Быстрый летний салат с зеленым горошком и фетой
Такой салат состоит всего лишь из трех основных ингредиентов
Салат с зеленым горошком и сыром – легкое и вкусное блюдо, которое можно приготовить на обед или ужин. Он непременно порадует вас своим свежим летним вкусом.
Лайм в рецепте можно заменить лимоном, а вместо зеленого лука взять базилик или тархун.
Салат с фетой и зеленым горошком
Время приготовления:
- 5 минут
Калорийность:
- 150 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 банка (400 г) консервированного или 300 г вареного молодого зеленого горошка
- 200 г феты
- 150 г листьев молодого шпината или салатного микса
- 1 лайм
- 40 г зеленого лука
- 30 г мл оливкового масла
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Способ приготовления:
- Фету порежьте кубиками, добавьте к сыру молодой горошек и листья салата.
- Заправьте оливковым маслом и сбрызните соком лайма.
- Подавайте, присыпав рубленым зеленым луком.
Как варить зеленый горошек
- Извлечь горошины из стручков. Желтые и сморщенные бобы выбросить;
- Наполнить кастрюлю на 2/3 объема холодной водой и довести до кипения. Добавить соль и соду из расчета 1 чайная ложка соли и 1/2 чайной ложки соды на 3 стакана воды;
- Засыпать зеленый горошек в кипяток, накрыть кастрюлю крышкой и варить на сильном огне до готовности, от 5 до 10 минут. Чем моложе горошек, тем он быстрее сварится;
- Готовый зеленый горошек откинуть на дуршлаг и промыть холодной водой.
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Напомним, ранее мы делились рецептом крем-супа из зеленого горошка, а также рассказывали, как приготовить жаркое из курицы, картофеля и зеленого горошка.
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