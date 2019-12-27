Быстрые закуски на Новый год: ТОП-5 рецептов
Рецепты простых и вкусных праздничных закусок
Холодные закуски – важный пункт новогоднего меню. Они разогревают аппетит перед подачей основных блюд, украшают стол и создают атмосферу праздника.
Смотрите видео, как приготовить паштет из печени с коньяком:
Здесь мы собрали быстрые рецепты холодных закусок, которые помогут не только накрыть новогодний стол, но и, без сомнения, станут любимыми блюдами вашей семьи.
Канапе из огурцов с авокадо и лососем
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 1 средний огурец
- 1 большое авокадо, очищенное и без косточки
- 1/2 ст.л. сока лайма
- 170 г копченого лосося
- Зеленый лук – для подачи
- Черный перец – для подачи
Способ приготовления:
- Нарежьте огурец толщиной около 5 мм и положите на тарелку.
- Добавьте авокадо и сок лайма в миску и разомните вилкой в пюре.
- Намажьте ломтики огурца кремом из авокадо, а затем положите сверху тонкие кусочки копченого лосося.
- Украсьте каждый кусочек мелко нарезанным зеленым луком и черным перцем. Подавайте немедленно.
Тапенада из маслин
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- Маслины с косточками – 400 г
- Оливковое масло – 100 мл
- Каперсы – 100 г
- Филе анчоусов – 70 г
- Чеснок – 2 зубчика
- Черный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Маслины достать из рассола и очистить их от косточек. Сложить подготовленные маслины в чашу блендера.⠀
- Каперсы тоже достать из банки, обмакнуть от рассола салфетками и отправить к маслинам.⠀
- Также в чашу блендера сложить очищенный чеснок, филе анчоусов и измельчить до однородности. Смесь должна быть похожа на пасту.
- Не выключая блендер, добавить к пасте оливковое масло и черный молотый перец.
- Переложить получившуюся кремообразную пасту в миску, накрыть пищевой пленкой и отправить в холодильник примерно на несколько часов. От этого блюдо станет еще вкуснее.
Совет: Тапенаду подают в холодном виде – к запеченной рыбе или курице, к креветкам, нарезанным овощам. Пасту из оливок можно намазывать на багет, хлебцы или крекеры.
Паштет из копченой скумбрии
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- Рыба скумбрия копченая – 250 г
- Сыр сливочный – 200 г
- Лимон (сок) – 1 ч.л.
- Лимон (цедра) – 1 ст.л.
- Хрен – 1 ст.л.
- Зелень рубленая – 2 ст.л.
- Хлеб – для подачи
Способ приготовления:
- Скумбрию очистите, удалите кости, нарежьте, сложите в чашу блендера.
- Добавьте сливочный сыр, лимонный сок, цедру, хрен, измельчите.
- Посыпьте нашинкованной зеленью, подавайте с багетом.
Сырные шарики с крабовыми палочками
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- Крабовые палочки – 100 г
- Сыр – 50 г
- Яйца – 3 шт.
- Зубчик чеснока – 1 шт.
- Майонез – 2 ст. л.
- Зелень – по вкусу
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Яйца отварить вкрутую, остудить и очистить.
- Сыр натереть на мелкой терке в миску.
- Добавить тертые крабовые палочки и пропущенный через пресс чеснок.
- Добавить тертые яйца и майонез. Посолить по вкусу. Хорошо перемешать.
- Руками скатать небольшие порционные шарики и выложить на блюдо.
- По желанию украсить зеленью и подавать к столу.
Фаршированные яйца "Мышки"
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Яйца – 6 шт.
- Майонез – 2 ст.л.
- Горчица – 1 ч.л.
- Соль, перец – по вкусу
- Молотая паприка – по вкусу
Способ приготовления:
- Осторожно опустить куриные яйца в большую кастрюлю с кипящей водой. Варить на медленном огне в течение 10 минут.
- Слить жидкость и залить яйца холодной водой. Дать остыть. Очистить и разрезать вдоль пополам.
- Вынуть яичные желтки и поместить их в миску с майонезом и горчицей; добавить немного соли и перца.
- Размять до получения однородной пасты, а затем начинить этой смесью яичные белки.
- Сделать "ушки" из яичного белка, "глаза" – из горошин черного перца, "нос" – из красного перца, а "усы" – из волокон сыра "косичка".
Напомним, ранее мы писали, как приготовить простые и вкусные салаты на Новый год. "Сегодня" также делились рецептами салата "Грибная поляна".
Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
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