Быстрый рецепт домашней шаурмы с колбасой, сыром и овощами
Готовим аппетитную горячую закуску
Домашняя шаурма с колбасой – это сытный и вкусный перекус, который не требует слишком много времени на готовку.
Для начинки вы можете использовать вареную или копченую колбасу, главное, чтобы она не была слишком твердой.
Шаурма: рецепт с колбасой
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 189 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 тонких лаваша
- 2 огурца
- 200 г моркови по-корейски
- 2 помидора
- 400 г колбасы
- 5-6 листьев пекинской капусты
- 150 г сыра
- Кетчуп, майонез
- Пучок свежей зелени
Способ приготовления:
- Колбасу нарезать небольшими кубиками и обжарить на сковородке в течение 10 минут. По вкусу можно добавить приправ.
- Помидоры нарезать тонкими кружочками. Тонкой соломкой нарезать огурцы. Тонко нашинковать капусту, зелень мелко порубить. Натереть сыр на крупной терке.
- Сначала на лаваш выложить колбасу, добавить помидоры и огурцы. Добавить капусту, зелень.
- Затем выложить слой корейской морковки, сыра, добавить майонез и кетчуп. Загнуть края лаваша и свернуть рулетом.
- Подогреть шаурму на сковородке с толстым дном или на прижимном гриле.
Как правильно завернуть шаурму
Чтобы не выпала начинка, края лаваша нужно слегка подвернуть вдоль длинной стороны, после чего аккуратно свернуть в трубочку. Во время этого процесса надо будет слегка придавливать начинку, чтобы она не вылезла наружу.
Смотрите видео, почему не стоит покупать шаурму на улице:
Напомним, ранее мы рассказывали, как пожарить лаваш с сыром на костре. "Сегодня" также рассказывали, как сделать рулетики из лаваша с курицей.
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