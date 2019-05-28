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Быстрый рецепт брауни из черного шоколада

Чтобы приготовить брауни, требуется минимум усилий

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:57
Брауни из черного шоколада
Брауни из черного шоколада
Фото: freepik.com

Брауни – это потрясающие шоколадные пирожные. Они готовятся максимально просто просто, но результат превосходит все ожидания. 

Смотрите видео, как выбрать качественный шоколад:

Сегодня мы поделимся рецептом классических брауни с ромовой эссенцией. Если вы не хотите сооружать водяную баню, разломайте шоколад на кусочки и растопите вместе со сливочным маслом в микроволновой печи. 

Брауни с ромовым ароматом

Ингредиенты:

  • Черный шоколад – 200 г
  • Масло – 100 г
  • Ромовая эссенция – 1 ч.л.
  • Яйца – 2 шт.
  • Сахар – 100 г
  • Мука – 50 г
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.

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Рецепт приготовления:

  1. Шоколад растопить вместе со сливочным маслом на водяной бане. Добавить ромовую эссенцию. 
  2. Яйца взбить с сахаром до светлой пены. Добавить шоколадную смесь и просеянную с разрыхлителем муку. 
  3. Перелить тесто в смазанную маслом квадратную форму для выпечки со стороной 20 см. 
  4. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку и выпекать 30-40 минут. 
  5. Остудить до комнатной температуры, затем поставить в холодильник на несколько часов. 
  6. Нарезать брауни на квадраты или треугольники и подавать.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить брауни с орехами от Крис Дженнер. "Сегодня" также делились рецептом шоколадного пирога с творогом и бананами.

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Источник: Сегодня
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