Быстрый пирог с замороженной вишней

Рецепт вкусной и простой выпечки к чаю

Вишневый пирог Фото: depositphotos.com

Если у вас остался большой запас замороженной вишни, и вы не знаете, куда его "пристроить", приготовьте простой бисквитный пирог по нашему рецепту. Ведь замороженная вишня в десертах и выпечке практически на уступает свежей.

Простой вишневый пирог

Ингредиенты:

Замороженная вишня - 250 г

Яйца – 4 шт.

Сахар – 100 г

Мука - 120 г

Ванилин – 2 г

Сахарная пудра – 1 ст. л.

Разрыхлитель - 1/2 ч. л.

Манная крупа – 1/2 ч. л.

Сливочное масло – 10 г

Соль – 1 щепотка

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Рецепт приготовления:

Вишню без косточек разморозить и слить жидкость. Яйца взбить с сахаром в пышный светлый крем. Добавить ванилин, соль, разрыхлитель и муку Аккуратно перемешать лопаткой. Выложить тесто в форму смазанную маслом и присыпанную манной крупой. Равномерно разложить сверху вишни. Выпекать пирог в разогретой до 180 градусов С духовке 25-30 минут. Готовности проверить зубочисткой. Вынуть и остудить в форме По желанию посыпать остывший пирог просеянной сахарной пудрой и разрезать на порционные куски.

Напомним, ранее мы делились рецептом вишневого ликера. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить вареники с вишней.

Смотрите видео, как легко очистить ягоды от косточек:

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