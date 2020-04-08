Быстрый рецепт домашней шаурмы с колбасой, сыром и овощами

Готовим аппетитную горячую закуску

Домашняя шаурма с колбасой – это сытный и вкусный перекус, который не требует слишком много времени на готовку.

Для начинки вы можете использовать вареную или копченую колбасу, главное, чтобы она не была слишком твердой.

Шаурма: рецепт с колбасой

Шаурма с колбасой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

189 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 тонких лаваша

2 огурца

200 г моркови по-корейски

2 помидора

400 г колбасы

5-6 листьев пекинской капусты

150 г сыра

Кетчуп, майонез

Пучок свежей зелени

Способ приготовления:

Колбасу нарезать небольшими кубиками и обжарить на сковородке в течение 10 минут. По вкусу можно добавить приправ. Помидоры нарезать тонкими кружочками. Тонкой соломкой нарезать огурцы. Тонко нашинковать капусту, зелень мелко порубить. Натереть сыр на крупной терке. Сначала на лаваш выложить колбасу, добавить помидоры и огурцы. Добавить капусту, зелень. Затем выложить слой корейской морковки, сыра, добавить майонез и кетчуп. Загнуть края лаваша и свернуть рулетом. Подогреть шаурму на сковородке с толстым дном или на прижимном гриле.

Как правильно завернуть шаурму

Чтобы не выпала начинка, края лаваша нужно слегка подвернуть вдоль длинной стороны, после чего аккуратно свернуть в трубочку. Во время этого процесса надо будет слегка придавливать начинку, чтобы она не вылезла наружу.

Смотрите видео, почему не стоит покупать шаурму на улице:

Напомним, ранее мы рассказывали, как пожарить лаваш с сыром на костре. "Сегодня" также рассказывали, как сделать рулетики из лаваша с курицей.

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