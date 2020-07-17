Быстрый летний салат с зеленым горошком и фетой

Такой салат состоит всего лишь из трех основных ингредиентов

Салат с зеленым горошком и сыром – легкое и вкусное блюдо, которое можно приготовить на обед или ужин. Он непременно порадует вас своим свежим летним вкусом.

Лайм в рецепте можно заменить лимоном, а вместо зеленого лука взять базилик или тархун.

Салат с фетой и зеленым горошком

Салат с горошком и фетой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Калорийность:

150 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 банка (400 г) консервированного или 300 г вареного молодого зеленого горошка

200 г феты

150 г листьев молодого шпината или салатного микса

1 лайм

40 г зеленого лука

30 г мл оливкового масла

Способ приготовления:

Фету порежьте кубиками, добавьте к сыру молодой горошек и листья салата. Заправьте оливковым маслом и сбрызните соком лайма. Подавайте, присыпав рубленым зеленым луком.

Как варить зеленый горошек

Извлечь горошины из стручков. Желтые и сморщенные бобы выбросить;

Наполнить кастрюлю на 2/3 объема холодной водой и довести до кипения. Добавить соль и соду из расчета 1 чайная ложка соли и 1/2 чайной ложки соды на 3 стакана воды;

Засыпать зеленый горошек в кипяток, накрыть кастрюлю крышкой и варить на сильном огне до готовности, от 5 до 10 минут. Чем моложе горошек, тем он быстрее сварится;

Готовый зеленый горошек откинуть на дуршлаг и промыть холодной водой.

Смотрите видео, как приготовить салат в пекинской капусте:

Напомним, ранее мы делились рецептом крем-супа из зеленого горошка, а также рассказывали, как приготовить жаркое из курицы, картофеля и зеленого горошка.

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