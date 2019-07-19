Быстрый пирог из слоеного теста с ежевикой и творогом
Вкусный и полезный летний пирог с ягодами
Ежевичный пирог из слоеного теста с творогом и рикоттой можно подавать на завтрак или на десерт. Он просто готовится, но получается очень вкусным и полезным.
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Творог богат кальцием, а ежевика содержит витамины А, В1, В2, Е, С и РР, а также железо и дубильные вещества. Ягода включает антиоксиданты, которые помогают продлить молодость.
Пирог из слоеного теста с творогом и ежевикой
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 225 г слоеного теста
- 300 г творога
- 500 г рикотты
- 2 ст.л. кукурузного крахмала
- 100 г сахара
- 4 яйца
- Ежевика или другие ягоды – по вкусу
- Сахарная пудра – для посыпки
Способ приготовления:
- Слоеное тесто разморозить и слегка раскатать на присыпанной мукой поверхности.
- Выложить в прямоугольную форму, сделать бортики и наколоть вилкой. Запечь в разогретой до 180 С духовке в течение 10-15 минут.
- Творог, рикотту, яйца, сахар и кукурузный крахмал взбить в блендере до однородности. Вылить творожную массу на тесто.
- Добавить промытые ягоды ежевики. Вернуть в духовку и выпекать еще около часа.
- Подавать пирог с ежевикой к столу теплым или охлажденным, посыпав его просеянной сахарной пудрой.
Напомним, ранее мы рассказывали, кому нужно есть ежевику. "Сегодня" также делились рецептами вкусных блюд из ежевики.
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Источник: Сегодня