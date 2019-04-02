Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Буженина в трех маринадах: как приготовить самое сочное мясо

В этом рецепте используется маринад, кефир и паста для натирания мяса перед запеканием

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:15
Буженина в духовке с чесноком
Буженина в духовке с чесноком
Фото: Depositphotos

Для приготовления буженины обычно выбирают бескостную часть свинины: лопатку, шейку или задний бок. Благодаря маринованию в кефире мясо получается очень сочным и нежным, а специи дарят ему потрясающий аромат.

Буженина в трех маринадах

Ингредиенты:

  • 1,5 кг свинины без кости
  • 500 мл кефира
  • 5 зубчиков чеснока
  • 1-2 перца чили
  • 4 ст. л. растительного масла

Для основного маринада:

  • 1 ветка розмарина
  • 4 ветки тимьяна
  • 2 см имбиря
  • 2 ч.л. соли
  • 10 шт. перца горошком

Читайте также
Как приготовить блины с мясом и зеленью

Рецепт приготовления:

  1. Возьмите большую кастрюлю. В нее должно поместиться мясо с запасом. Добавьте 2,5 литра воды и доведите до кипения.
  2. Имбирь разрежьте на 4-5 кусочков. Как только вода закипит, снимите кастрюлю с огня. Добавьте все ингредиенты для основного маринада и погрузите туда мясо.
  3. Оставьте остывать минимум на 2 часа, затем слейте маринад и залейте свинину кефиром. Мясо в кефире должно постоять минимум 6 часов. 
  4. Подготовьте пасту, измельчив чеснок и перец (из перца нужно удалить семена). Добавьте в пасту растительное масло.
  5. Достаньте мясо из кефира и обсушите салфетками. Натрите мясо со всех сторон пастой из чеснока и перца.
  6. Разогрейте духовку до 180 градусов и постелите на стол фольгу минимум в два слоя. Мясо плотно заверните в фольгу и поместите на противень. 
  7. Отправьте в духовку на 1,5 часа при температуре 180 градусов. В конце запекания верх фольги можно открыть и подрумять мясо на гриле в течение 10-15 минут. 

Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом свинины с яблоками и шалфеем от Джейми Оливера. Мы также писали, как приготовить буженину от Даши Малаховой.

Смотрите видео, как выбрать безопасное и свежее мясо:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Рецепт дня: салат из авокадо, хурмы и помидоров черри Пасха 2019: ТОП-5 рецептов мясных блюд к празднику Рецепт дня: мясной рулет "Веллингтон-фарш" от Джейми Оливера Как вкусно запечь картошку в духовке
мясо свинина буженина рецепт
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Почему звезда «Гостьи из будущего» Алексей Фомкин умер в 26 лет
Почему звезда «Гостьи из будущего» Алексей Фомкин умер в 26 лет
Максим Виторган намекнул, кто станет его следующей женой
Максим Виторган намекнул, кто станет его следующей женой
Бродяга любви: пластические операции и скандалы Леонтьева
Бродяга любви: пластические операции и скандалы Леонтьева
Андрей Губин бросил работу и переехал в Таиланд с возлюбленной
Андрей Губин бросил работу и переехал в Таиланд с возлюбленной

Популярные статьи

Сегодня, 14:36Афиша

Умер актер из сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург"

Сегодня, 13:22Fun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

Сегодня, 10:10Wellness

Магнитные бури в апреле 2019 отменяются: приятный прогноз на месяц

Сегодня, 10:08Шоу-бизнес

Официально: хореограф Илона Гвоздева объявила о завершении карьеры

Сегодня, 08:00Food

Пасха 2019: ТОП-5 рецептов мясных блюд к празднику

Сегодня, 05:08Психология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам стоит потрудиться, а Овнам – провести время с друзьями

Вчера, 16:16Fun

Поздравления с 1 апреля в стихах: прикольные открытки и картинки

Вчера, 14:50Fun

Выходные дни и праздники в апреле 2019 в Украине

Вчера, 13:15Fun

55-летняя женщина родила ребенка для дочери

Вчера, 10:48Fun

Акулы потопили лодку с рыбаками: невероятное видео

Вчера, 09:25Fun

Странный танец невесты попал на видео и рассмешил сеть

31 мартаТехно

Фиаско: Apple отправили на "кладбище" перспективный проект

31 мартаFood

"МастерШеф. Профессионалы": кто покинул проект в пятом выпуске

31 мартаWellness

Как легко адаптироваться к переводу времени: ТОП-10 советов

31 мартаFood

Как покрасить перепелиные яйца на Пасху

31 мартаПсихология

Гороскоп на неделю: Близнецам стоит проявлять активность, а Львам не хвататься за все ради денег

Новости партнеров

Рита Дакота рассказала, как некоторые относились к Юлии Началовой
Рита Дакота рассказала, как некоторые относились к Юлии Началовой
Дмитрий Нагиев прокомментировал провокационный поступок сына
Дмитрий Нагиев прокомментировал провокационный поступок сына
Заворотнюк объяснила, почему назвала новорожденную дочь Милой
Заворотнюк объяснила, почему назвала новорожденную дочь Милой
Очаровательная жена Буяльского радует глаз. Фото
Очаровательная жена Буяльского радует глаз. Фото
«Прости, что не уберегли»: реакция звезд на смерть Юлии Началовой
«Прости, что не уберегли»: реакция звезд на смерть Юлии Началовой
Вера Брежнева: «Не могу ненавидеть Цекало»
Вера Брежнева: «Не могу ненавидеть Цекало»
Как выглядели российские знаменитости до славы
Как выглядели российские знаменитости до славы
Наталья Бондарчук: страдала и винила отца, пока не узнала правду
Наталья Бондарчук: страдала и винила отца, пока не узнала правду