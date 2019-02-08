Быстрый пирог с замороженной вишней
Рецепт вкусной и простой выпечки к чаю
Если у вас остался большой запас замороженной вишни, и вы не знаете, куда его "пристроить", приготовьте простой бисквитный пирог по нашему рецепту. Ведь замороженная вишня в десертах и выпечке практически на уступает свежей.
Простой вишневый пирог
Ингредиенты:
- Замороженная вишня - 250 г
- Яйца – 4 шт.
- Сахар – 100 г
- Мука - 120 г
- Ванилин – 2 г
- Сахарная пудра – 1 ст. л.
- Разрыхлитель - 1/2 ч. л.
- Манная крупа – 1/2 ч. л.
- Сливочное масло – 10 г
- Соль – 1 щепотка
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Рецепт приготовления:
- Вишню без косточек разморозить и слить жидкость.
- Яйца взбить с сахаром в пышный светлый крем.
- Добавить ванилин, соль, разрыхлитель и муку
- Аккуратно перемешать лопаткой.
- Выложить тесто в форму смазанную маслом и присыпанную манной крупой.
- Равномерно разложить сверху вишни.
- Выпекать пирог в разогретой до 180 градусов С духовке 25-30 минут. Готовности проверить зубочисткой. Вынуть и остудить в форме
- По желанию посыпать остывший пирог просеянной сахарной пудрой и разрезать на порционные куски.
Напомним, ранее мы делились рецептом вишневого ликера. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить вареники с вишней.
Смотрите видео, как легко очистить ягоды от косточек:
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Источник: Сегодня