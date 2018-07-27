Быстрый пирог с яблоками на кефире: рецепт Юлии Высоцкой
Вы можете добавить в тесто больше сахара – ориентируйтесь на свой вкус
Если вы не знаете, как использовать новый урожай яблок, приготовьте ароматный домашний пирог по рецепту Юлии Высоцкой.
Яблочный пирог от Юлии Высоцкой
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 300 мл кефира
- 50 г сливочного масла
- 10 г ванильного сахара
- ванильный экстракт – несколько капель
- 250 г пшеничной муки
- 1 щепотка соли
- 2 яблока
Рецепт приготовления:
- Взбить яйца с ванильным сахаром, солью, ванилью, растопленным сливочным маслом и кефиром.
- К яично-сливочной смеси добавить просеянную муку и взбить до однородного гладкого состояния.
- Яблоки очистить и нарезать дольками.
- Форму смазать сливочным маслом и выложить яблоки.
- На яблоки сверху выложить тесто и разровнять его.
- Выпекать при 180 C 40 минут, дать остыть и посыпать сахарной пудрой, украсить листиками мяты.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом яблочного штруделя. Мы также писали, как приготовить яблочный штрудель из лаваша. Кроме этого, мы рассказывали, как испечь постный яблочный пирог.
Смотрите видео, как приготовить немецкий яблочный панкейк:
Еще несколько материалов по теме:Как приготовить рулет с яблоками: два простых рецепта к чаю Лучшие рецепты: тарт Татен с яблоками и абрикосовым джемом
Источник: "Сегодня"