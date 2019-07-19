Быстрый пирог из слоеного теста с ежевикой и творогом

Вкусный и полезный летний пирог с ягодами

Пирог из слоеного теста с ежевикой и творогом Фото: Depositphotos

Ежевичный пирог из слоеного теста с творогом и рикоттой можно подавать на завтрак или на десерт. Он просто готовится, но получается очень вкусным и полезным.

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Творог богат кальцием, а ежевика содержит витамины А, В1, В2, Е, С и РР, а также железо и дубильные вещества. Ягода включает антиоксиданты, которые помогают продлить молодость.

Пирог из слоеного теста с творогом и ежевикой

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

225 г слоеного теста

300 г творога

500 г рикотты

2 ст.л. кукурузного крахмала

100 г сахара

4 яйца

Ежевика или другие ягоды – по вкусу

Сахарная пудра – для посыпки

Способ приготовления:

Слоеное тесто разморозить и слегка раскатать на присыпанной мукой поверхности. Выложить в прямоугольную форму, сделать бортики и наколоть вилкой. Запечь в разогретой до 180 С духовке в течение 10-15 минут. Творог, рикотту, яйца, сахар и кукурузный крахмал взбить в блендере до однородности. Вылить творожную массу на тесто. Добавить промытые ягоды ежевики. Вернуть в духовку и выпекать еще около часа. Подавать пирог с ежевикой к столу теплым или охлажденным, посыпав его просеянной сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы рассказывали, кому нужно есть ежевику. "Сегодня" также делились рецептами вкусных блюд из ежевики.

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