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Быстрый пирог из слоеного теста с ежевикой и творогом

Вкусный и полезный летний пирог с ягодами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:20
Пирог из слоеного теста с ежевикой и творогом
Пирог из слоеного теста с ежевикой и творогом
Фото: Depositphotos

Ежевичный пирог из слоеного теста с творогом и рикоттой можно подавать на завтрак или на десерт. Он просто готовится, но получается очень вкусным и полезным. 

Смотрите видео, как приготовить вино из ежевики:

Творог богат кальцием, а ежевика содержит витамины А, В1, В2, Е, С и РР, а также железо и дубильные вещества. Ягода включает антиоксиданты, которые помогают продлить молодость.

Пирог из слоеного теста с творогом и ежевикой

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 225 г слоеного теста
  • 300 г творога 
  • 500 г рикотты
  • 2 ст.л. кукурузного крахмала 
  • 100 г сахара
  • 4 яйца
  • Ежевика или другие ягоды – по вкусу
  • Сахарная пудра – для посыпки

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Способ приготовления:

  1. Слоеное тесто разморозить и слегка раскатать на присыпанной мукой поверхности.
  2. Выложить в прямоугольную форму, сделать бортики и наколоть вилкой. Запечь в разогретой до 180 С духовке в течение 10-15 минут.
  3. Творог, рикотту, яйца, сахар и кукурузный крахмал взбить в блендере до однородности. Вылить творожную массу на тесто.
  4. Добавить промытые ягоды ежевики. Вернуть в духовку и выпекать еще около часа.
  5. Подавать пирог с ежевикой к столу теплым или охлажденным, посыпав его просеянной сахарной пудрой. 

Напомним, ранее мы рассказывали, кому нужно есть ежевику. "Сегодня" также делились рецептами вкусных блюд из ежевики.

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Источник: Сегодня
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