5 кг свинины без кости

500 мл кефира

5 зубчиков чеснока

1-2 перца чили

4 ст. л. растительного масла

Для основного маринада:

1 ветка розмарина

4 ветки тимьяна

2 см имбиря

2 ч.л. соли

10 шт. перца горошком

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Рецепт приготовления:

Возьмите большую кастрюлю. В нее должно поместиться мясо с запасом. Добавьте 2,5 литра воды и доведите до кипения. Имбирь разрежьте на 4-5 кусочков. Как только вода закипит, снимите кастрюлю с огня. Добавьте все ингредиенты для основного маринада и погрузите туда мясо. Оставьте остывать минимум на 2 часа, затем слейте маринад и залейте свинину кефиром. Мясо в кефире должно постоять минимум 6 часов. Подготовьте пасту, измельчив чеснок и перец (из перца нужно удалить семена). Добавьте в пасту растительное масло. Достаньте мясо из кефира и обсушите салфетками. Натрите мясо со всех сторон пастой из чеснока и перца. Разогрейте духовку до 180 градусов и постелите на стол фольгу минимум в два слоя. Мясо плотно заверните в фольгу и поместите на противень. Отправьте в духовку на 1,5 часа при температуре 180 градусов. В конце запекания верх фольги можно открыть и подрумять мясо на гриле в течение 10-15 минут.

Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом свинины с яблоками и шалфеем от Джейми Оливера. Мы также писали, как приготовить буженину от Даши Малаховой.

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