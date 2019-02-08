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Быстрый пирог с замороженной вишней

Рецепт вкусной и простой выпечки к чаю

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:46
Вишневый пирог Фото: depositphotos.com
Вишневый пирог
Фото: depositphotos.com

Если у вас остался большой запас замороженной вишни, и вы не знаете, куда его "пристроить", приготовьте простой бисквитный пирог по нашему рецепту. Ведь замороженная вишня в десертах и выпечке практически на уступает свежей.

Простой вишневый пирог 

Ингредиенты:

  • Замороженная вишня - 250 г
  • Яйца – 4 шт.
  • Сахар – 100 г
  • Мука - 120 г
  • Ванилин – 2 г
  • Сахарная пудра – 1 ст. л.
  • Разрыхлитель - 1/2 ч. л.
  • Манная крупа – 1/2 ч. л.
  • Сливочное масло – 10 г
  • Соль – 1 щепотка

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Рецепт приготовления:

  1. Вишню без косточек разморозить и слить жидкость.
  2. Яйца взбить с сахаром в пышный светлый крем.
  3. Добавить ванилин, соль, разрыхлитель и муку
  4. Аккуратно перемешать лопаткой.
  5. Выложить тесто в форму смазанную маслом и присыпанную манной крупой.
  6. Равномерно разложить сверху вишни.
  7. Выпекать пирог в разогретой до 180 градусов С духовке 25-30 минут. Готовности проверить зубочисткой. Вынуть и остудить в форме
  8. По желанию посыпать остывший пирог просеянной сахарной пудрой и разрезать на порционные куски.

Напомним, ранее мы делились рецептом вишневого ликера. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить вареники с вишней.

Смотрите видео, как легко очистить ягоды от косточек:

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Источник: Сегодня
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