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Быстрые закуски на Новый год: ТОП-5 рецептов

Рецепты простых и вкусных праздничных закусок

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:40
Закуски на Новый год
Закуски на Новый год
Фото: Depositphotos

Холодные закуски – важный пункт новогоднего меню. Они разогревают аппетит перед подачей основных блюд, украшают стол и создают атмосферу праздника.

Смотрите видео, как приготовить паштет из печени с коньяком:

Здесь мы собрали быстрые рецепты холодных закусок, которые помогут не только накрыть новогодний стол, но и, без сомнения, станут любимыми блюдами вашей семьи.

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Канапе из огурцов с авокадо и лососем

Канапе из огурцов
Канапе из огурцов
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 1 средний огурец
  • 1 большое авокадо, очищенное и без косточки
  • 1/2 ст.л. сока лайма
  • 170 г копченого лосося
  • Зеленый лук – для подачи
  • Черный перец – для подачи

Способ приготовления:

  1. Нарежьте огурец толщиной около 5 мм и положите на тарелку.
  2. Добавьте авокадо и сок лайма в миску и разомните вилкой в пюре.
  3. Намажьте ломтики огурца кремом из авокадо, а затем положите сверху тонкие кусочки копченого лосося.
  4. Украсьте каждый кусочек мелко нарезанным зеленым луком и черным перцем. Подавайте немедленно.

Тапенада из маслин

Тапенада: рецепт с фото
Тапенада: рецепт с фото
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • Маслины с косточками – 400 г
  • Оливковое масло – 100 мл
  • Каперсы – 100 г
  • Филе анчоусов – 70 г
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Маслины достать из рассола и очистить их от косточек. Сложить подготовленные маслины в чашу блендера.⠀
  2. Каперсы тоже достать из банки, обмакнуть от рассола салфетками и отправить к маслинам.⠀
  3. Также в чашу блендера сложить очищенный чеснок, филе анчоусов и измельчить до однородности. Смесь должна быть похожа на пасту.
  4. Не выключая блендер, добавить к пасте оливковое масло и черный молотый перец.
  5. Переложить получившуюся кремообразную пасту в миску, накрыть пищевой пленкой и отправить в холодильник примерно на несколько часов. От этого блюдо станет еще вкуснее.

Совет: Тапенаду подают в холодном виде – к запеченной рыбе или курице, к креветкам, нарезанным овощам. Пасту из оливок можно намазывать на багет, хлебцы или крекеры.

Паштет из копченой скумбрии

Паштет из скумбрии
Паштет из скумбрии
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • Рыба скумбрия копченая – 250 г
  • Сыр сливочный – 200 г
  • Лимон (сок) – 1 ч.л.
  • Лимон (цедра) – 1 ст.л.
  • Хрен – 1 ст.л.
  • Зелень рубленая – 2 ст.л.
  • Хлеб – для подачи

Способ приготовления:

  1. Скумбрию очистите, удалите кости, нарежьте, сложите в чашу блендера.
  2. Добавьте сливочный сыр, лимонный сок, цедру, хрен, измельчите.
  3. Посыпьте нашинкованной зеленью, подавайте с багетом.

Сырные шарики с крабовыми палочками

Закуска с крабовыми палочками
Закуска с крабовыми палочками
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки – 100 г
  • Сыр – 50 г
  • Яйца – 3 шт.
  • Зубчик чеснока – 1 шт.
  • Майонез – 2 ст. л.
  • Зелень – по вкусу
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Яйца отварить вкрутую, остудить и очистить.
  2. Сыр натереть на мелкой терке в миску.
  3. Добавить тертые крабовые палочки и пропущенный через пресс чеснок.
  4. Добавить тертые яйца и майонез. Посолить по вкусу. Хорошо перемешать.
  5. Руками скатать небольшие порционные шарики и выложить на блюдо.
  6. По желанию украсить зеленью и подавать к столу.

Фаршированные яйца "Мышки"

Фаршированные яйца на Новый год
Фаршированные яйца на Новый год
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Яйца – 6 шт.
  • Майонез – 2 ст.л.
  • Горчица – 1 ч.л.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Молотая паприка – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Осторожно опустить куриные яйца в большую кастрюлю с кипящей водой. Варить на медленном огне в течение 10 минут.
  2. Слить жидкость и залить яйца холодной водой. Дать остыть. Очистить и разрезать вдоль пополам.
  3. Вынуть яичные желтки и поместить их в миску с майонезом и горчицей; добавить немного соли и перца.
  4. Размять до получения однородной пасты, а затем начинить этой смесью яичные белки.
  5. Сделать "ушки" из яичного белка, "глаза" – из горошин черного перца, "нос" – из красного перца, а "усы" – из волокон сыра "косичка".

Напомним, ранее мы писали, как приготовить простые и вкусные салаты на Новый год. "Сегодня" также делились рецептами салата "Грибная поляна".

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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