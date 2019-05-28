Быстрый рецепт брауни из черного шоколада

Чтобы приготовить брауни, требуется минимум усилий

Брауни из черного шоколада Фото: freepik.com

Брауни – это потрясающие шоколадные пирожные. Они готовятся максимально просто просто, но результат превосходит все ожидания.

Смотрите видео, как выбрать качественный шоколад:

Сегодня мы поделимся рецептом классических брауни с ромовой эссенцией. Если вы не хотите сооружать водяную баню, разломайте шоколад на кусочки и растопите вместе со сливочным маслом в микроволновой печи.

Брауни с ромовым ароматом

Ингредиенты:

Черный шоколад – 200 г

Масло – 100 г

Ромовая эссенция – 1 ч.л.

Яйца – 2 шт.

Сахар – 100 г

Мука – 50 г

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Читайте также Как приготовить брауни с арахисовым маслом

Рецепт приготовления:

Шоколад растопить вместе со сливочным маслом на водяной бане. Добавить ромовую эссенцию. Яйца взбить с сахаром до светлой пены. Добавить шоколадную смесь и просеянную с разрыхлителем муку. Перелить тесто в смазанную маслом квадратную форму для выпечки со стороной 20 см. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку и выпекать 30-40 минут. Остудить до комнатной температуры, затем поставить в холодильник на несколько часов. Нарезать брауни на квадраты или треугольники и подавать.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить брауни с орехами от Крис Дженнер. "Сегодня" также делились рецептом шоколадного пирога с творогом и бананами.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram