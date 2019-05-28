Быстрый рецепт брауни из черного шоколада
Чтобы приготовить брауни, требуется минимум усилий
Брауни – это потрясающие шоколадные пирожные. Они готовятся максимально просто просто, но результат превосходит все ожидания.
Смотрите видео, как выбрать качественный шоколад:
Сегодня мы поделимся рецептом классических брауни с ромовой эссенцией. Если вы не хотите сооружать водяную баню, разломайте шоколад на кусочки и растопите вместе со сливочным маслом в микроволновой печи.
Брауни с ромовым ароматом
Ингредиенты:
- Черный шоколад – 200 г
- Масло – 100 г
- Ромовая эссенция – 1 ч.л.
- Яйца – 2 шт.
- Сахар – 100 г
- Мука – 50 г
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
Читайте такжеКак приготовить брауни с арахисовым маслом
Рецепт приготовления:
- Шоколад растопить вместе со сливочным маслом на водяной бане. Добавить ромовую эссенцию.
- Яйца взбить с сахаром до светлой пены. Добавить шоколадную смесь и просеянную с разрыхлителем муку.
- Перелить тесто в смазанную маслом квадратную форму для выпечки со стороной 20 см.
- Отправить в разогретую до 180 градусов духовку и выпекать 30-40 минут.
- Остудить до комнатной температуры, затем поставить в холодильник на несколько часов.
- Нарезать брауни на квадраты или треугольники и подавать.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить брауни с орехами от Крис Дженнер. "Сегодня" также делились рецептом шоколадного пирога с творогом и бананами.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Еще несколько материалов по теме:Как приготовить молодую картошку с маслом и укропом Рецепт клубничного пирога с творогом Рецепт диетических блинов из овсяной муки Два рецепта полезных летних смузи от Джейми Оливера
Источник: Сегодня