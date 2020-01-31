Быстрый пирог на сковороде с яблоками

Выпечка на сковороде получается ничуть не менее удачной, чем пироги из духовки

Шарлотка на сковороде Фото: Depositphotos

Пирог на сковороде с яблоками – вкусный и простой десерт, приготовить который по силам даже начинающему кулинару. Главные секреты – взять сковородку с толстым дном (она лучше распределяет тепло) и не делать слишком сильный огонь.

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В тесто можно добавить пряности: ваниль, корицу, гвоздику, мускатный орех, а также мелко натертую цедру.

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Пышный яблочный пирог на сковороде

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

206 ккал на 100 г

Ингредиенты:

​​​​​2 яблока

3 яйца

120 г сахара

70 г муки

5 г разрыхлителя для теста

50 г сливочного масла

Способ приготовления:

Яблоки помыть и нарезать тонкими дольками, предварительно вырезав сердцевину. На широкой сковороде с толстым дном растопить сливочное масло. Выложить сверху нарезанные яблоки. Взбить куриные яйца и сахар, добавить муку и разрыхлитель. Хорошо перемешать. Вылить тесто на яблоки. Накрыть крышкой и готовить 15 минут на слабом огне. Когда низ подрумянится, а верх схватится, можно перевернуть и под крышкой довести пирог до готовности – еще 5-10 минут. Подавать яблочный пирог вместе с кофе или чаем. Можно добавить мороженое, сметану или йогурт.

Полезный совет

Нужно салфеткой или полотенцем периодически стирать конденсат с крышки, чтобы жидкость не стекала на пирог.

Напомним, ранее мы делились рецептом "Наполеона" на сковороде. "Сегодня" также писали, как сделать яблочный штрудель из лаваша.

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