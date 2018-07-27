Быстрый пирог с яблоками на кефире: рецепт Юлии Высоцкой

Вы можете добавить в тесто больше сахара – ориентируйтесь на свой вкус

Пирог с яблоками и ванилью Фото: pixabay.com

Если вы не знаете, как использовать новый урожай яблок, приготовьте ароматный домашний пирог по рецепту Юлии Высоцкой.

Яблочный пирог от Юлии Высоцкой

Ингредиенты:

2 яйца

300 мл кефира

50 г сливочного масла

10 г ванильного сахара

ванильный экстракт – несколько капель

250 г пшеничной муки

1 щепотка соли

2 яблока

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Рецепт приготовления:

Взбить яйца с ванильным сахаром, солью, ванилью, растопленным сливочным маслом и кефиром. К яично-сливочной смеси добавить просеянную муку и взбить до однородного гладкого состояния. Яблоки очистить и нарезать дольками. Форму смазать сливочным маслом и выложить яблоки. На яблоки сверху выложить тесто и разровнять его. Выпекать при 180 C 40 минут, дать остыть и посыпать сахарной пудрой, украсить листиками мяты.

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