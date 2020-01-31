Быстрый пирог на сковороде с яблоками
Выпечка на сковороде получается ничуть не менее удачной, чем пироги из духовки
Пирог на сковороде с яблоками – вкусный и простой десерт, приготовить который по силам даже начинающему кулинару. Главные секреты – взять сковородку с толстым дном (она лучше распределяет тепло) и не делать слишком сильный огонь.
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В тесто можно добавить пряности: ваниль, корицу, гвоздику, мускатный орех, а также мелко натертую цедру.
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Пышный яблочный пирог на сковороде
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 206 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 яблока
- 3 яйца
- 120 г сахара
- 70 г муки
- 5 г разрыхлителя для теста
- 50 г сливочного масла
Способ приготовления:
- Яблоки помыть и нарезать тонкими дольками, предварительно вырезав сердцевину.
- На широкой сковороде с толстым дном растопить сливочное масло. Выложить сверху нарезанные яблоки.
- Взбить куриные яйца и сахар, добавить муку и разрыхлитель. Хорошо перемешать.
- Вылить тесто на яблоки. Накрыть крышкой и готовить 15 минут на слабом огне.
- Когда низ подрумянится, а верх схватится, можно перевернуть и под крышкой довести пирог до готовности – еще 5-10 минут.
- Подавать яблочный пирог вместе с кофе или чаем. Можно добавить мороженое, сметану или йогурт.
Полезный совет
Нужно салфеткой или полотенцем периодически стирать конденсат с крышки, чтобы жидкость не стекала на пирог.
Напомним, ранее мы делились рецептом "Наполеона" на сковороде. "Сегодня" также писали, как сделать яблочный штрудель из лаваша.
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