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Быстрый летний салат с зеленым горошком и фетой

Сегодня, 19:11

Такой салат состоит всего лишь из трех основных ингредиентов

Салат с зеленым горошком и сыром – легкое и вкусное блюдо, которое можно приготовить на обед или ужин. Он непременно порадует вас своим свежим летним вкусом.

Лайм в рецепте можно заменить лимоном, а вместо зеленого лука взять базилик или тархун.

Салат с фетой и зеленым горошком

Салат с горошком и фетой
Салат с горошком и фетой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут

Калорийность:

  • 150 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 банка (400 г) консервированного или 300 г вареного молодого зеленого горошка
  • 200 г феты
  • 150 г листьев молодого шпината или салатного микса
  • 1 лайм
  • 40 г зеленого лука
  • 30 г мл оливкового масла

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Способ приготовления:

  1. Фету порежьте кубиками, добавьте к сыру молодой горошек и листья салата.
  2. Заправьте оливковым маслом и сбрызните соком лайма.
  3. Подавайте, присыпав рубленым зеленым луком.

Как варить зеленый горошек

  • Извлечь горошины из стручков. Желтые и сморщенные бобы выбросить;
  • Наполнить кастрюлю на 2/3 объема холодной водой и довести до кипения. Добавить соль и соду из расчета 1 чайная ложка соли и 1/2 чайной ложки соды на 3 стакана воды;
  • Засыпать зеленый горошек в кипяток, накрыть кастрюлю крышкой и варить на сильном огне до готовности, от 5 до 10 минут. Чем моложе горошек, тем он быстрее сварится;
  • Готовый зеленый горошек откинуть на дуршлаг и промыть холодной водой.

Смотрите видео, как приготовить салат в пекинской капусте:

Напомним, ранее мы делились рецептом крем-супа из зеленого горошка, а также рассказывали, как приготовить жаркое из курицы, картофеля и зеленого горошка.

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Источник: Сегодня
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